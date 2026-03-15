Посол в Словакии заявил об отсутствии надежд на запуск «Дружбы»

Tекст: Ольга Иванова

Надежды на разблокировку нефтепровода «Дружба» и возобновление поставок нефти из России в Словакию в ближайшее время нет, передает РИА «Новости». Об этом заявил посол России в Словакии Сергей Андреев в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, на сегодняшний день перспектива разблокировки нефтепровода выглядит маловероятной.

Дипломат отметил, что обсуждать возможное соглашение по «Дружбе» пока преждевременно. Андреев подчеркнул, что решение по данному вопросу будет зависеть полностью от позиции Киева.

Также посол добавил, что на данный момент не наблюдает никаких позитивных изменений со стороны украинских властей, напротив – ситуация, по его словам, только усугубляется.

Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать выделение на Украине кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта нефтепровода, но окончательное решение пока не принято.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.