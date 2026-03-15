Норвегия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявила Хюндешхаген, Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, передает РИА «Новости». По ее словам, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе.

Хюндешхаген подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке остается «очень серьезной и тревожной». Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

Обстановка в Ормузском проливе обострилась на фоне эскалации вокруг Ирана. Это привело к фактической блокировке одного из важнейших маршрутов поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что негативно сказалось на объемах экспорта и добычи энергоресурсов в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Иранский дипломат Аббас Аракчи заявил, что пролив будет закрыт только для судов США и Израиля. Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива.