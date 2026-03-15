Аракчи заявил об отсутствии контактов между США и Ираном

Tекст: Ольга Иванова

На данный момент между США и Ираном не ведется никаких переговоров, и на столе нет абсолютно никаких предложений, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в интервью телеканалу CBS News. По его словам, «всё зависит от будущего», но пока обсуждение не ведётся, и решение о возможных контактах будет принято Тегераном по мере необходимости. Аракчи подчеркнул, что если в будущем иранские власти решат вступать в переговоры, они самостоятельно определят повестку.

Глава МИД также заявил, что Иран не планирует извлекать обогащённый уран из-под обломков ядерных объектов, разрушенных в результате ударов США. Аракчи пояснил, что эта возможность теоретически существует, но такая операция могла бы пройти только под контролем МАГАТЭ. Он добавил: «На данный момент у нас нет никакой программы, нет планов по извлечению урана из-под завалов».

В интервью CBS News Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран был готов на серьёзные уступки в переговорах с США, чтобы продемонстрировать отсутствие ядерных амбиций. «Частью сделки был вопрос об обогащённых до 60% материалах. И я заявил о нашей готовности разбавить эти обогащённые материалы, понизить концентрацию. Это была значительная уступка, призванная доказать, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и не будет к этому стремиться», – отметил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.



