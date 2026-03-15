Владелец зоопарков назвал причину высокой популярности капибар в Крыму

Зубков заявил, что капибары стали крайне популярны в России благодаря активной рекламе, мультфильмам и песням о них, сообщает РИА «Новости». «Причина большего спроса связана с рекламой, мультфильмами и песенками про капибар. До этого момента капибар никто толком не знал, и относились к ним, как к обычным морским свинкам из Южной Америки», – заявил он.

По словам Зубкова, эти животные быстро привыкают к людям, поэтому очень востребованы в контактных зоопарках. В последние годы спрос на капибар настолько вырос, что цены на них достигли более двух млн рублей за одну особь. Зубков отметил, что в зоопарках России капибары «на вес золота» и новых детёнышей разбирают сразу после рождения по любым ценам.

Ранее капибар завозили из Южной Америки или приобретали в европейских зоопарках, где их довольно много. В крымских зоопарках «Тайган» и «Сказка» сейчас содержится три пары этих животных, уточнил Зубков.

