  • Новость часаПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Китай не бросился защищать Иран
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Российские войска продвинулись в районах Константиновки и Доброполья
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык
    16 марта 2026, 08:45 • Новости дня

    Для поиска пропавшего в Подмосковье ребенка решили создать искусственную волну

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты решили задействовать аэролодки на реке в Подмосковье, чтобы поднять со дна тело последнего из пропавших ранее детей, сообщили в штабе поисковой операции.

    С помощью аэролодок планируется создать искусственную волну для поиска третьего ребенка, пояснили в штабе ТАСС.

    В понедельник специалисты начнут осмотр водной глади с моста и продолжат водолазные работы. Также к мероприятиям присоединятся кинологи.

    На прошлой неделе было найдено тело первого пропавшего ребенка, через некоторое нашли тело второго ребенка.

    15 марта 2026, 18:51 • Новости дня
    В Госдуме объяснили жесткий отказ Ушакова французским дипломатам

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред комитета Госдумы Светлана Журова указала, что жесткая реакция помощника президента Юрия Ушакова на переговорах могла быть вызвана неприемлемыми условиями со стороны Франции.

    Помощник президента России Юрий Ушаков мог проявить жесткость на встрече с французскими дипломатами только в исключительном случае, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, передает Lenta.ru. По ее словам, Ушаков – дипломат с большим опытом и не стал бы вести себя резко без серьезных оснований.

    Журова выразила сомнения в том, что Ушаков отказал французской делегации в грубой форме. Она предположила, что причина могла крыться в неприемлемых условиях, выдвинутых французами, а сообщения о форме отказа могли быть преувеличены.

    Депутат подчеркнула, что детали обсуждения на встрече неизвестны, и напомнила о существовании договоренностей между Россией и Дональдом Трампом. Она объяснила: «Ушаков просто так жестко себя вести не будет, если не было с той стороны определенных моментов. Это не наш метод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине не прозвучало во время визита.

    Комментарии (18)
    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США

    Военный эксперт Козюлин: Иран способен топить американские корабли дешевыми дронами

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    Комментарии (38)
    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Комментарии (3)
    15 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в ударах под чужим флагом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских государствах с целью испортить их отношения с Тегераном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи заявил, что Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских странах, передает ТАСС. Он высказал мнение, что такие действия совершаются, чтобы испортить отношения арабских государств с Тегераном.

    В интервью изданию Al Araby Al Jadeed глава МИД Ирана заявил: «Израиль может стоять за атаками на гражданские объекты в арабских странах, чтобы испортить их отношения с Ираном».

    Аракчи также отдельно подчеркнул, что Иран наносил удары только по военным объектам США и не атаковал гражданские цели или жилые районы в арабских государствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае прогремели три взрыва. Дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов. Министр обороны Италии переплатил втрое ради бегства из Дубая без семьи.

    Комментарии (6)
    15 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    Песков заявил о безрезультатном визите представителя Франции в Москву
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время недавнего визита французского представителя в Москву российская сторона не услышала ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

    Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

    Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.

    Комментарии (13)
    15 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    TWZ: США поразили иранскую подлодку ракетой ATACMS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные впервые применили баллистические ракеты ATACMS по иранской подводной лодке, находившейся в порту, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, в ходе операции Epic Fury силы США нанесли удары по военно-морским объектам Ирана, используя ракетные комплексы HIMARS с ракетами ATACMS, а также новые Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были использованы в бою и отличились увеличенной дальностью.

    Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, артиллерийские подразделения армии и морской пехоты «топят корабли и уничтожают склады». Он отметил, что «наши армейские и морские артиллеристы поражают объекты, которые Иран использует для проецирования силы за пределы своих границ». В течение первых тринадцати дней операции они выполнили исторические задачи, впервые применив PrSM против целей на территории Ирана, а также использовали ATACMS для поражения нескольких кораблей, включая подлодку.

    Генерал Кейн не уточнил тип уничтоженной субмарины, однако спутниковые снимки Planet Labs от 4 марта зафиксировали затопление одной из российских дизель-электрических подлодок класса «Кило» на базе Бендер-Аббас. Ранее, 2 марта, эта подлодка не имела повреждений, отмечает издание. Кроме того, в порту и на рейде были поражены и другие иранские суда, в том числе малые дизель-электрические подлодки класса Ghadir, одну из которых уничтожила ракета AGM-114 Hellfire.

    США намеренно сосредотачивают усилия на уничтожении подводных сил Ирана, чтобы ослабить возможности Тегерана по минированию и атаке кораблей в Персидском заливе. В результате морское движение через Ормузский пролив практически остановлено из-за угрозы мин и других опасностей. Аналитики отмечают, что новая ракета PrSM, которая только в последние два года поступила на вооружение, предоставляет армии США значительно большую дальность поражения целей, чем ATACMS, что особенно важно в возможных будущих конфликтах, включая сценарии противостояния с Китаем.

    Компания Lockheed Martin накануне провела первый тест оптимизированной противокорабельной версии PrSM (Increment 2), продемонстрировавшей возможность поражения движущихся целей на морских дистанциях до 350 километров. Применение баллистических ракет по кораблям и подводным лодкам в портах подтверждает новую тактику США по нейтрализации угроз с минимальным риском и максимальной точностью.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Ранее США использовали баллистические ракеты ATACMS и PrSM для ударов по военным кораблям Ирана в рамках операции Epic Fury.

    2 марта американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

    Комментарии (2)
    15 марта 2026, 17:39 • Новости дня
    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

    В активе российской команды оказалось 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. За сборную выступали шесть спортсменов, что не помешало ей войти в тройку лидеров, уступив только Китаю и США, передает РИА «Новости».

    «От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – наши герои, которых сегодня чествует вся страна», – заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он напомнил, что российские параатлеты впервые за 12 лет выступили под национальным флагом и с гимном – это стало возможно после восстановления в правах Паралимпийского комитета России в 2025 году.

    Дегтярев отметил, что этому предшествовала активная дипломатическая и юридическая работа, а также победа в Спортивном арбитражном суде по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Министр добавил, что участие сборной России на этих Играх – важный шаг к полноценному возвращению страны в мировой спорт, и выразил уверенность, что гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще.

    Трехкратной чемпионкой Игр стала лыжница Анастасия Багиян, вместе с ведущим Сергеем Синякиным победившая в трех дисциплинах: в спринте, а также в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км. По две золотые медали принесли Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и Иван Голубков (в гонках на 10 и 20 км). Алексей Бугаев завоевал еще одно золото в слаломе.

    Ворончихина также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске, а Бугаев дважды стал третьим – в скоростном спуске и гигантском слаломе. Церемония закрытия игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо, знаменосцами российской команды станут Голубков и Ворончихина.

    Комментарии (2)
    15 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    Столичная Госавтоинспекция уточнила, что количество пострадавших увеличилось по итогам работы экстренных служб на месте происшествия. Два столкнувшихся трамвая были эвакуированы с места аварии при помощи других составов на жесткой сцепке, передает РИА «Новости».

    Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, восстановительные работы на месте происшествия завершены, движение по маршруту № 6 полностью восстановлено. Все службы оперативно отреагировали, работы по восстановлению инфраструктуры закончились, трамваи продолжают курсировать в обычном режиме.

    Бочков также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка со стороны метрополитена. По его словам, медицинская помощь оказывается в полном объеме, а для выяснения всех обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия с участием компании-производителя трамваев.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наталья Скисова, получившая тяжелое ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле» почти два года назад, умерла после длительного лечения, сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

    Айвар рассказала, что Наталья Скисова, пострадавшая в результате теракта в «Крокус Сити Холле» почти два года назад, скончалась после продолжительного лечения, передает ТАСС.

    «Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте – Наталья Скисова. Последствия причинения вреда», – заявила Айвар. Она уточнила, что женщине был нанесен тяжкий вред здоровью, и после трагедии она длительное время проходила лечение.

    По информации адвоката, 42-летняя Скисова получала медицинскую помощь из-за тяжелых ожогов и посттравматического стрессового расстройства. В частности, она лечила термо-ингаляционный ожог лица и ожог дыхательных путей, полученные в результате происшествия в «Крокусе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил мужчину, оправдывавшего теракт в «Крокусе», к шести годам лишения свободы. Суд также приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненному лишению свободы. Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненные сроки.

    Комментарии (5)
    15 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступила пауза, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В беседе с Financial Times он отметил: «Возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты».

    По словам Пескова, европейские страны полностью сосредоточились на том, чтобы убедить Киев продолжать боевые действия, а не способствовать мирному процессу. Он отметил, что визит представителя Франции в Москву не принес серьезных результатов.

    Песков подчеркнул, что несмотря на положительную динамику на фронте, российская сторона по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Москва, по его словам, готова обсуждать мирные решения, если будет встречная готовность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Песков сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, будут продолжены, однако место и дата следующего раунда пока не определены.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.

    Комментарии (8)
    15 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS NOW.

    Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Politico. По словам Аракчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

    Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.

    Отдельно Аракчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин мог бы «немного помогать» Ирану, отмечая при этом поддержку Вашингтоном Киева.

    В 2021 году Иран и Китай заключили 25-летний экономический договор, предусматривающий поставки иранской нефти в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    Комментарии (8)
    15 марта 2026, 11:35 • Новости дня
    Россияне сообщили о массовом сбое в работе мессенджера Telegram
    @ Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне продолжают сообщать о плохой работе Telegram, насчитывается более 8,7 тыс. жалоб за последние сутки, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

    За последние сутки россияне подали более 8,7 тыс. жалоб на сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Detector404. Больше всего неудобств испытывают пользователи из Москвы, Подмосковья, а также Рязанской, Тверской и Ивановской областей.

    Почти треть обращений связана с полным сбоем в работе сервиса. Кроме того, пользователи жалуются на перебои с оповещениями, трудности с запуском мобильного приложения и проблемы с доступом к сайту Telegram.

    Первые массовые сообщения о неполадках поступили еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД выявили новую схему мошенничества, связанную с чатами в Telegram. Мошенники начали красть аккаунты в Telegram под предлогом «переезда». Роскомнадзор отказался комментировать сообщения СМИ о возможной блокировке Telegram.

    Комментарии (12)
    15 марта 2026, 23:35 • Новости дня
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Дети во Львове начинают говорить по-русски после общения с русскоязычными сверстниками, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

    По словам Ивановской, нейролингвисты должны изучить специфику и структуру русского языка. «Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский», – заявила Ивановская.

    По ее словам, когда во Львов переезжают русскоязычные дети, «дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

    Комментарии (4)
    15 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для Украины, которая может столкнуться с задержками при поставках американских вооружений, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в комментарии для британской газеты Financial Times (FT).

    Каллас заявила, что конфликт на Ближнем Востоке создает проблемы для Украины, передает ТАСС. Она пояснила, что между регионом и Украиной фактически возникла конкуренция за одни и те же военные активы, а внимание США сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.

    Источники FT сообщили, что страны Евросоюза были проинформированы о задержках в поставках американских вооружений, в особенности систем противовоздушной обороны, Киеву. Причиной стало приоритетное обслуживание Вашингтоном клиентов с Ближнего Востока.

    С конца февраля США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, в результате которой удары нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Как отмечается, Корпус стражей исламской революции заявил о масштабных ответных действиях, атаковав израильские объекты, а также цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия передала Украине партию ракет PAC-3. Пентагон подтвердил, что опыт, полученный на Украине, был использован против Ирана.

    Комментарии (5)
    15 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников

    @ Mathieu Prudhomme/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Опрос в пяти странах показал, что жители Франции, Германии, Британии и Канады гораздо меньше доверяют Соединённым Штатам в кризисной ситуации, чем сами американцы, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, США получают низкие оценки от своих союзников по вопросу надёжности в кризисных ситуациях. Новый опрос, проведённый совместно POLITICO и независимой исследовательской компанией Public First, показал резкое расхождение в оценках между американцами и их ближайшими союзниками. Опрос охватил пять стран: США, Канаду, Францию, Германию и Британию.

    В США отношение к стране на мировой арене резко делится по партийным линиям. Большинство сторонников Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах, высоко оценивают позицию США в мире. В то же время избиратели, поддержавшие бывшего вице-президента Камалу Харрис, дают гораздо более негативные оценки, совпадающие с мнением союзников по опросу.

    В Европе и Канаде усиливается беспокойство по поводу изменений в подходах американской администрации, которая, по мнению лидеров стран, нарушает стабильность традиционных альянсов. Опрос подтвердил: мнение самих американцев всё больше расходится с восприятием их страны за рубежом, и поддержка Трампа только усиливает этот разрыв.

    Ранее результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником.

    Комментарии (6)
    15 марта 2026, 18:41 • Новости дня
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    В венгерской столице тысячи человек приняли участие в акции, выражая поддержку премьеру Виктору Орбану и выступая против давления со стороны Киева.

    В Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» под лозунгом «Мы не будем украинской колонией», сообщает РИА «Новости». Акция была организована в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил с речью у здания парламента.

    Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне и уже переключился на военную экономику. По его словам, европейские власти не хотят избегать трудностей, а идут им навстречу, вкладывая больше денег, оружия и солдат в конфликт.

    Первая линия участников шествия несла плакат с основным лозунгом, который отсылает к ситуации с прекращением транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и попытками Киева оказать давление на Будапешт. Демонстранты также несли венгерские национальные флаги и таблички с названиями городов, из которых они приехали.

    Среди прочего, на марше были замечены постеры с перечеркнутыми изображениями Владимира Зеленского и лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, а также надписью «Остановите войну». Мероприятие прошло без происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны выйти на массовую акцию в Будапеште для демонстрации единства против давления со стороны Киева. Орбан также выступил с критикой планов Евросоюза предоставлять Украине крупные и долгосрочные кредиты.

    Комментарии (3)
    Главное
    Посол в Словакии заявил об отсутствии надежд на запуск «Дружбы»
    В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана
    Премьер Словакии заявил о намерении посетить День Победы в Москве
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек