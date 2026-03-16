Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз теряет авторитет, поскольку не противостоит действиям бывшего президента США Дональда Трампа, передает Politico.

Он обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия и призвал отклонить торговое соглашение с США, заключенное летом прошлого года. По словам Борреля, война США против Ирана «незаконна согласно международному праву и не оправдана угрозой, как утверждали некоторые».

Боррель подчеркнул, что фон дер Ляйен «превышает свои полномочия» в вопросах внешней политики, и отметил её «систематическую предвзятость в пользу США и Израиля». Он обратил внимание на то, что Европа страдает от высоких цен на энергоресурсы, в то время как Трамп открыто радуется выгоде для США как экспортёра нефти.

Кроме того, Боррель похвалил премьер-министра Испании Педро Санчеса за его критическую позицию по отношению к ударам Трампа по Ирану. Он также призвал нового главу европейской дипломатии Кайю Каллас жестко осуждать нарушения международного права «со стороны России, Израиля или США», чтобы Евросоюз не терял доверия, применяя нормы избирательно.

Экс-глава дипломатии остро раскритиковал торговое соглашение, заключённое фон дер Ляйен и Трампом, назвав его «несправедливым с самого начала», поскольку США ввели 15% тарифы на европейские товары, а ЕС – снизил свои. На фоне растущей оппозиции внутри Европарламента представители фон дер Ляйен отказались от комментариев по поводу этих заявлений.

Боррель также высказался о блокировке 90 млрд евро помощи Украине после вето со стороны Венгрии и Словакии, заявив, что эти страны «открыто нарушили принцип искреннего сотрудничества», предусмотренный договорами ЕС. По его мнению, остальные 25 стран могут выделить Украине мостовой кредит до утверждения европейского займа.

