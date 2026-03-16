    Почему Китай не бросился защищать Иран
    16 марта 2026, 00:07 • Новости дня

    Война в Иране привела к нехватке ракет для истребителей Rafale у Франции

    @ Nicolas Maeterlinck/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за перехватов иранских дронов Shahed в небе ОАЭ у французских ВВС возникла нехватка ракет для истребителей Rafale, пишет La Tribune.

    Как пишет La Tribune, в течение последних двух недель пилоты французских истребителей Rafale активно перехватывали десятки иранских дронов Shahed над территорией ОАЭ, используя ракеты класса «воздух-воздух» MICA.

    По данным издания, Rafale показали высокий результат, но интенсивное применение ракет привело к резкому сокращению их запасов, несмотря на запущенную более трех лет назад программу «экономики войны» во Франции.

    Франция помогает ОАЭ в рамках соглашений о военном сотрудничестве. Проблема заключается в том, что складские запасы ракет MICA, производимых компанией MBDA, стремительно истощились. В условиях затянувшихся сроков поставки новых ракет – до двух лет – в Париже усиливается напряженность между военным руководством, оборонным ведомством и производителем вооружений MBDA.

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, ранее возглавлявший министерство обороны и курировавший экономику войны, лично вмешался в ситуацию. На вторник назначена кризисная встреча в Матиньоне с участием всех заинтересованных сторон для поиска долгосрочных решений и обеспечения устойчивых оборонных возможностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась, что конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для Украины, которая может столкнуться с задержками при поставках американских вооружений. Военная кампания США против Ирана вызывает у европейских и азиатских союзников опасения срыва поставок уже оплаченного оружия из-за стремительного истощения американских арсеналов.

    15 марта 2026, 18:51 • Новости дня
    В Госдуме объяснили жесткий отказ Ушакова французским дипломатам

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред комитета Госдумы Светлана Журова указала, что жесткая реакция помощника президента Юрия Ушакова на переговорах могла быть вызвана неприемлемыми условиями со стороны Франции.

    Помощник президента России Юрий Ушаков мог проявить жесткость на встрече с французскими дипломатами только в исключительном случае, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, передает Lenta.ru. По ее словам, Ушаков – дипломат с большим опытом и не стал бы вести себя резко без серьезных оснований.

    Журова выразила сомнения в том, что Ушаков отказал французской делегации в грубой форме. Она предположила, что причина могла крыться в неприемлемых условиях, выдвинутых французами, а сообщения о форме отказа могли быть преувеличены.

    Депутат подчеркнула, что детали обсуждения на встрече неизвестны, и напомнила о существовании договоренностей между Россией и Дональдом Трампом. Она объяснила: «Ушаков просто так жестко себя вести не будет, если не было с той стороны определенных моментов. Это не наш метод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине не прозвучало во время визита.

    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    15 марта 2026, 06:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана высмеял «дырявый зонтик безопасности США»

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них», – заявил Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что США «умоляют других, даже Китай, помочь обеспечить безопасность в Ормузе». Он подчеркнул, что « братским соседям» следует «изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Китаю и другим странам с просьбой направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Он пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.

    15 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в ударах под чужим флагом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских государствах с целью испортить их отношения с Тегераном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи заявил, что Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских странах, передает ТАСС. Он высказал мнение, что такие действия совершаются, чтобы испортить отношения арабских государств с Тегераном.

    В интервью изданию Al Araby Al Jadeed глава МИД Ирана заявил: «Израиль может стоять за атаками на гражданские объекты в арабских странах, чтобы испортить их отношения с Ираном».

    Аракчи также отдельно подчеркнул, что Иран наносил удары только по военным объектам США и не атаковал гражданские цели или жилые районы в арабских государствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае прогремели три взрыва. Дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов. Министр обороны Италии переплатил втрое ради бегства из Дубая без семьи.

    15 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    TWZ: США поразили иранскую подлодку ракетой ATACMS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные впервые применили баллистические ракеты ATACMS по иранской подводной лодке, находившейся в порту, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, в ходе операции Epic Fury силы США нанесли удары по военно-морским объектам Ирана, используя ракетные комплексы HIMARS с ракетами ATACMS, а также новые Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были использованы в бою и отличились увеличенной дальностью.

    Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, артиллерийские подразделения армии и морской пехоты «топят корабли и уничтожают склады». Он отметил, что «наши армейские и морские артиллеристы поражают объекты, которые Иран использует для проецирования силы за пределы своих границ». В течение первых тринадцати дней операции они выполнили исторические задачи, впервые применив PrSM против целей на территории Ирана, а также использовали ATACMS для поражения нескольких кораблей, включая подлодку.

    Генерал Кейн не уточнил тип уничтоженной субмарины, однако спутниковые снимки Planet Labs от 4 марта зафиксировали затопление одной из российских дизель-электрических подлодок класса «Кило» на базе Бендер-Аббас. Ранее, 2 марта, эта подлодка не имела повреждений, отмечает издание. Кроме того, в порту и на рейде были поражены и другие иранские суда, в том числе малые дизель-электрические подлодки класса Ghadir, одну из которых уничтожила ракета AGM-114 Hellfire.

    США намеренно сосредотачивают усилия на уничтожении подводных сил Ирана, чтобы ослабить возможности Тегерана по минированию и атаке кораблей в Персидском заливе. В результате морское движение через Ормузский пролив практически остановлено из-за угрозы мин и других опасностей. Аналитики отмечают, что новая ракета PrSM, которая только в последние два года поступила на вооружение, предоставляет армии США значительно большую дальность поражения целей, чем ATACMS, что особенно важно в возможных будущих конфликтах, включая сценарии противостояния с Китаем.

    Компания Lockheed Martin накануне провела первый тест оптимизированной противокорабельной версии PrSM (Increment 2), продемонстрировавшей возможность поражения движущихся целей на морских дистанциях до 350 километров. Применение баллистических ракет по кораблям и подводным лодкам в портах подтверждает новую тактику США по нейтрализации угроз с минимальным риском и максимальной точностью.

    2 марта американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

    15 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    15 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS NOW.

    Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Politico. По словам Аракчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

    Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.

    Отдельно Аракчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин мог бы «немного помогать» Ирану, отмечая при этом поддержку Вашингтоном Киева.

    В 2021 году Иран и Китай заключили 25-летний экономический договор, предусматривающий поставки иранской нефти в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    15 марта 2026, 11:56 • Новости дня
    Трамп призвал страны мира отправить военные корабли в Ормузский пролив
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Как пишет The New York Times, по его словам, «многие страны» готовы принять участие в миссии, чтобы пролив оставался «открытым и безопасным», при этом Трамп назвал Британию, Китай, Францию, Японию и Южную Корею как возможных участников, но не уточнил деталей.

    Трамп заявил, что Иран сможет угрожать судам в проливе с помощью дешевых дронов и мин, «несмотря на то, насколько они были бы побеждены». Он также предупредил, что может изменить решение не атаковать главный нефтяной терминал Ирана на острове Харк, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

    Пентагон подтвердил гибель шести американских военных при крушении самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака, который поддерживал операции против Ирана. Погибшие были идентифицированы как служащие 6-го и 121-го крыльев воздушной дозаправки ВВС США. Расследование причин катастрофы продолжается.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.

    15 марта 2026, 13:47 • Новости дня
    NYT: Требование к гражданам США покинуть Ирак говорит о разрастании войны против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Срочное требование к американским гражданам немедленно покинуть Ирак связано с волной атак на объекты США и их союзников, за которые ответственность взяли проиранские вооруженные группировки, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, американское посольство в Багдаде рекомендовало всем гражданам США немедленно покинуть Ирак. Это предупреждение стало заметным ужесточением позиции американских властей: еще сутки назад граждан просили лишь сохранять «низкий профиль», не призывая к эвакуации.

    В заявлении посольства отмечено, что «Иран и связанные с ним вооруженные группировки представляют серьезную угрозу общественной безопасности в Ираке». За последние дни иранские союзники неоднократно атаковали гражданские объекты и здания, связанные с США и их региональными союзниками. Посольство США подверглось нападению второй раз за две недели, ответственность взяла на себя группировка «Катаиб Хезболла».

    Эксперты говорят о росте тревоги американских властей из-за активности проиранских формирований, которые, по их мнению, стремятся открыть новый фронт для США на Ближнем Востоке. «Это резкое ужесточение американской обеспокоенности», – заявил бывший посол США в Ираке Джеймс Джеффри. Он добавил, что речь идет не только о риске для людей, но и о попытках надавить на иракское правительство, чтобы оно взяло под контроль вооруженные формирования.

    По словам бывшего американского полковника Майлса Кэггинса, конфликт с Ираном явно перекинулся на Ирак, а проиранские группировки за последние дни атаковали американские, эмиратские, французские и курдские объекты более 200 раз. Вашингтон неоднократно требовал от Багдада сдерживать деятельность этих формирований.

    Ранее WJ сообщила, что пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт.

    12 марта пожарные потушили огонь на двух атакованных у берегов Ирака иностранных танкерах.

    15 марта 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт с Ираном, по признанию многих экспертов, уже стал главной ошибкой США в новейшей истории. Текущее противостояние способствует значительному дипломатическому и военному ослаблению Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Обращение Дональда Трампа к другим странам с просьбой направить собственные корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов от ударов со стороны Ирана рискует быть расценено как проявление слабости. В конечном счете восприятие США как безоговорочной военной мощи в международной политике долгое время сохранялось», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом плане особенно примечательным выглядит обращение Вашингтона к Пекину. Все-таки конкуренция за глобальное лидерство между этими игроками давно стало фактором масштабных процессов в мире. Обычно к явным соперникам за поддержкой не идут. Разумеется, дополнительных очков к репутации Штатов произошедшее не прибавит», – поясняет он.

    «Многие эксперты, в том числе и американские, уже назвали атаку против Ирана самой большой ошибкой в новейшей истории страны. В Белом доме понимают, что их действия большинство государств также восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы «размазать» ответственность за происходящее», – акцентирует эксперт.

    «Впрочем, даже сторонники США в Европе не спешат «приобщаться» к конфликту на Ближнем Востоке. И это значимый признак продолжения «дробления» некогда единой позиции НАТО. Более того, государства ЕС начинают усматривать в происходящем еще одно подтверждение необходимости сосредоточения сил на выстраивании собственной оборонной политики», – полагает собеседник.

    «Разумеется, ситуация наводит на мысль: а будет ли Китай каким-либо образом пытаться сыграть на проявившейся слабости Штатов? На мой взгляд, Пекин не станет форсировать события и продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования». КНР не хочет обострять диалог с США», – поясняет он.

    «Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике «пересидеть» кризисные времена в состоянии относительного благополучия. Так же, думаю, поступит и Россия. Ни Москва, ни Пекин не желают наращивать конфронтацию с Вашингтоном ради достижения сиюминутных выгод», – заключил Ткаченко.

    15 марта 2026, 19:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило затягивание войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    Военный конфликт с Ираном может продолжаться ещё несколько недель, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg. По его словам, Соединённые Штаты и Израиль намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана, несмотря на рост цен на нефть и бензин, который испытывают американцы в год промежуточных выборов.

    В эфире телеканала ABC Райт отметил: «Я думаю, что этот конфликт, безусловно, завершится в ближайшие недели – возможно, даже раньше – и тогда мы увидим восстановление поставок и снижение цен». По итогам пятницы стоимость нефти превысила 103 доллара за баррель, поскольку Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и аналогичный объём сжиженного природного газа.

    Президент США Дональд Трамп в субботу призвал другие страны, в том числе Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию, направить военные корабли для обеспечения безопасности пролива. Однако представитель правящей партии Японии заявил, что отправка японских военных кораблей в регион для сопровождения танкеров будет сопряжена с большими трудностями.

    Райт уточнил, что уже ведёт переговоры с государствами, которых упоминал Трамп, но подробностей не раскрыл. На телеканале NBC он выразил уверенность, что США получают поддержку других стран для достижения своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооружённых сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    15 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Норвегия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    @ BigStuart/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген на фоне призыва президента США Дональда Трампа к ряду стран сделать это.

    Как заявила Хюндешхаген, Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, передает РИА «Новости». По ее словам, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе.

    Хюндешхаген подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке остается «очень серьезной и тревожной». Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Обстановка в Ормузском проливе обострилась на фоне эскалации вокруг Ирана. Это привело к фактической блокировке одного из важнейших маршрутов поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что негативно сказалось на объемах экспорта и добычи энергоресурсов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Иранский дипломат Аббас Аракчи заявил, что пролив будет закрыт только для судов США и Израиля. Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива.

    15 марта 2026, 02:48 • Новости дня
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут восстановлены после стабилизации цен на энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Как только кризис завершится, они вернутся», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Глава Белого дома отметил, что нынешние шаги призваны смягчить последствия энергетического кризиса. «Я хочу нефти для мира», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. В результате конфликта мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    15 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения войны против Ирана минимум три недели, несмотря на переговорные заявления.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном могут продолжаться еще минимум три недели, сообщает The War Zone. Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что пока не готов заключать соглашение с Тегераном: «Иран хочет заключить сделку, и я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши». Он добавил, что условия должны быть «очень твердыми», но конкретные требования раскрывать отказался, подчеркнув, что Иран должен полностью отказаться от ядерных амбиций.

    Израильские военные, по словам официального представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрина, планируют продолжать военную кампанию на территории Ирана как минимум до еврейской Пасхи (Песах, или еврейская Пасха, в 2026 году начинается вечером 1 апреля - прим. ВЗГЛЯД). Дефрин уточнил, что у израильской армии еще тысячи целей, а операция ведется в тесной координации с США и не связана строгими сроками: «Мы не работаем по секундомеру или расписанию, наша задача – серьезно ослабить иранский режим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооруженных сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    15 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Песков: Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в британской Financial Times уточнил, что «европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что европейские страны продолжают настаивать на поддержке боевых действий со стороны Киева, что, по его мнению, является стратегической ошибкой для Европы. Он считает, что подобная позиция противоречит интересам европейских государств.

    По словам Пескова, Россия фиксирует положительную динамику на фронте и продолжает движение к достижению поставленных целей. Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на успехи на поле боя, Россия, как и ранее, открыта к дипломатическому разрешению конфликта.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

