Осколки иранской ракеты повредили дом американского консула в Израиле

Tекст: Ольга Иванова

Осколки иранской ракеты попали в дом, где проживает американский консул в Израиле, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan. В официальном сообщении отмечается: «Осколки иранской ракеты попали в дом, где проживает американский консул в Израиле».

Инцидент произошел на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке. О пострадавших или разрушениях информации пока не поступало. Местные власти и американское консульство ситуацию не комментируют.

Обстоятельства запуска иранской ракеты и причины попадания осколков в жилой дом выясняются. Силы безопасности Израиля начали расследование произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских странах с целью испортить их отношения с Тегераном.

Отряды движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским военным вблизи населенного пункта Адейси на юге Ливана.



