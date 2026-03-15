Минэнерго США допустило затягивание войны с Ираном

Глава Минэнерго США спрогнозировал продолжение войны с Ираном еще несколько недель

Tекст: Ольга Иванова

Военный конфликт с Ираном может продолжаться ещё несколько недель, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg. По его словам, Соединённые Штаты и Израиль намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана, несмотря на рост цен на нефть и бензин, который испытывают американцы в год промежуточных выборов.

В эфире телеканала ABC Райт отметил: «Я думаю, что этот конфликт, безусловно, завершится в ближайшие недели – возможно, даже раньше – и тогда мы увидим восстановление поставок и снижение цен». По итогам пятницы стоимость нефти превысила 103 доллара за баррель, поскольку Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и аналогичный объём сжиженного природного газа.

Президент США Дональд Трамп в субботу призвал другие страны, в том числе Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию, направить военные корабли для обеспечения безопасности пролива. Однако представитель правящей партии Японии заявил, что отправка японских военных кораблей в регион для сопровождения танкеров будет сопряжена с большими трудностями.

Райт уточнил, что уже ведёт переговоры с государствами, которых упоминал Трамп, но подробностей не раскрыл. На телеканале NBC он выразил уверенность, что США получают поддержку других стран для достижения своих целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооружённых сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

