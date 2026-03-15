Цены на горючее в Германии продолжили рост второй день подряд

Цены на горючее в Германии продолжают расти уже второй день после недавнего небольшого снижения, передает ТАСС. По данным Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), литр дизеля в субботу стоил 2,153 евро, что на 0,4 евроцента выше показателя предыдущего дня. Самый доступный бензин марки E10 также подорожал и продавался по 2,035 евро за литр, что на 0,7 цента больше по сравнению с пятницей.

Несмотря на это, в настоящее время цены остаются немного ниже рекордных значений, зафиксированных во вторник после обострения конфликта с участием Ирана, США и Израиля.

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе ранее объявила об ужесточении мер против попыток искусственного завышения цен: теперь их разрешено менять лишь раз в сутки, по примеру Австрии.

На прошлой неделе, как отмечали в ADAC, стоимость топлива в Германии уже превышала два евро за литр, что произошло впервые с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти марок Brent и WTI выросла на фоне напряженности на мировых рынках. Япония начала использовать стратегические нефтяные резервы для стабилизации ситуации. Германия решила задействовать свои нефтяные резервы из-за обострения ситуации вокруг Ирана.