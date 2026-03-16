    Почему Китай не бросился защищать Иран
    Песков сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Российские войска продвинулись в районах Константиновки и Доброполья
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Журова объяснила жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык
    16 марта 2026, 02:41 • Новости дня

    Иран впервые применил ракету «Саджиль» в нынешнем конфликте с США и Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые в нынешнем конфликте с США и Израилем задействовал стратегическую двухступенчатую ракету «Саджиль», сообщил Корпус стражей исламской революции.

    В сообщении отмечается, что в рамках 54-й волны ударов операции «Правдивое обещание 4» были применены сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад», а также – впервые в этой операции – стратегическая ракета «Саджиль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Гостелерадиокомпанию Ирана.

    По данным КСИР, удары были нанесены по центрам управления и принятия решений, связанным с воздушными операциями Израиля, инфраструктуре военной и оборонной промышленности, а также местам сбора израильских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первое применение ракеты «Саджиль» Ираном. В июне 2025 года Корпус стражей исламской революции сообщил, что при атаке на Израиль применена была двухступенчатая сверхтяжелая баллистическая ракета «Саджиль».

    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт Козюлин: Иран способен топить американские корабли дешевыми дронами

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    15 марта 2026, 06:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Аракчи: Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них», – заявил Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что США «умоляют других, даже Китай, помочь обеспечить безопасность в Ормузе». Он подчеркнул, что « братским соседям» следует «изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Китаю и другим странам с просьбой направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Он пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    15 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в ударах под чужим флагом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских государствах с целью испортить их отношения с Тегераном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи заявил, что Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских странах, передает ТАСС. Он высказал мнение, что такие действия совершаются, чтобы испортить отношения арабских государств с Тегераном.

    В интервью изданию Al Araby Al Jadeed глава МИД Ирана заявил: «Израиль может стоять за атаками на гражданские объекты в арабских странах, чтобы испортить их отношения с Ираном».

    Аракчи также отдельно подчеркнул, что Иран наносил удары только по военным объектам США и не атаковал гражданские цели или жилые районы в арабских государствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае прогремели три взрыва. Дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов. Министр обороны Италии переплатил втрое ради бегства из Дубая без семьи.

    15 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    TWZ: США поразили иранскую подлодку ракетой ATACMS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные впервые применили баллистические ракеты ATACMS по иранской подводной лодке, находившейся в порту, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, в ходе операции Epic Fury силы США нанесли удары по военно-морским объектам Ирана, используя ракетные комплексы HIMARS с ракетами ATACMS, а также новые Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были использованы в бою и отличились увеличенной дальностью.

    Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, артиллерийские подразделения армии и морской пехоты «топят корабли и уничтожают склады». Он отметил, что «наши армейские и морские артиллеристы поражают объекты, которые Иран использует для проецирования силы за пределы своих границ». В течение первых тринадцати дней операции они выполнили исторические задачи, впервые применив PrSM против целей на территории Ирана, а также использовали ATACMS для поражения нескольких кораблей, включая подлодку.

    Генерал Кейн не уточнил тип уничтоженной субмарины, однако спутниковые снимки Planet Labs от 4 марта зафиксировали затопление одной из российских дизель-электрических подлодок класса «Кило» на базе Бендер-Аббас. Ранее, 2 марта, эта подлодка не имела повреждений, отмечает издание. Кроме того, в порту и на рейде были поражены и другие иранские суда, в том числе малые дизель-электрические подлодки класса Ghadir, одну из которых уничтожила ракета AGM-114 Hellfire.

    США намеренно сосредотачивают усилия на уничтожении подводных сил Ирана, чтобы ослабить возможности Тегерана по минированию и атаке кораблей в Персидском заливе. В результате морское движение через Ормузский пролив практически остановлено из-за угрозы мин и других опасностей. Аналитики отмечают, что новая ракета PrSM, которая только в последние два года поступила на вооружение, предоставляет армии США значительно большую дальность поражения целей, чем ATACMS, что особенно важно в возможных будущих конфликтах, включая сценарии противостояния с Китаем.

    Компания Lockheed Martin накануне провела первый тест оптимизированной противокорабельной версии PrSM (Increment 2), продемонстрировавшей возможность поражения движущихся целей на морских дистанциях до 350 километров. Применение баллистических ракет по кораблям и подводным лодкам в портах подтверждает новую тактику США по нейтрализации угроз с минимальным риском и максимальной точностью.

    Ранее США использовали баллистические ракеты ATACMS и PrSM для ударов по военным кораблям Ирана в рамках операции Epic Fury.

    2 марта американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

    15 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS NOW.

    Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Politico. По словам Аракчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

    Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.

    Отдельно Аракчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин мог бы «немного помогать» Ирану, отмечая при этом поддержку Вашингтоном Киева.

    В 2021 году Иран и Китай заключили 25-летний экономический договор, предусматривающий поставки иранской нефти в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    15 марта 2026, 11:56 • Новости дня
    Трамп призвал страны мира отправить военные корабли в Ормузский пролив
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Как пишет The New York Times, по его словам, «многие страны» готовы принять участие в миссии, чтобы пролив оставался «открытым и безопасным», при этом Трамп назвал Британию, Китай, Францию, Японию и Южную Корею как возможных участников, но не уточнил деталей.

    Трамп заявил, что Иран сможет угрожать судам в проливе с помощью дешевых дронов и мин, «несмотря на то, насколько они были бы побеждены». Он также предупредил, что может изменить решение не атаковать главный нефтяной терминал Ирана на острове Харк, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

    Пентагон подтвердил гибель шести американских военных при крушении самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака, который поддерживал операции против Ирана. Погибшие были идентифицированы как служащие 6-го и 121-го крыльев воздушной дозаправки ВВС США. Расследование причин катастрофы продолжается.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.

    15 марта 2026, 13:47 • Новости дня
    NYT: Требование к гражданам США покинуть Ирак говорит о разрастании войны против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Срочное требование к американским гражданам немедленно покинуть Ирак связано с волной атак на объекты США и их союзников, за которые ответственность взяли проиранские вооруженные группировки, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, американское посольство в Багдаде рекомендовало всем гражданам США немедленно покинуть Ирак. Это предупреждение стало заметным ужесточением позиции американских властей: еще сутки назад граждан просили лишь сохранять «низкий профиль», не призывая к эвакуации.

    В заявлении посольства отмечено, что «Иран и связанные с ним вооруженные группировки представляют серьезную угрозу общественной безопасности в Ираке». За последние дни иранские союзники неоднократно атаковали гражданские объекты и здания, связанные с США и их региональными союзниками. Посольство США подверглось нападению второй раз за две недели, ответственность взяла на себя группировка «Катаиб Хезболла».

    Эксперты говорят о росте тревоги американских властей из-за активности проиранских формирований, которые, по их мнению, стремятся открыть новый фронт для США на Ближнем Востоке. «Это резкое ужесточение американской обеспокоенности», – заявил бывший посол США в Ираке Джеймс Джеффри. Он добавил, что речь идет не только о риске для людей, но и о попытках надавить на иракское правительство, чтобы оно взяло под контроль вооруженные формирования.

    По словам бывшего американского полковника Майлса Кэггинса, конфликт с Ираном явно перекинулся на Ирак, а проиранские группировки за последние дни атаковали американские, эмиратские, французские и курдские объекты более 200 раз. Вашингтон неоднократно требовал от Багдада сдерживать деятельность этих формирований.

    Ранее WJ сообщила, что пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт.

    12 марта пожарные потушили огонь на двух атакованных у берегов Ирака иностранных танкерах.

    15 марта 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт с Ираном, по признанию многих экспертов, уже стал главной ошибкой США в новейшей истории. Текущее противостояние способствует значительному дипломатическому и военному ослаблению Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Обращение Дональда Трампа к другим странам с просьбой направить собственные корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов от ударов со стороны Ирана рискует быть расценено как проявление слабости. В конечном счете восприятие США как безоговорочной военной мощи в международной политике долгое время сохранялось», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом плане особенно примечательным выглядит обращение Вашингтона к Пекину. Все-таки конкуренция за глобальное лидерство между этими игроками давно стало фактором масштабных процессов в мире. Обычно к явным соперникам за поддержкой не идут. Разумеется, дополнительных очков к репутации Штатов произошедшее не прибавит», – поясняет он.

    «Многие эксперты, в том числе и американские, уже назвали атаку против Ирана самой большой ошибкой в новейшей истории страны. В Белом доме понимают, что их действия большинство государств также восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы «размазать» ответственность за происходящее», – акцентирует эксперт.

    «Впрочем, даже сторонники США в Европе не спешат «приобщаться» к конфликту на Ближнем Востоке. И это значимый признак продолжения «дробления» некогда единой позиции НАТО. Более того, государства ЕС начинают усматривать в происходящем еще одно подтверждение необходимости сосредоточения сил на выстраивании собственной оборонной политики», – полагает собеседник.

    «Разумеется, ситуация наводит на мысль: а будет ли Китай каким-либо образом пытаться сыграть на проявившейся слабости Штатов? На мой взгляд, Пекин не станет форсировать события и продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования». КНР не хочет обострять диалог с США», – поясняет он.

    «Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике «пересидеть» кризисные времена в состоянии относительного благополучия. Так же, думаю, поступит и Россия. Ни Москва, ни Пекин не желают наращивать конфронтацию с Вашингтоном ради достижения сиюминутных выгод», – заключил Ткаченко.

    15 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения войны против Ирана минимум три недели, несмотря на переговорные заявления.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном могут продолжаться еще минимум три недели, сообщает The War Zone. Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что пока не готов заключать соглашение с Тегераном: «Иран хочет заключить сделку, и я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши». Он добавил, что условия должны быть «очень твердыми», но конкретные требования раскрывать отказался, подчеркнув, что Иран должен полностью отказаться от ядерных амбиций.

    Израильские военные, по словам официального представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрина, планируют продолжать военную кампанию на территории Ирана как минимум до еврейской Пасхи (Песах, или еврейская Пасха, в 2026 году начинается вечером 1 апреля - прим. ВЗГЛЯД). Дефрин уточнил, что у израильской армии еще тысячи целей, а операция ведется в тесной координации с США и не связана строгими сроками: «Мы не работаем по секундомеру или расписанию, наша задача – серьезно ослабить иранский режим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооруженных сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    15 марта 2026, 19:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило затягивание войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    Военный конфликт с Ираном может продолжаться ещё несколько недель, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg. По его словам, Соединённые Штаты и Израиль намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана, несмотря на рост цен на нефть и бензин, который испытывают американцы в год промежуточных выборов.

    В эфире телеканала ABC Райт отметил: «Я думаю, что этот конфликт, безусловно, завершится в ближайшие недели – возможно, даже раньше – и тогда мы увидим восстановление поставок и снижение цен». По итогам пятницы стоимость нефти превысила 103 доллара за баррель, поскольку Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и аналогичный объём сжиженного природного газа.

    Президент США Дональд Трамп в субботу призвал другие страны, в том числе Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию, направить военные корабли для обеспечения безопасности пролива. Однако представитель правящей партии Японии заявил, что отправка японских военных кораблей в регион для сопровождения танкеров будет сопряжена с большими трудностями.

    Райт уточнил, что уже ведёт переговоры с государствами, которых упоминал Трамп, но подробностей не раскрыл. На телеканале NBC он выразил уверенность, что США получают поддержку других стран для достижения своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооружённых сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    15 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Норвегия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    @ BigStuart/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген на фоне призыва президента США Дональда Трампа к ряду стран сделать это.

    Как заявила Хюндешхаген, Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, передает РИА «Новости». По ее словам, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе.

    Хюндешхаген подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке остается «очень серьезной и тревожной». Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Обстановка в Ормузском проливе обострилась на фоне эскалации вокруг Ирана. Это привело к фактической блокировке одного из важнейших маршрутов поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что негативно сказалось на объемах экспорта и добычи энергоресурсов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Иранский дипломат Аббас Аракчи заявил, что пролив будет закрыт только для судов США и Израиля. Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива.

    15 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    Bloomberg: Проблемы с ПО F-35 сорвали обновления для миссий над Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон столкнулся с серьезными затруднениями в обновлении программного обеспечения истребителей F-35, что негативно сказалось на боевых возможностях самолетов, сообщает Bloomberg.

    Попытки обновить программное обеспечение истребителей F-35 «застопорились», а новые боевые возможности не были внедрены в 2025 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет испытательного управления Пентагона. При этом эти самолеты продолжают выполнять миссии над Ираном. В отчете говорится, что последнее обновление TR-3, предназначенное для таких заданий, «в основном было непригодно» большую часть прошлого года из-за «проблем со стабильностью, нехватки функциональности и выявленных недостатков».

    Самолеты Морской пехоты, участвующие в операциях с авианосца USS Abraham Lincoln, оснащены более ранней версией программного обеспечения TR-2. Обновления особенно важны для F-35, поскольку этот самолет представляет собой «летающий компьютер», в котором содержится более 20 млн строк кода. Ожидалось, что новые версии позволят использовать более продвинутое вооружение, улучшить целеуказание, связь с другими самолетами и наземными подразделениями, а также повысить кибербезопасность.

    Тем не менее, по состоянию на 30 сентября, обновления ПО, разрабатываемые Lockheed Martin для самой дорогой оружейной программы США, «по-прежнему сталкиваются с трудностями при создании надежного, полностью функционального программного обеспечения» для комплексных боевых испытаний до его установки. В отчете подчеркивается, что программа не демонстрирует улучшений в соблюдении графика разработки и тестирования, а процесс устранения недостатков и добавления новых возможностей фактически остановился.

    Также испытательное управление выразило обеспокоенность отсутствием полного тестирования кибербезопасности F-35: из девяти запланированных тестов в 2025 году было выполнено только три. Причиной стали сокращения персонала и другие приоритеты финансирования. Даже во время неполного тестирования были выявлены дополнительные недостатки.

    Обновление TR-3 должно увеличить вычислительную мощность F-35 в 37 раз и объем памяти в 20 раз по сравнению с текущими возможностями. США планируют закупить 2 470 самолетов ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты по программе стоимостью более 2 трлн долларов, включая 485 млрд долларов на разработку и закупки и не менее 1,5 трлн долларов на эксплуатацию и поддержку в течение 77 лет. На данный момент американским военным уже поставлено 812 таких истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств.

    15 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    В Иране задержали подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские правоохранительные органы задержали в городе Урмия (административный центр провинции Западный Азербайджан на северо-западе страны) 20 человек по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами, сообщило агентство Tasnim.

    Правоохранительные органы Ирана задержали 20 человек в Урмии по подозрению в сотрудничестве с израильской разведкой, передает ТАСС. По информации агентства Tasnim, речь идет о ликвидации нескольких сетей наемников, связанных с Израилем. Прокурор провинции отметил, что задержанные передавали данные о расположении военных, полицейских и других объектов, обеспечивающих безопасность страны.

    Все подозреваемые были взяты под стражу на основании судебных ордеров. Сейчас по делу проводится следствие. Власти отмечают, что действия задержанных рассматривались как сотрудничество с «сионистским врагом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране задержали 54 сторонника монархии за подготовку бунта. Власти задержали наемников США, которые организовывали беспорядки. Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

    15 марта 2026, 11:18 • Новости дня
    Хуситы заявили о возможности блокировки Баб-эль-Мандебского пролива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) может блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, заявил замглавы управления моральной подготовки вооруженных сил движения Абед ас-Саур.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее север Йемена, рассматривает возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает РИА «Новости». Заместитель главы управления моральной подготовки вооруженных сил движения Абед ас-Саур заявил, что среди возможных действий – «закрытие Баб-эль-Мандебского пролива и полный запрет на морское движение для судов, направляющихся к израильскому противнику».

    Ранее высокопоставленный иранский военный источник в беседе с катарским телеканалом Al Jazeera отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг Ормузского пролива, может повториться теперь и в Баб-эль-Мандебском проливе, если США допустят стратегическую ошибку. Этот пролив является одним из ключевых маршрутов для международной торговой и энергетической логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы заявили о потоплении судна Magic Seas в том же районе. Один член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.

    15 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Иран заявил о контроле инициативы в конфликте на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Командование вооружённых сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Инициатива в конфликте на Ближнем Востоке находится у Ирана, заявил командующий центральным штабом вооружённых сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи, передает РИА «Новости». По его словам, «инициатива находится в руках ваших храбрых сыновей, служащих в вооружённых силах».

    В своем обращении Абдоллахи подчеркнул, что США утратили способность обеспечивать безопасность стран региона и не смогут делать это в будущем. Он отметил, что Иран ранее не выступал инициатором войн, однако в случае агрессии готов сам решать, когда завершить конфликт.

    Командующий выразил уверенность, что Иран одержит победу в противостоянии, и заявил, что у противника не останется иного выхода, кроме капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа отказалась принять предложение арабских монархий о прекращении огня.

    Иран требовал от США выплаты компенсаций и полного вывода войск для урегулирования ситуации в Персидском заливе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что единственный вариант завершения войны с Ираном – это полная капитуляция исламской республики.

    Главное
    Посол в Словакии заявил об отсутствии надежд на запуск «Дружбы»
    В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана
    Премьер Словакии заявил о намерении посетить День Победы в Москве
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек