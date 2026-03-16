    16 марта 2026, 09:21 • Новости дня

    Bloomberg: Британии хватит боеприпасов лишь на несколько дней войны

    Tекст: Мария Иванова

    Запаса британских боеприпасов, по оценкам аналитиков, достаточно лишь на несколько дней интенсивных боев, что резко снижает значение страны в крупной войне, пишет Bloomberg.

    В материале отмечается, что страна на протяжении десятилетий сокращает военные расходы, и это лишает Лондон значимого веса в случае крупномасштабной войны, передает РИА «Новости».

    «Постепенное сокращение расходов на оборону с 1990 года означает, что Великобритания не будет иметь большого значения в полномасштабной войне... В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может собрать одну при численности вооруженных сил в 70 тысяч военнослужащих, и ей едва хватит боеприпасов на несколько дней боев», – говорится в публикации агентства.

    Также подчеркивается, что к моменту падения Берлинской стены Королевский военно-морской флот имел 50 фрегатов и эсминцев. К 2026 году в море смогут выйти лишь около десяти боевых кораблей, а число эскадрилий Королевских ВВС сократилось с 36 до шести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские эксперты указали на критическое состояние армейских запасов и опустевшие склады вооружений.

    Премьер-министр Кир Стармер сообщил о начале масштабной подготовки вооруженных сил к возможным боевым действиям.

    Ранее обозреватель Эдвард Лукас предположил, что в случае войны боеприпасы у Лондона исчерпаются за три-четыре дня.

    13 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Генерал авиации Попов назвал версии инцидента с заправщиками KC-135 США в Ираке

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с двумя самолетами-заправщиками KC-135 ВВС США мог быть вызван нештатной ситуацией, связанной с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Пентагон заявил, что американский борт потерпел крушение в Ираке.

    «Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он допустил, что США могли планировать массированную атаку по целям в Иране, и для этого были направлены в одну зону сразу два KC-135. «Не исключено, что произошла нештатная ситуация, связанная с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты», – считает собеседник.

    По его мнению, если подтвердится, что два заправщика столкнулись, то одной из причин инцидента мог стать человеческий фактор. «Экипажи, возможно, предприняли несоразмерные действия: не заметили друг друга, а когда нужно было выполнить маневр – один, который, например, находился под фюзеляжем, дернулся вверх, а другой – вниз», – рассуждает Попов.

    Как бы то ни было, произошедшее стало серьезной потерей для США. «Поврежденный самолет, я думаю, не сможет выполнять задачи несколько месяцев: нужно будет провести дефектацию. Урон Штатам нанесен приличный», – считает военный летчик.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также говорят, что дозаправка самолета в воздухе сама по себе сложная операция, а дозаправка тяжелого и неповоротливого танкера – тем более. Она требует высокого летного мастерства.

    По мнению аналитиков, главная особенность в том, что за танкером (как и за любым самолетом) образуется т. н. зона разряжения (пониженного давления воздуха). Если задняя, заправляемая машина подойдет к этой зоне слишком близко, она потеряет управление, ее начнет «затягивать», неуправляемо болтать вихревым воздушным потоком. Поэтому заправочный шланг спускается от танкера на несколько десятков метров ниже его курса.

    Если судить по опубликованным фотографиям приземлившегося борта, картина произошедшего могла выглядеть следующим образом. Экипаж самолета, подходившего к танкеру сзади для заправки, совершил ошибку – поднялся слишком высоко и попал в «зону затягивания». Самолет потерял управление. В попытке выйти из этой зоны задняя машина стала еще больше набирать высоту и задела киль впереди идущего танкера. Обломки киля могли попасть в двигатели, машина разбилась.

    Можно сказать, что шедший впереди танкер легко отделался. Несмотря на то, что киль был разрушен примерно на треть, руль поворота остался в какой-то степени работоспособен и машина смогла успешно приземлиться. Если бы задняя машина ударила по килю буквально на метр ниже, скорее всего, разбились бы оба самолета.

    Американский борт мог упасть из-за неисправности, отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Несмотря на возраст – некоторым бортам более 60 лет – показатель боеготовности у KC-135 стабильно держится в районе 70–75%», – уточнили аналитики.

    В пользу догадок о столкновении говорит фото, предположительно, второго борта, аварийно приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, заметили эксперты. «У самолета срезана верхняя половина руля направления. Как два самолета оказались так близко друг к другу и почему это произошло – до сих пор неясно», – добавили они.

    Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что потенциально возможны разные варианты. «Вплоть до того, что один самолет мог заметить выпущенную с земли ракету и стал уклоняться или получил повреждение от нее, а в результате зацепил другой», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, США сильно лукавят, называя воздушное пространство Ирака «дружественным». «У проиранских шиитских ополчений как минимум есть ПЗРК и барражирующие зенитные ракеты «358», – напомнил эксперт. О том, что в западной части Ирака сбить один и повредить второй борт могли попытаться иранские прокси-группировки, пишет и «Военная хроника». «KC-135 обычно дозаправляют самолеты на высоте около 5-6 км, так что сбить их – задача вполне посильная», – указала они.

    Ранее Пентагон заявил, что в западном Ираке в результате крушения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker ВВС США погибли четверо американских военнослужащих. В районе происшествия ведется операция для поиска двух других военных. Инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и «не был вызван вражеским огнем или огнем своих же войск», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В инциденте участвовал также второй KC-135. Он успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения, сообщает CNN. Маркировка на самолете указывает на то, что он прилетел с авиабазы Билл в Калифорнии, где расположено 940-е крыло воздушных заправщиков Командования резерва ВВС США. Исламское сопротивление Ирака, лояльное Ирану, взяло на себя ответственность за атаки на оба самолета, не предоставив доказательств заявления.

    «Эпическая ярость» – американское название операции против Ирана, которая началась 28 февраля. На прошлой неделе CENTCOM сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. «Кувейт признал этот инцидент. Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции», – заявило командование.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    13 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Подтверждена гибель всего экипажа американского «летающего танкера» KC-135 в Ираке

    Шесть военных США погибли при крушении «летающего танкера» KC-135 на западе Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа, сообщили в ВС США.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило гибель всех шести членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135, сообщает ТАСС. По данным командования, самолет потерпел крушение на западе Ирака 12 марта во время выполнения полета над дружественным воздушным пространством.

    В заявлении, опубликованном CENTCOM в социальных сетях, говорится: «Подтверждена гибель всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, потерпевшего крушение на западе Ирака. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции 'Эпическая ярость'».

    Ранее власти США подтверждали гибель четырех членов экипажа разбившегося в Ираке заправщика.

    Напомним, американский военный самолет-заправщик разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном. Второй участник столкновения совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион.

    13 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минск приобрел у России ракетные комплексы «Орешник», при этом белорусский лидер выразил благодарность за личную помощь президента России.

    Белоруссия приобрела у России новый ракетный комплекс «Орешник», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Александра Лукашенко. По его словам, сделка состоялась при личном содействии российского президента Владимира Путина:

    «Спасибо Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – отметил Лукашенко.

    В ходе беседы белорусский лидер также подчеркнул, что не считает законными целями какие-либо украинские батареи под Киевом, а также польские и немецкие установки, даже если они нацелены на Белоруссию. Лукашенко добавил, что республика придерживается исключительно оборонительной позиции и не собирается использовать полученное вооружение для атак.

    Ранее в пятницу Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «чтобы не бахнул «Орешник».

    До этого белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится «Орешник». Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.


    14 марта 2026, 02:01 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР

    Стало известно о награде до 10 млн долларов за сведения о Моджтабе Хаменеи и ключевых иранских чиновниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США предложил выплату до 10 млн долларов за полезную информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях КСИР.

    Как сообщает РИА «Новости», Госдепартамент США официально объявил награду до 10 миллионов долларов за сведения, способствующие задержанию или осуждению ключевых руководителей Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним структур.

    В перечень лиц, за информацию о которых назначена награда, вошли Моджтаба Хаменеи, новый верховный лидер Ирана, а также секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Кроме того, в списке разыскиваемых значатся заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази и военный советник Яхья Рахим Сафави. Также награда предлагается за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.

    В официальном заявлении на сайте Госдепа отмечается: «Программа госдепартамента 'Вознаграждение за помощь правосудию' предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур».

    Объявление о награде прозвучало на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам на территории страны, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иранские беспилотники были направлены на американские и израильские базы на Ближнем Востоке, одной из целей стала авиабаза Неватим в Израиле.

    14 марта 2026, 00:37 • Новости дня
    ВВС США: Разбившийся в Ираке Stratotanker летал без парашютов и катапульт для экипажа

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-заправщик KC-135R Stratotanker, потерпевший крушение в Ираке, не имел ни парашютов, ни системы катапультирования для экипажа.

    Как передает РИА «Новости», самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, разбившийся на западе Ирака, не был оборудован парашютами или катапультами.

    В четверг Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета в результате инцидента с другим воздушным судном, отметив, что причиной не были действия Ирана или дружественный огонь. СМИ писали, что два заправщика столкнулись в воздухе при дозаправке истребителей.

    Военные официально заявили, что все шесть членов экипажа разбившегося KC-135 погибли. Как выяснил корреспондент, изначально экипажи этих самолетов имели на борту парашюты, но в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Решение объяснили крайне низкой вероятностью успешного покидания судна с парашютом, а также необходимостью регулярного обслуживания парашютов и дополнительной подготовки экипажа.

    Систему катапультирования на KC-135 никогда не устанавливали из-за технической невозможности интеграции подобных решений на самолетах данного класса. В Пентагоне агентству не предоставили комментариев относительно спасательного оборудования, переадресовав запрос в Центральное командование, где ответа не последовало.

    KC-135 Stratotanker – самолет-заправщик, разработанный Boeing в 1950-х годах на базе гражданского лайнера Boeing 707 и предназначенный для дозаправки боевых самолетов в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о гибели членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135 над Ираком.

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа.

    14 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    Пушилин отметил уязвимость израильского «Железного купола»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе конфликта на Ближнем Востоке израильский «Железный купол» показал неспособность обеспечить полную защиту от ракет и беспилотников, считает глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что ситуация на Ближнем Востоке продемонстрировала ограниченные возможности противовоздушной обороны Израиля. По его словам, ни одна система ПВО в мире не обеспечивает стопроцентной защиты.

    Пушилин отметил: «Ну как показывает практика, на самом-то деле стопроцентная защита систем противовоздушной обороны нет нигде в мире. И даже самый распиаренный »Железный купол« в Израиле мы видим, что долетает вооружение. И беспилотники долетают, и ракеты долетают, и баллистика в том числе».

    Он добавил, что в результате одного из обстрелов транспортное средство было повреждено, что также свидетельствует о недостатках системы.

    Ранее основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком вообще назвал израильский «Железный купол» ржавым. До этого движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.


    13 марта 2026, 21:47 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по крупнейшим IT-компаниям США
    Иранские военные заявили, что американские технологические компании становятся новой целью в противостоянии с США и Израилем. 

    Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявления представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным источников, решение было объявлено после атак США и Израиля по территории Ирана. Поводом для эскалации стал удар по иранскому банку, в результате которого, как утверждают в Тегеране, погибли несколько гражданских сотрудников.

    Агентство Tasnim, связанное с КСИР, заявило, что по мере расширения конфликта «до уровня войны против инфраструктуры» список «законных целей» Ирана также будет расширяться.

    В документе, с которым ознакомилась Al Jazeera, среди новых целей названы крупные американские технологические корпорации, включая Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle. Кроме того, упоминаются облачные вычислительные компании в Израиле и ряде стран Персидского залива.

    Представитель объединенного командования КСИР «Хатам аль-Анбия» предупредил, что США должны ожидать «ответных и болезненных мер» со стороны Ирана.

    По мнению аналитиков, выбор таких целей объясняется тем, что крупные IT-компании тесно связаны с американской военной инфраструктурой. Они предоставляют Пентагону облачные сервисы, системы наблюдения, платформы искусственного интеллекта и сетевые решения.

    При этом, как отмечается, Тегеран уже демонстрировал готовность наносить удары по подобным объектам. По данным источников, ранее иранские беспилотники нанесли «структурные повреждения» трем объектам Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне.

    Эксперты считают, что такие атаки могут стать признаком новой фазы конфликтов, когда коммерческая технологическая инфраструктура все чаще рассматривается как часть военной системы и, соответственно, становится целью для ударов.

    Ранее Иран заявил, что провел самую мощную ракетную атаку на Израиль.

    14 марта 2026, 01:53 • Новости дня
    В компании Бэнкси сообщили о наплыве обращений после обнародовании имени художника

    Tекст: Денис Тельманов

    Организация, связанная с художником Бэнкси, столкнулась с небывалым количеством запросов после сообщений СМИ о его возможном настоящем имени.

    Как передает РИА «Новости», в компании Pest Control, которая занимается проверкой подлинности работ Бэнкси, заявили о беспрецедентном количестве обращений на фоне публикаций в СМИ о якобы раскрытом имени художника.

    В пятницу издание Reuters опубликовало расследование, где утверждалось, что настоящее имя Бэнкси – Робин Ганнингем, который позже сменил его на популярное в Британии имя Дэвид Джонс. Авторы материала отметили, что не известно, использует ли художник это имя по сей день.

    «Pest Control в настоящее время получает беспрецедентное количество запросов», – заявили представители компании в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. Они уточнили, что из-за огромного количества обращений время ожидания ответа может растянуться на месяцы.

    Бэнкси известен как художник-аноним, чьи работы часто посвящены критике политики, войны, капитализма и общественной морали. Его произведения пользуются огромной популярностью среди коллекционеров и не раз продавались на аукционах за шестизначные суммы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Reuters провели собственное расследование и установили, что настоящее имя уличного художника Бэнкси – Дэвид Джонс.

    13 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Украина получила партию ракет PAC-3 от Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское Минобороны объявило о поступлении из Германии новой партии ракет PAC-3 для комплексов Patriot, не уточнив их количество.

    Поставка ракет PAC-3 для комплексов Patriot из Германии на Украину подтверждена украинским Минобороны, передает ТАСС. В Telegram-канале ведомства опубликовано сообщение: «PAC-3 для Patriot уже на Украине. Германия передала новую партию ракет-перехватчиков». Однако точное количество переданных ракет не называется.

    В последние недели Киев неоднократно выражал озабоченность нехваткой ракет для систем ПВО, призывая западных партнеров увеличить и ускорить поставки. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в феврале утверждал, что у Берлина больше нет ракет для передачи, и что большинство PAC-3 поступает из США при финансовой поддержке европейских стран.

    Власти России неоднократно отмечали, что поставки западного вооружения Киеву и содействие в подготовке военных только затягивают конфликт, не влияя на обстановку на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 марта министр обороны Германии Борис Писториус достиг договоренности с европейскими партнерами по поставке Украине 30 ракет PAC-3 для систем Patriot.

    Ранее сообщалось, что украинские истребители F-16 почти месяц оставались без ракет из-за остановки западных поставок. До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, поскольку США теперь нуждаются в этих вооружениях для собственной операции против Ирана.


    14 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    Посланный на Кипр британский эсминец три дня проходил Ла-Манш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский эсминец HMS Dragon, отправленный премьером Киром Стармером на Кипр для защиты военных Британии, потратил три дня лишь на то, чтобы покинуть британские территориальные воды, сообщает газета Sun.

    Британский эсминец HMS Dragon, отправленный премьер-министром Киром Стармером на Кипр для защиты военных сил Британии, потратил три дня на прохождение через Ла-Манш, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun. По информации издания, корабль покинул порт Портсмут 10 марта, однако территориальные воды Британии ему удалось оставить только 13 марта.

    В Sun уточнили, что эсминец был направлен на Кипр для защиты британских военных от беспилотников после атаки дрона на базу ВВС Британии «Акротири». Несмотря на срочность миссии, отправка судна затянулась, так как на его подготовку у команды было лишь шесть дней вместо необходимых шести недель.

    Британское министерство обороны подтвердило, что HMS Dragon сейчас находится в пути в Восточное Средиземноморье. Задержка, по данным Sun, связана с необходимостью экстренной загрузки ракет и сжатым сроком подготовки корабля. Решение отправить эсминец и дополнительные вертолеты было принято после недовольства властей Кипра медленными действиями Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на британскую базу Акротири на Кипре доставили вертолеты Wildcat для защиты. Только 22% британцев поддержали возможное участие Британии в ударах по Ирану. Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отправке ударных вертолетов и эсминца HMS Dragon для защиты базы после атаки беспилотников.

    14 марта 2026, 07:27 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась на новых участках Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях, добившись продвижения до 300 метров и нанеся потери противнику.

    Группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-уанал «Северный ветер».

    На Сумском направлении российские штурмовые группы ведут бои по всей линии фронта, используя удары армии, ВКС и операторов беспилотников по скоплениям живой силы и техники противника в ряде населенных пунктов.

    В результате упорных боев было зафиксировано продвижение российских войск на семи участках в Сумском районе и двух в Глуховском, общая протяженность продвижения составила до 300 метров за сутки.

    В Сумском районе 71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ продолжает нести серьезные потери, а командование бригады, по сообщениям, игнорирует обращения родственников пропавших военнослужащих.

    В Краснопольском районе зафиксированы случаи самовольного оставления позиций бойцами 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые покидали позиции, бросая оружие.

    Командование ВСУ перебросило в регион резервы из состава 53-го отдельного разведывательного батальона, разместив их в жилых домах села Лесное, по которым были нанесены артиллерийские и беспилотные удары.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь области с поддержкой ВКС и БпЛА, нанося удары по скоплениям противника, в том числе по пункту временной дислокации и складу вооружения в Чугуеве.

    На Волчанском направлении отражена контратака противника, российские силы продвинулись до 200 метров, а в лесах южнее Графского уничтожены штурмовые группы подразделения «Кракен». На Липцовском направлении подразделения «Север» продвинулись до 300 метров, а военные химики уничтожили скопление противника с помощью ТОС.

    В Сумской области уничтожены склады, техника и средства ПВО, а всего за сутки подтвержденные потери ВСУ составили более 210 человек. В Харьковской области отмечается недовольство украинских националистов местным населением, отказывающимся помогать им даже по бытовым вопросам. Генерал армии Д.С. Сухоруков подчеркнул важность офицерской чести как источника воинского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 200 человек. Украинский подполковник скомпрометировал свой смартфон перед российскими спецслужбами, перейдя по вредоносной ссылке.

    В Сумской области при странных обстоятельствах скончался офицер украинской армии, занимавшийся психологической поддержкой, на которого жаловались семьи пропавших военных.

    14 марта 2026, 11:35 • Новости дня
    В Полтаве после драки с военкомами восемь мужчин отправили в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Восемь человек, задержанных на заправке в Полтаве после конфликта с военкомами, уже отправили служить в вооруженные силы Украины, сообщил местный военкомат.

    Полиция задержала восемь человек после массовой драки между жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Инцидент произошёл на заправке в Полтаве на северо-востоке Украины, где сотрудники ТЦК проводили массовые задержания граждан и сажали их в служебный автобус, сообщает ТАСС.

    Областной военкомат рассказал, что конфликт возник после того, как около 20 человек попытались помешать действиям ТЦК. По данным военкомата, гражданские лица применили слезоточивый газ, из-за чего трое сотрудников ТЦК и трое полицейских получили химические ожоги.

    Полиция задержала восемь человек, которые, как отметили в военкомате, подлежат призыву и уже направлены служить в ВСУ. По информации военкомата, остальные участники потасовки были отпущены или не были задержаны. Сейчас на Украине продолжаются рейды по выявлению лиц, подлежащих мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники местного военкомата в Полтаве выбили дверь туалета на автозаправочной станции и силой мобилизовали мужчину.

    Ранее в декабре местные жители в Полтаве и вовсе убили трех сотрудников военкомата, устроив им засаду. А в июле 2025 года здание полтавского военкомата повредил мощный взрыв.

    16 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава британского правительства Кир Стармер решил не посылать военные суда для восстановления навигации в Ормузском проливе, пишут СМИ.

    Отказ Лондона выполнить просьбу президента США Дональда Трампа способен усугубить разногласия между лидерами двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Вместо крупных судов Минобороны Британии рассматривает вариант отправки поисковых дронов. Министр энергетической безопасности Эд Милибэнд в телеэфире подтвердил, что власти действительно обсуждают подобную инициативу.

    Напомним, Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Глава Белого дома грозил странам НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь Вашингтону в этом регионе.

    При этом он сообщал Стармеру об утрате актуальности британской поддержки в конфликте с Ираном.

    14 марта 2026, 02:30 • Новости дня
    Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы страны сообщили о перехвате ракет в ночь на субботу, подробности атаки не раскрываются.

    Министерство обороны Катара заявило в социальной сети Х, что силы противовоздушной обороны отразили новую ракетную атаку на территорию страны, передает РИА «Новости».

    Ведомство подчеркнуло, что ракеты были перехвачены, однако не привело подробностей о типе вооружения или возможных последствиях атаки. Также не уточняется, откуда была выпущена ракета и были ли зафиксированы разрушения или пострадавшие.

    Сообщается, что инцидент произошел в ночь на субботу и был оперативно нейтрализован военными Катара. Представители министерства пообещали предоставить дополнительную информацию по итогам расследования происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иран перестроил военную тактику, сместив главный прицел на американскую ПВО и системы раннего предупреждения в ответ на удары США и Израиля.

