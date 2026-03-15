    15 марта 2026, 21:10 • Новости дня

    СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    По факту аварии с двумя трамваями на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело, пострадавшие устанавливаются.

    По факту столкновения двух трамваев на северо-западе столицы возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что расследование ведется по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

    В ведомстве уточнили, что сейчас выясняется точное число пострадавших и степень вреда их здоровью. В сообщении пресс-службы говорится: «По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 264 УК РФ».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по ситуации, добавили в СК. Ход исполнения этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы стал сбой системы управления.

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей.

    14 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Число сбитых над Москвой БПЛА превысило 30

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате работы сил ПВО были нейтрализованы шесть беспилотников, направлявшихся в сторону столицы, общее число сбитых БПЛА при подлете к Москве составило 31 дрон.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву, сообщил в Max Собянин.

    Всего за сутки было сбито 31 БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий и обследованием территории.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 25 беспилотников, летевших к столице.

    15 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    Столичная Госавтоинспекция уточнила, что количество пострадавших увеличилось по итогам работы экстренных служб на месте происшествия. Два столкнувшихся трамвая были эвакуированы с места аварии при помощи других составов на жесткой сцепке, передает РИА «Новости».

    Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, восстановительные работы на месте происшествия завершены, движение по маршруту № 6 полностью восстановлено. Все службы оперативно отреагировали, работы по восстановлению инфраструктуры закончились, трамваи продолжают курсировать в обычном режиме.

    Бочков также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка со стороны метрополитена. По его словам, медицинская помощь оказывается в полном объеме, а для выяснения всех обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия с участием компании-производителя трамваев.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    14 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Отражена атака 14 БПЛА, летевших на Москву

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Отражена атака шести БПЛА, летевших на Москву, общее число сбитых дронов достигло 14, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Атака шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, была успешно отражена, сообщил в Max Собянин. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места падения обломков для ликвидации возможных последствий и проведения необходимых работ.

    Таким образом общее число сбитых дронов к этому часу составило 14 БПЛА.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к городу.

    15 марта 2026, 10:27 • Новости дня
    В трех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

    В трех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Аналогичные ограничения действуют и в аэропортах Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».

    В воскресенье ночью Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. Утром того же дня мэр столицы сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

    15 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали 65 беспилотников в Московском регионе, что стало рекордным числом в 2026 году, сообщают информационные агентства.

    Все беспилотники были ликвидированы менее чем за 12 часов. Таким образом, атака оказалась самой крупной с начала года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Министерства обороны России, с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 47 беспилотников на подлете к Москве. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще 15 летевших на Москву беспилотников. Затем ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника.

    13 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    В Москве раскрыли убийство девочки более четверти века назад

    Следователи Москвы раскрыли убийство девочки в 1999 году по ДНК-экспертизе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сложные судебные экспертизы, включая молекулярно-генетическую, помогли спустя 27 лет установить личность мужчины, убившего девятилетнюю девочку в Москве в 1999 году, сообщает СК России.

    Убийство девятилетней девочки в Москве в 1999 году, было раскрыто благодаря современным судебным экспертизам, сообщает СК РФ. По данным следствия, преступник под предлогом заманил ребенка в подвал жилого дома на улице Грекова, где совершил изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера, а затем убил девочку в заброшенном доме, чтобы скрыть совершенное преступление.

    На момент расследования преступления установить личность подозреваемого не удалось из-за отсутствия необходимых технологий. Позднее, при анализе материалов дела и проведении молекулярно-генетической экспертизы, был выявлен мужской генотип, что позволило определить личность преступника.

    Экспертный анализ показал, что следы принадлежат 73-летнему уроженцу Тамбовской области, который ранее был неоднократно судим и сейчас отбывает наказание за другое убийство. Фигуранта доставили в Москву, где во время допроса он дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления.

    В ближайшее время следователи планируют провести проверку показаний подозреваемого на месте и предъявить ему официальное обвинение.

    Ранее в Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и девочки на улице Шаболовке задержали подозреваемого, который скрывался за границей.

    До этого в столице заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек с применением вафельницы 30 лет назад.

    А в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад, когда в Кашире мужчина убил свою восьмилетнюю падчерицу и спрятал тело в подвале.


    14 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве москвички был под влиянием мошенников с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве женщины в Москве оказался футболистом и действовал под влиянием мошенников с Украины, сообщили в правоохранительных органах.

    Задержанный по подозрению в убийстве москвички оказался двадцатилетним Даниилом Секачем, который с детства занимался футболом и играл в составе молодежной сборной, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, Секач прилетел в Москву из Ставропольского края, следуя указаниям мошенников с Украины. Он проник в квартиру женщины, где совершил убийство под четким руководством преступников.

    В момент преступления в квартире находилась дочь погибшей. По словам собеседника агентства, именно девочка открыла дверь подозреваемому, после чего он вскрыл сейф, а, встретив хозяйку, убил ее, забрал деньги и скрылся.

    Известно, что убитая женщина занималась бизнесом. Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый убил женщину в одной из квартир на Строгинском бульваре в Москве ради денег, находившихся в сейфе.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Москве и при нем обнаружили похищенные деньги.

    14 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    На подлете к Москве сбито четыре дрона ВСУ

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четыре беспилотника были уничтожены при подлете к Москве, обломки упали, специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий, сообщают власти столицы.

    Система противовоздушной обороны Минобороны уничтожила четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

    Он отметил, что ранее поступала информация об уничтожении двух БПЛА, однако после уточнения число увеличено до четырех.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить возможные повреждения и обеспечить безопасность жителей. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Ранее шесть дронов, летевших на Москву, были сбиты в Международный женский день 8 марта.

    До этого, 27 февраля власти Москвы сообщили об уничтожении 19 БПЛА на подлете к городу. А 4 января был зафиксирован максимум атак ВСУ за сутки в этом году – тогда сбили 42 дрона.


    14 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Жителей Подмосковья предупредили о сбоях мобильного интернета

    Tекст: Денис Тельманов

    В Подмосковье ожидаются перебои с мобильной связью и интернетом из-за федеральных мер безопасности, при этом доступ к важным сервисам сохранят.

    Временные сложности с мобильной связью и доступом к интернету могут возникнуть на территории Московской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

    Коркин пояснил, что ограничения связаны с принятием мер на федеральном уровне для обеспечения безопасности в России. Он рекомендовал по возможности использовать Wi-Fi для выхода в интернет, а для звонков и сообщений – технологию VoWiFi.

    Депутат отметил, что в регионе заранее организовали доступ к социально значимым онлайн-ресурсам на случай угрозы атаки беспилотников и возможных ограничений мобильного интернета. К таким ресурсам отнесены мобильное приложение РПГУ, портал здравоохранения, сервис единой аутентификации, ЖКХ-Контур, а также цифровые сервисы системы 112, включая мобильные приложения и видеочаты.

    Коркин подчеркнул, что работа по обеспечению доступа к этим платформам уже проведена во всех районах Московской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы у предпринимателей, возникшие из-за перебоев связи в центре Москвы, должны стать предметом работы для ведомств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что временные перебои с мобильной связью в Москве связаны с необходимостью защиты граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    В начале марта москвичи стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты, связав рост спроса на эти товары с ограничениями в работе мобильной связи и интернета.

    14 марта 2026, 20:18 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве был задержан, у него обнаружили похищенные из сейфа деньги, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.

    Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы, задержан правоохранителями, передает РИА «Новости». Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Его задержали на Нижегородском шоссе, в ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.

    В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что в ближайшее время он будет доставлен к следователю для производства следственных действий».

    На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также выясняются возможные соучастники преступления.

    Правоохранители сообщили, что убитая женщина хранила в сейфе несколько сотен тысяч рублей – эти деньги были похищены. Кроме того, дочь погибшей ранее стала жертвой мошенников. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является футболистом.

    Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает ТАСС.

    Тело женщины с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями было обнаружено 14 марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре. В квартире также найден сейф со следами взлома.

    Ранее сообщалось, что пособник мошенников убил женщину в квартире в Москве ради денег в сейфе.

    15 марта 2026, 11:23 • Новости дня
    В Москве назвали причину столкновения двух трамваев

    Причиной столкновения двух трамваев в Москве стала техническая неисправность

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

    В ведомстве заявили: «По предварительным данным, из-за технической неисправности один из трамваев сошел с рельсов, после чего произошло столкновение с другим трамваем», передает ТАСС.

    Авария произошла на улице Водников, возле дома № 1. По информации столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали 13 человек, среди них двое детей.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины технической неисправности трамвая.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек.

    15 марта 2026, 10:44 • Новости дня
    Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 13 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13, сообщили в правоохранительных органах.

    По словам источника в правоохранительных органах, все пострадавшие были госпитализированы, при этом состояние 11 из них оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

    В результате аварии один из трамваев сошел с рельсов, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. На место ДТП прибыли 20 машин скорой помощи, осуществляется транспортировка пострадавших в медицинские учреждения.

    Проезд по трамвайным путям в обе стороны перекрыт. Источник сообщил, что один из водителей трамваев был зажат в кабине, но спасатели его деблокировали.

    Ранее сообщалось о семи пострадавших, однако обновленные данные свидетельствуют о возрастании числа пострадавших. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трамвай, сошедший с рельсов, спровоцировал массовую аварию на Пролетарском мосту в Туле, в которой погибли четыре человека.

    Ранее в ДТП с трамваем и автобусом в Казани пострадали восемь человек.

    14 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Московский пенсионер отдал аферистам более 10,4 млн рублей

    В Москве пенсионер передал мошенникам более 10,4 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилой житель столицы стал жертвой телефонных аферистов, которые убедили его передать крупную сумму денег, используя сложную схему обмана, сообщает прокуратура Москвы.

    Пенсионер из Москвы отдал телефонным мошенникам более 10,4 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 83-летнему мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками его бывшей организации и предупредили о якобы утечке информации, из-за чего проводится проверка правоохранительных органов.

    Затем мужчине перезвонил ложный сотрудник силовых структур, сообщив, что с его счета якобы совершена попытка перевода денег для финансирования противоправных действий. Мошенники держали пенсионера на связи, убедили соблюдать секретность и не рассказывать никому о происходящем. Для общения ему доставили «специальный» телефон с настроенными приложениями, а все указания велели выполнять беспрекословно.

    Пожилой горожанин снял свои сбережения и по инструкциям аферистов поместил их в банковскую ячейку, после чего передал деньги курьеру, который назвал «специальный пароль». Деньги он передавал в полиэтиленовых пакетах, прикрыв сверху картоном.

    Позже мошенники сообщили, что от имени пенсионера в другом регионе якобы оформлен кредит под залог его квартиры, и чтобы не лишиться недвижимости, попросили еще 5 млн рублей.

    Окончательно пенсионер понял, что стал жертвой обмана, лишь когда обратился к родственнику с просьбой одолжить деньги. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к совершению преступления лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Москве мошенники похитили у пенсионера почти 12 млн рублей после звонка о якобы утечке его персональных данных.

    Ранее пожилая жительница столицы передала аферистам драгоценный металл стоимостью 7 млн рублей. А в конце февраля мошенники убедили московскую пенсионерку отдать 14,3 млн рублей и золотые слитки после сообщений о возможной подмене ценностей в банке.


    13 марта 2026, 13:51 • Новости дня
    Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 10 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Число получивших различные травмы в аварии с такси и маршруткой в столице возросло до 10 человек, сообщил департамент по делам гражданской обороны в пятницу.

    В числе пострадавших есть дети, указали в департаменте, передает РИА «Новости».

    Двухлетнего ребенка вместе с мамой доставили в больницу по воздуху.

    По предварительным данным прокуратуры, водитель такси потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция сообщила о семи пострадавших в столкновении маршрутки и такси в Новой Москве.

    14 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Число уничтоженных БПЛА ВСУ над Москвой превысило 40

    Собянин сообщил о ликвидации 44 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО предотвратили атаку еще 11 беспилотников на Москву, общее число сбитых дронов достигло 44, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Системы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин.

    Также отмечается, что отражена атака еще пяти беспилотников, которые двигались в сторону столицы. Собянин подчеркнул, что экстренные службы уже работают на местах падения обломков и устраняют возможные последствия инцидента. Общее число сбитых дронов достигло 44 БПЛА.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили 33 беспилотника над Москвой.

    Главное
    Норвегия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана
    Премьер Словакии заявил о намерении посетить День Победы в Москве
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек