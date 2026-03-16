  ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    Почему Китай не бросился защищать Иран
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Российские войска продвинулись в районах Константиновки и Доброполья
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык
    16 марта 2026, 08:28 • Новости дня

    ПВО ОАЭ отразили новую ракетную атаку на территорию страны

    Системы ПВО Эмиратов перехватили ракеты и беспилотники после инцидента в Дубае

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне удара Ирана по целям США и Израиля Эмираты отразили новую ракетно-дроновую атаку после ночного пожара у аэропорта Дубая.

    Высший совет по национальной безопасности страны заявил об отражении удара по территории государства, передает РИА «Новости».

    Очередное нападение произошло после ночного происшествия с беспилотником, из-за которого загорелся резервуар с авиатопливом близ дубайской воздушной гавани.

    «Системы ПВО ОАЭ в настоящее время отвечают на атаку ракет и беспилотников», – отметили в совете. Власти также рекомендовали населению Дубая проследовать в укрытия и оставаться в безопасных местах.

    Тегеран атакует военные объекты США и Израиля в ответ на агрессию противника. По информации иранской стороны, с начала конфликта погибли более 1,3 тыс. гражданских, а свыше 17 тыс. получили ранения.

    Вашингтон и Тель-Авив объясняли начало боевых действий превентивным ударом из-за ядерной программы Тегерана. Теперь они не скрывают намерений добиться смены власти в исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Саудовской Аравии объявило о перехвате шести баллистических ракет и пяти беспилотников.

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов ранее приступили к отражению аналогичной угрозы со стороны Ирана.

    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США

    Военный эксперт Козюлин: Иран способен топить американские корабли дешевыми дронами

    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    15 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем
    Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем
    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS NOW.

    Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Politico. По словам Аракчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

    Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.

    Отдельно Аракчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин мог бы «немного помогать» Ирану, отмечая при этом поддержку Вашингтоном Киева.

    В 2021 году Иран и Китай заключили 25-летний экономический договор, предусматривающий поставки иранской нефти в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    15 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения войны против Ирана минимум три недели, несмотря на переговорные заявления.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном могут продолжаться еще минимум три недели, сообщает The War Zone. Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что пока не готов заключать соглашение с Тегераном: «Иран хочет заключить сделку, и я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши». Он добавил, что условия должны быть «очень твердыми», но конкретные требования раскрывать отказался, подчеркнув, что Иран должен полностью отказаться от ядерных амбиций.

    Израильские военные, по словам официального представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрина, планируют продолжать военную кампанию на территории Ирана как минимум до еврейской Пасхи (Песах, или еврейская Пасха, в 2026 году начинается вечером 1 апреля - прим. ВЗГЛЯД). Дефрин уточнил, что у израильской армии еще тысячи целей, а операция ведется в тесной координации с США и не связана строгими сроками: «Мы не работаем по секундомеру или расписанию, наша задача – серьезно ослабить иранский режим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооруженных сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    15 марта 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости

    Политолог Ткаченко: Репутация США как ведущей военной державы пошатнулась

    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости
    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт с Ираном, по признанию многих экспертов, уже стал главной ошибкой США в новейшей истории. Текущее противостояние способствует значительному дипломатическому и военному ослаблению Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Обращение Дональда Трампа к другим странам с просьбой направить собственные корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов от ударов со стороны Ирана рискует быть расценено как проявление слабости. В конечном счете восприятие США как безоговорочной военной мощи в международной политике долгое время сохранялось», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом плане особенно примечательным выглядит обращение Вашингтона к Пекину. Все-таки конкуренция за глобальное лидерство между этими игроками давно стало фактором масштабных процессов в мире. Обычно к явным соперникам за поддержкой не идут. Разумеется, дополнительных очков к репутации Штатов произошедшее не прибавит», – поясняет он.

    «Многие эксперты, в том числе и американские, уже назвали атаку против Ирана самой большой ошибкой в новейшей истории страны. В Белом доме понимают, что их действия большинство государств также восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы «размазать» ответственность за происходящее», – акцентирует эксперт.

    «Впрочем, даже сторонники США в Европе не спешат «приобщаться» к конфликту на Ближнем Востоке. И это значимый признак продолжения «дробления» некогда единой позиции НАТО. Более того, государства ЕС начинают усматривать в происходящем еще одно подтверждение необходимости сосредоточения сил на выстраивании собственной оборонной политики», – полагает собеседник.

    «Разумеется, ситуация наводит на мысль: а будет ли Китай каким-либо образом пытаться сыграть на проявившейся слабости Штатов? На мой взгляд, Пекин не станет форсировать события и продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования». КНР не хочет обострять диалог с США», – поясняет он.

    «Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике «пересидеть» кризисные времена в состоянии относительного благополучия. Так же, думаю, поступит и Россия. Ни Москва, ни Пекин не желают наращивать конфронтацию с Вашингтоном ради достижения сиюминутных выгод», – заключил Ткаченко.

    15 марта 2026, 19:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило затягивание войны с Ираном

    Глава Минэнерго США спрогнозировал продолжение войны с Ираном еще несколько недель

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    Военный конфликт с Ираном может продолжаться ещё несколько недель, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg. По его словам, Соединённые Штаты и Израиль намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана, несмотря на рост цен на нефть и бензин, который испытывают американцы в год промежуточных выборов.

    В эфире телеканала ABC Райт отметил: «Я думаю, что этот конфликт, безусловно, завершится в ближайшие недели – возможно, даже раньше – и тогда мы увидим восстановление поставок и снижение цен». По итогам пятницы стоимость нефти превысила 103 доллара за баррель, поскольку Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и аналогичный объём сжиженного природного газа.

    Президент США Дональд Трамп в субботу призвал другие страны, в том числе Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию, направить военные корабли для обеспечения безопасности пролива. Однако представитель правящей партии Японии заявил, что отправка японских военных кораблей в регион для сопровождения танкеров будет сопряжена с большими трудностями.

    Райт уточнил, что уже ведёт переговоры с государствами, которых упоминал Трамп, но подробностей не раскрыл. На телеканале NBC он выразил уверенность, что США получают поддержку других стран для достижения своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооружённых сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    15 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Норвегия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Норвегия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген на фоне призыва президента США Дональда Трампа к ряду стран сделать это.

    Как заявила Хюндешхаген, Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, передает РИА «Новости». По ее словам, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе.

    Хюндешхаген подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке остается «очень серьезной и тревожной». Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Обстановка в Ормузском проливе обострилась на фоне эскалации вокруг Ирана. Это привело к фактической блокировке одного из важнейших маршрутов поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что негативно сказалось на объемах экспорта и добычи энергоресурсов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Иранский дипломат Аббас Аракчи заявил, что пролив будет закрыт только для судов США и Израиля. Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива.

    15 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    Bloomberg: Проблемы с ПО F-35 сорвали обновления для миссий над Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон столкнулся с серьезными затруднениями в обновлении программного обеспечения истребителей F-35, что негативно сказалось на боевых возможностях самолетов, сообщает Bloomberg.

    Попытки обновить программное обеспечение истребителей F-35 «застопорились», а новые боевые возможности не были внедрены в 2025 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет испытательного управления Пентагона. При этом эти самолеты продолжают выполнять миссии над Ираном. В отчете говорится, что последнее обновление TR-3, предназначенное для таких заданий, «в основном было непригодно» большую часть прошлого года из-за «проблем со стабильностью, нехватки функциональности и выявленных недостатков».

    Самолеты Морской пехоты, участвующие в операциях с авианосца USS Abraham Lincoln, оснащены более ранней версией программного обеспечения TR-2. Обновления особенно важны для F-35, поскольку этот самолет представляет собой «летающий компьютер», в котором содержится более 20 млн строк кода. Ожидалось, что новые версии позволят использовать более продвинутое вооружение, улучшить целеуказание, связь с другими самолетами и наземными подразделениями, а также повысить кибербезопасность.

    Тем не менее, по состоянию на 30 сентября, обновления ПО, разрабатываемые Lockheed Martin для самой дорогой оружейной программы США, «по-прежнему сталкиваются с трудностями при создании надежного, полностью функционального программного обеспечения» для комплексных боевых испытаний до его установки. В отчете подчеркивается, что программа не демонстрирует улучшений в соблюдении графика разработки и тестирования, а процесс устранения недостатков и добавления новых возможностей фактически остановился.

    Также испытательное управление выразило обеспокоенность отсутствием полного тестирования кибербезопасности F-35: из девяти запланированных тестов в 2025 году было выполнено только три. Причиной стали сокращения персонала и другие приоритеты финансирования. Даже во время неполного тестирования были выявлены дополнительные недостатки.

    Обновление TR-3 должно увеличить вычислительную мощность F-35 в 37 раз и объем памяти в 20 раз по сравнению с текущими возможностями. США планируют закупить 2 470 самолетов ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты по программе стоимостью более 2 трлн долларов, включая 485 млрд долларов на разработку и закупки и не менее 1,5 трлн долларов на эксплуатацию и поддержку в течение 77 лет. На данный момент американским военным уже поставлено 812 таких истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств.

    15 марта 2026, 11:18 • Новости дня
    Хуситы заявили о возможности блокировки Баб-эль-Мандебского пролива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) может блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, заявил замглавы управления моральной подготовки вооруженных сил движения Абед ас-Саур.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее север Йемена, рассматривает возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает РИА «Новости». Заместитель главы управления моральной подготовки вооруженных сил движения Абед ас-Саур заявил, что среди возможных действий – «закрытие Баб-эль-Мандебского пролива и полный запрет на морское движение для судов, направляющихся к израильскому противнику».

    Ранее высокопоставленный иранский военный источник в беседе с катарским телеканалом Al Jazeera отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг Ормузского пролива, может повториться теперь и в Баб-эль-Мандебском проливе, если США допустят стратегическую ошибку. Этот пролив является одним из ключевых маршрутов для международной торговой и энергетической логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы заявили о потоплении судна Magic Seas в том же районе. Один член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.

    15 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Иран заявил о контроле инициативы в конфликте на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Командование вооружённых сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Инициатива в конфликте на Ближнем Востоке находится у Ирана, заявил командующий центральным штабом вооружённых сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи, передает РИА «Новости». По его словам, «инициатива находится в руках ваших храбрых сыновей, служащих в вооружённых силах».

    В своем обращении Абдоллахи подчеркнул, что США утратили способность обеспечивать безопасность стран региона и не смогут делать это в будущем. Он отметил, что Иран ранее не выступал инициатором войн, однако в случае агрессии готов сам решать, когда завершить конфликт.

    Командующий выразил уверенность, что Иран одержит победу в противостоянии, и заявил, что у противника не останется иного выхода, кроме капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа отказалась принять предложение арабских монархий о прекращении огня.

    Иран требовал от США выплаты компенсаций и полного вывода войск для урегулирования ситуации в Персидском заливе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что единственный вариант завершения войны с Ираном – это полная капитуляция исламской республики.

    15 марта 2026, 20:47 • Новости дня
    Беспилотник поразил базу Италии в Кувейте

    Tекст: Ольга Иванова

    Военная база Италии в Кувейте подверглась атаке беспилотника, в результате которой был уничтожен итальянский БПЛА, но никто не пострадал.

    Итальянская военная база «Али-эль-Салем» в Кувейте утром 15 марта подверглась атаке неизвестного беспилотника, сообщает РИА «Новости». По заявлению начальника Главного штаба Вооруженных сил Италии генерала Лучано Портолано, удар пришёлся по укрытию, где находился беспилотный летательный аппарат итальянской оперативной группы. В результате атаки аппарат был уничтожен.

    «Сегодня утром база «Али-эль-Салем» в Кувейте, где размещены американский и итальянский персонал и различные средства, стала целью атаки беспилотника, который поразил укрытие, где находился беспилотный летательный аппарат итальянской оперативной группы, и уничтожил его», – заявил Портолано.

    Генерал также отметил, что связался с командованием подразделения на месте. По его словам, весь штатный состав находится в безопасности, никто из военнослужащих не пострадал.

    О случившемся оперативно проинформирован министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный аэропорт Кувейта подвергся атаке нескольких дронов.

    16 марта 2026, 03:17 • Новости дня
    Трамп пригрозил НАТО в случае отказа помочь США в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Если страны альянса не ответят на просьбу США помочь с безопасностью Ормузского пролива, НАТО ждут негативные последствия, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Президент США напомнил, что ранее Америка поддержала страны НАТО по вопросам Украины, несмотря на значительное расстояние между государствами и на то, что США «не обязаны были помогать им с Украиной».

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он добавил, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Американский лидер сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку переговоры продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии.

    16 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Саджиль» в нынешнем конфликте с США и Израилем

    КСИР сообщил о применении ракеты «Саджиль» в нынешнем конфликте с США и Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые в нынешнем конфликте с США и Израилем задействовал стратегическую двухступенчатую ракету «Саджиль», сообщил Корпус стражей исламской революции.

    В сообщении отмечается, что в рамках 54-й волны ударов операции «Правдивое обещание 4» были применены сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад», а также – впервые в этой операции – стратегическая ракета «Саджиль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Гостелерадиокомпанию Ирана.

    По данным КСИР, удары были нанесены по центрам управления и принятия решений, связанным с воздушными операциями Израиля, инфраструктуре военной и оборонной промышленности, а также местам сбора израильских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первое применение ракеты «Саджиль» Ираном. В июне 2025 года Корпус стражей исламской революции сообщил, что при атаке на Израиль применена была двухступенчатая сверхтяжелая баллистическая ракета «Саджиль».

    15 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Аракчи заявил об отсутствии контактов между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях продолжающегося обмена ударами между Ираном, США и Израилем, Тегеран заявил, что на данный момент переговорный процесс полностью заморожен.

    На данный момент между США и Ираном не ведется никаких переговоров, и на столе нет абсолютно никаких предложений, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в интервью телеканалу CBS News. По его словам, «всё зависит от будущего», но пока обсуждение не ведётся, и решение о возможных контактах будет принято Тегераном по мере необходимости. Аракчи подчеркнул, что если в будущем иранские власти решат вступать в переговоры, они самостоятельно определят повестку.

    Глава МИД также заявил, что Иран не планирует извлекать обогащённый уран из-под обломков ядерных объектов, разрушенных в результате ударов США. Аракчи пояснил, что эта возможность теоретически существует, но такая операция могла бы пройти только под контролем МАГАТЭ. Он добавил: «На данный момент у нас нет никакой программы, нет планов по извлечению урана из-под завалов».

    В интервью CBS News Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран был готов на серьёзные уступки в переговорах с США, чтобы продемонстрировать отсутствие ядерных амбиций. «Частью сделки был вопрос об обогащённых до 60% материалах. И я заявил о нашей готовности разбавить эти обогащённые материалы, понизить концентрацию. Это была значительная уступка, призванная доказать, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и не будет к этому стремиться», – отметил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.


    15 марта 2026, 17:08 • Новости дня
    Глава Минэнерго США опроверг атаки по энергетике Ирана на острове Харк

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные не наносили ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на острове Харк, о чем сообщил министр энергетики США Крис Райт.

    Вашингтон не осуществлял удары по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана на острове Харк, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Минэнерго США Криса Райта. В интервью телеканалу ABC он прямо заявил: «Соединенные Штаты не наносили ударов по энергетической инфраструктуре острова Харк».

    Министр уточнил, что целью атак США были исключительно военные объекты, находящиеся на острове. По словам Райта, объекты энергетики не пострадали в результате действий американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе. Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) уточнило, что расположенные на острове объекты нефтяной промышленности не пострадали.

    16 марта 2026, 05:52 • Новости дня
    Аракчи: Иран разрешил безопасный проход группе судов через Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные приняли решение позволить определенной группе иностранных судов беспрепятственно пересечь Ормузский пролив по просьбе ряда государств, сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи.

    Тегеран ведет диалог об обеспечении безопасности судоходства, сказал министр, передает РИА «Новости».

    «Я не могу назвать никакую страну в частности, но с нами связался ряд государств, которые хотят иметь безопасный проход для своих судов», – сказал он.

    Глава ведомства уточнил, что окончательное решение оставалось за военным руководством страны. По его словам, командование уже постановило разрешить группе кораблей беспрепятственно преодолеть маршрут.

    Касаясь напряженности в отношениях с Вашингтоном и Тель-Авивом, Аракчи подчеркнул отсутствие каких-либо предложений по урегулированию на данный момент. Он отметил, что иранская сторона никогда не просила ни о прекращении огня, ни о начале переговорного процесса.

    Тегеран намерен защищать свои интересы столько, сколько потребуется. Министр добавил, что в случае возможного диалога с США или иными участниками именно Иран будет определять повестку обсуждения.

    Ранее Аракчи называл Ормузский пролив открытым для всех судов кроме американских и израильских. Президент США Дональд Трамп в ответ призывал мировые державы направить военный флот для разблокировки транспортной артерии.

