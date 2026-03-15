Российская лыжница Багиян выиграла третье золото на Паралимпиаде

Tекст: Дарья Григоренко

В классе NS1 для спортсменов с нарушением зрения она прошла дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Ведущим спортсменом Багиян выступил Сергей Синякин, который помог ей на протяжении всей дистанции, передает РИА «Новости».

Победа Багиян принесла сборной России седьмую золотую медаль на текущей Паралимпиаде. Всего российская команда завоевала 11 медалей: семь золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Для Багиян этот успех стал третьим золотом на Играх-2026 и третьим в ее карьере. Ранее она уже побеждала в спринте классическим стилем и гонке с раздельным стартом на 10 км классикой. Кроме того, спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Иван Голубков выиграл уже вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии, опередив соперников на дистанции 20 км.

Президент Владимир Путин поздравил Анастасию Багиян и Варвару Ворончихину с золотыми медалями Паралимпиады, отметив их вклад в развитие паралимпийского движения.