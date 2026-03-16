Явка на выборах в КНДР достигла 99,99%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в выборах депутатов Верховного народного собрания 15-го созыва, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Голосование прошло 15 марта на Чхонсонском молодежном угольном руднике в провинции Пхёнан-Намдо. Общая явка составила 99,99% зарегистрированных избирателей, что подчеркивает традиционно высокую активность голосующих в стране.

На избирательном участке Ким Чен Ына встретили руководители предприятия, партийные чиновники, а также высокопоставленные представители партии и правительства, включая его сестру Ким Ё Чжон. Лидер КНДР получил бюллетень и проголосовал за директора Чхонсонского рудника Чо Чхоль Хо.

После голосования Ким Чен Ын обратился к присутствующим с речью. Он отметил вклад шахтеров в развитие национальной экономики и подчеркнул ключевую роль угольной промышленности для стабильного роста страны. По его словам, «подъем угольного фронта» имеет стратегическое значение для выполнения нового пятилетнего плана и долгосрочного развития КНДР.

Государство должно уделять приоритетное внимание развитию угольной отрасли, заявил лидер КНДР, назвав уголь «пищей промышленности» и призвав к увеличению инвестиций в этот сектор. Позже Ким Чен Ын пообщался с кандидатом в депутаты, призвав его оправдать доверие шахтеров и жителей района.

По данным ЦИК КНДР, выборы прошли во всех избирательных округах, участие в голосовании приняли также граждане, находящиеся за рубежом. Для избирателей, которые не могли лично прийти на участки по состоянию здоровья или возрасту, были организованы передвижные урны. Сейчас идет подсчет голосов и подведение окончательных итогов по каждому округу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что явка на выборах в Верховное народное собрание КНДР составила почти 40%.