    15 марта 2026, 20:39 • Новости дня

    Росавиация сняла ограничения на вылеты из Калуги и «Шереметьево»

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропорту Калуги и в «Шереметьево» восстановлена обычная работа после отмены введенных ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги («Грабцево») и аэропорту «Шереметьево» сняты, передает РИА «Новости». Об этом сообщила Росавиация в официальном заявлении.

    В агентстве отметили, что ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Теперь оба аэропорта вернулись к штатному режиму работы, и воздушные суда могут совершать взлеты и посадки без дополнительных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в московских аэропортах отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    15 марта 2026, 18:51 • Новости дня
    В Госдуме объяснили жесткий отказ Ушакова французским дипломатам

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред комитета Госдумы Светлана Журова указала, что жесткая реакция помощника президента Юрия Ушакова на переговорах могла быть вызвана неприемлемыми условиями со стороны Франции.

    Помощник президента России Юрий Ушаков мог проявить жесткость на встрече с французскими дипломатами только в исключительном случае, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, передает Lenta.ru. По ее словам, Ушаков – дипломат с большим опытом и не стал бы вести себя резко без серьезных оснований.

    Журова выразила сомнения в том, что Ушаков отказал французской делегации в грубой форме. Она предположила, что причина могла крыться в неприемлемых условиях, выдвинутых французами, а сообщения о форме отказа могли быть преувеличены.

    Депутат подчеркнула, что детали обсуждения на встрече неизвестны, и напомнила о существовании договоренностей между Россией и Дональдом Трампом. Она объяснила: «Ушаков просто так жестко себя вести не будет, если не было с той стороны определенных моментов. Это не наш метод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине не прозвучало во время визита.

    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    15 марта 2026, 06:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана высмеял «дырявый зонтик безопасности США»

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них», – заявил Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что США «умоляют других, даже Китай, помочь обеспечить безопасность в Ормузе». Он подчеркнул, что « братским соседям» следует «изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Китаю и другим странам с просьбой направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Он пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.

    15 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    @ «Новое платье короля»/«Союзтелефильм»

    Tекст: Антон Антонов

    Западная Европа стала воплощением «голого короля» из сказки Ганса Христиана Андерсена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова подчеркнула, что этот образ предсказывает будущее самого континента, особенно его западной части, передает ТАСС со ссылкой на «ТВ Центр».

    «Западная Европа – это тот самый голый король, который, с одной стороны, был могущественным, очевидно, потому что ему все прислуживали, все хотели угодить. Конечно, он был финансово обеспечен, у него есть королевство, у него есть возможности, а, собственно говоря, поэтому ему и прислуживали многие. Но при этом он глуп и настолько болезненно, амбициозно подвержен вот этим внутренним страстям – тщеславие, себялюбие, – он настолько падок на лесть, что он не видит очевидного», – подчеркнула дипломат.

    Она подчеркнула, что «король» создал вокруг себя систему лжи, в которой даже те, кто должен говорить правду, предпочитают обманывать. По мнению Захаровой, эта система обмана затягивает все больше людей, ведь признание своих ошибок и слабости воспринимается как проявление глупости. Она объяснила, что ради того, чтобы не признать свои просчеты, окружение готово превратить своего лидера в посмешище, лишь бы не допустить правды. «Вот это та самая сказка, которая случилась с Западной Европой», – указала она.

    Официальный представитель МИД также затронула реакцию Брюсселя на альтернативные мнения внутри Евросоюза. Захарова заявила, что за голоса здравомыслия, которые звучат со стороны Венгрии и Словакии, лидеров этих стран подвергают атакам при участии Владимира Зеленского как «террористическое чудовище». «Чем он начинает травить? Детьми, семьей. Он бьет по детям», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил дочерям и попросил их не бояться.

    15 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в ударах под чужим флагом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских государствах с целью испортить их отношения с Тегераном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи заявил, что Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских странах, передает ТАСС. Он высказал мнение, что такие действия совершаются, чтобы испортить отношения арабских государств с Тегераном.

    В интервью изданию Al Araby Al Jadeed глава МИД Ирана заявил: «Израиль может стоять за атаками на гражданские объекты в арабских странах, чтобы испортить их отношения с Ираном».

    Аракчи также отдельно подчеркнул, что Иран наносил удары только по военным объектам США и не атаковал гражданские цели или жилые районы в арабских государствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае прогремели три взрыва. Дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов. Министр обороны Италии переплатил втрое ради бегства из Дубая без семьи.

    15 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    TWZ: США поразили иранскую подлодку ракетой ATACMS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные впервые применили баллистические ракеты ATACMS по иранской подводной лодке, находившейся в порту, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, в ходе операции Epic Fury силы США нанесли удары по военно-морским объектам Ирана, используя ракетные комплексы HIMARS с ракетами ATACMS, а также новые Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были использованы в бою и отличились увеличенной дальностью.

    Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, артиллерийские подразделения армии и морской пехоты «топят корабли и уничтожают склады». Он отметил, что «наши армейские и морские артиллеристы поражают объекты, которые Иран использует для проецирования силы за пределы своих границ». В течение первых тринадцати дней операции они выполнили исторические задачи, впервые применив PrSM против целей на территории Ирана, а также использовали ATACMS для поражения нескольких кораблей, включая подлодку.

    Генерал Кейн не уточнил тип уничтоженной субмарины, однако спутниковые снимки Planet Labs от 4 марта зафиксировали затопление одной из российских дизель-электрических подлодок класса «Кило» на базе Бендер-Аббас. Ранее, 2 марта, эта подлодка не имела повреждений, отмечает издание. Кроме того, в порту и на рейде были поражены и другие иранские суда, в том числе малые дизель-электрические подлодки класса Ghadir, одну из которых уничтожила ракета AGM-114 Hellfire.

    США намеренно сосредотачивают усилия на уничтожении подводных сил Ирана, чтобы ослабить возможности Тегерана по минированию и атаке кораблей в Персидском заливе. В результате морское движение через Ормузский пролив практически остановлено из-за угрозы мин и других опасностей. Аналитики отмечают, что новая ракета PrSM, которая только в последние два года поступила на вооружение, предоставляет армии США значительно большую дальность поражения целей, чем ATACMS, что особенно важно в возможных будущих конфликтах, включая сценарии противостояния с Китаем.

    Компания Lockheed Martin накануне провела первый тест оптимизированной противокорабельной версии PrSM (Increment 2), продемонстрировавшей возможность поражения движущихся целей на морских дистанциях до 350 километров. Применение баллистических ракет по кораблям и подводным лодкам в портах подтверждает новую тактику США по нейтрализации угроз с минимальным риском и максимальной точностью.

    Ранее США использовали баллистические ракеты ATACMS и PrSM для ударов по военным кораблям Ирана в рамках операции Epic Fury.

    2 марта американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

    15 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время недавнего визита французского представителя в Москву российская сторона не услышала ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

    Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

    Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.

    15 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    15 марта 2026, 04:00 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил Гладков в Max.

    Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Уточнить масштаб разрушений специалисты смогут после рассвета, сообщил Гладков.

    На территории одного из объектов начался пожар, также повреждено остекление многоквартирного дома. Все аварийные службы работают на местах.

    Ранее Гладков сообщал, что в селе Ржевка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина, в Шебекино атака БПЛА привела к ранениям четырех мирных жительниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов дронов ВСУ по Шебекинскому округу и селу Веселая Лопань Белгородской области были ранены семь человек. В пятницу украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, в результате чего ранения получили три человека.

    15 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS NOW.

    Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Politico. По словам Аракчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

    Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.

    Отдельно Аракчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин мог бы «немного помогать» Ирану, отмечая при этом поддержку Вашингтоном Киева.

    В 2021 году Иран и Китай заключили 25-летний экономический договор, предусматривающий поставки иранской нефти в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    15 марта 2026, 11:35 • Новости дня
    Россияне сообщили о массовом сбое в работе мессенджера Telegram
    @ Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне продолжают сообщать о плохой работе Telegram, насчитывается более 8,7 тыс. жалоб за последние сутки, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

    За последние сутки россияне подали более 8,7 тыс. жалоб на сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Detector404. Больше всего неудобств испытывают пользователи из Москвы, Подмосковья, а также Рязанской, Тверской и Ивановской областей.

    Почти треть обращений связана с полным сбоем в работе сервиса. Кроме того, пользователи жалуются на перебои с оповещениями, трудности с запуском мобильного приложения и проблемы с доступом к сайту Telegram.

    Первые массовые сообщения о неполадках поступили еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД выявили новую схему мошенничества, связанную с чатами в Telegram. Мошенники начали красть аккаунты в Telegram под предлогом «переезда». Роскомнадзор отказался комментировать сообщения СМИ о возможной блокировке Telegram.

    15 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наталья Скисова, получившая тяжелое ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле» почти два года назад, умерла после длительного лечения, сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

    Айвар рассказала, что Наталья Скисова, пострадавшая в результате теракта в «Крокус Сити Холле» почти два года назад, скончалась после продолжительного лечения, передает ТАСС.

    «Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте – Наталья Скисова. Последствия причинения вреда», – заявила Айвар. Она уточнила, что женщине был нанесен тяжкий вред здоровью, и после трагедии она длительное время проходила лечение.

    По информации адвоката, 42-летняя Скисова получала медицинскую помощь из-за тяжелых ожогов и посттравматического стрессового расстройства. В частности, она лечила термо-ингаляционный ожог лица и ожог дыхательных путей, полученные в результате происшествия в «Крокусе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил мужчину, оправдывавшего теракт в «Крокусе», к шести годам лишения свободы. Суд также приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненному лишению свободы. Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненные сроки.

    15 марта 2026, 00:44 • Новости дня
    Иранские военные заявили о перехвате «противобункерной ракеты» США

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана заявили о перехвате американской «противобункерной ракеты» в районе города Ленде, сообщило гостелевидение исламской республики.

    Представители иранских вооруженных сил не уточнили, о какой именно разновидности американской ракеты идет речь, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США использовали «противобункерные» бомбы для ударов по подземным объектам, связанным с ядерными разработками Ирана. Израильские военные осенью уничтожили лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу американской противобункерной бомбой в подземном командном пункте.

    15 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    Столичная Госавтоинспекция уточнила, что количество пострадавших увеличилось по итогам работы экстренных служб на месте происшествия. Два столкнувшихся трамвая были эвакуированы с места аварии при помощи других составов на жесткой сцепке, передает РИА «Новости».

    Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, восстановительные работы на месте происшествия завершены, движение по маршруту № 6 полностью восстановлено. Все службы оперативно отреагировали, работы по восстановлению инфраструктуры закончились, трамваи продолжают курсировать в обычном режиме.

    Бочков также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка со стороны метрополитена. По его словам, медицинская помощь оказывается в полном объеме, а для выяснения всех обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия с участием компании-производителя трамваев.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.

    15 марта 2026, 17:39 • Новости дня
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

    В активе российской команды оказалось 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. За сборную выступали шесть спортсменов, что не помешало ей войти в тройку лидеров, уступив только Китаю и США, передает РИА «Новости».

    «От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – наши герои, которых сегодня чествует вся страна», – заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он напомнил, что российские параатлеты впервые за 12 лет выступили под национальным флагом и с гимном – это стало возможно после восстановления в правах Паралимпийского комитета России в 2025 году.

    Дегтярев отметил, что этому предшествовала активная дипломатическая и юридическая работа, а также победа в Спортивном арбитражном суде по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Министр добавил, что участие сборной России на этих Играх – важный шаг к полноценному возвращению страны в мировой спорт, и выразил уверенность, что гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще.

    Трехкратной чемпионкой Игр стала лыжница Анастасия Багиян, вместе с ведущим Сергеем Синякиным победившая в трех дисциплинах: в спринте, а также в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км. По две золотые медали принесли Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и Иван Голубков (в гонках на 10 и 20 км). Алексей Бугаев завоевал еще одно золото в слаломе.

    Ворончихина также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске, а Бугаев дважды стал третьим – в скоростном спуске и гигантском слаломе. Церемония закрытия игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо, знаменосцами российской команды станут Голубков и Ворончихина.

