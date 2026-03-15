  • Новость часаВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Президент Польши злит армию и премьера ради интересов Америки
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий
    Захарова сравнила Западную Европу с «голым королем» Андерсена
    Трамп призвал страны мира отправить военные корабли в Ормуз
    Глава МИД Ирана высмеял «дырявый зонтик безопасности США»
    NYT указала на разрастание войны против Ирана
    Лыжник Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Италии
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    15 марта 2026, 13:42 • Новости дня

    Генконсульство России в Иране приостановило работу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генконсульство России в Исфахане объявило о временной приостановке своей работы на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    В официальном сообщении в Telegram-канале дипломатического представительства говорится: «В связи с текущей ситуацией генконсульство России в Исфахане временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что здание российского генконсульства в Исфахане получило повреждения в результате атаки на администрацию провинции в Иране 8 марта.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    Комментарии (36)
    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    СМИ: Иранский шафран перестал поступать в Россию из-за войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    Комментарии (11)
    15 марта 2026, 01:15 • Видео
    Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

    Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    Комментарии (4)
    14 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший премьер-министр России охарактеризовал события на Украине после распада СССР как трагедию, отметив, что это мнение разделяют все, включая президента.

    Вся постсоветская история Украины является трагедией, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, подобное мнение разделяют многие, включая руководство России.

    «Я вам честно скажу, после распада Советского Союза, то, что случилось сейчас с Украиной, – я считаю, это трагедия», – подчеркнул Степашин. Он отметил, что эти взгляды разделяет и президент России Владимир Путин.

    По мнению экс-премьера, понимание трагичности ситуации на Украине лежит в основе решения о проведении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Ранее Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь.

    Экс-премьер также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев.


    Комментарии (10)
    14 марта 2026, 21:29 • Новости дня
    США отвергли план арабских монархий по перемирию на Ближнем Востоке

    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа отвергла предложение арабских монархий по прекращению огня, несмотря на попытки Омана наладить диалог, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа отвергла инициативы монархий Персидского залива по установлению режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Отмечается, что Оман неоднократно пытался выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, однако американская сторона не проявила интереса к диалогу. Представитель Белого дома заявил: «Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас».

    Иран, со своей стороны, также отказался обсуждать перемирие, пока США и Израиль продолжают бомбардировки и не соглашаются на частичную выплату репараций за ущерб.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в Персидском заливе.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.

    Комментарии (9)
    15 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (12)
    15 марта 2026, 06:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана высмеял «дырявый зонтик безопасности США»

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них», – заявил Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что США «умоляют других, даже Китай, помочь обеспечить безопасность в Ормузе». Он подчеркнул, что « братским соседям» следует «изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Китаю и другим странам с просьбой направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Он пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью

    Вторая за март магнитная буря обрушилась на Землю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Земле регистрируется устойчивая магнитная буря, вызванная резким увеличением скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце, она стала уже второй в марте, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Планетарная магнитная буря началась на Земле около полуночи по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Она связана с заметным ускорением солнечного ветра, скорость которого поднялась примерно до 700 километров в час, что вдвое выше обычных значений. Причиной всплеска специалисты называют корональную дыру на Солнце.

    По данным лаборатории, буря демонстрирует редкую стабильность – уже несколько часов подряд индекс геомагнитной активности держится на уровне G1.7, что соответствует среднему классу событий. Ученые подчеркивают, что подобные бури могут оказывать влияние на энергетическую инфраструктуру и радиосвязь на высоких широтах, но в центральных и южных регионах их воздействие минимально.

    В сообщении отмечается, что это вторая магнитная буря марта, однако впервые за сезон она оказалась продолжительной и значимой. Первая, зафиксированная 4 марта, была короткой и слабой. Всего с начала 2026 года зарегистрировано уже семнадцать дней с магнитными бурями, что составляет 23% дней, а прошлый год, по информации лаборатории, стал самым геомагнитно активным за последнее десятилетие с показателем 19%.

    На фоне текущей бури между тремя и семью часами утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния максимального уровня, однако основная зона свечения сместилась к этому времени в Европу и Канаду. На северо-западе России могли быть заметны остаточные явления аврорального овала.

    Накануне ученые ИКИ РАН прогнозировали, что Землю накроют магнитные бури класса G1-G2 от корональной дыры. В феврале две магнитные бури произошли, но быстро закончились.

    А в конце прошлого года специалисты прогнозировали магнитные бури уровня G2 из-за крупной темной области на Солнце.


    Комментарии (4)
    15 марта 2026, 00:44 • Новости дня
    Иранские военные заявили о перехвате «противобункерной ракеты» США

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана заявили о перехвате американской «противобункерной ракеты» в районе города Ленде, сообщило гостелевидение исламской республики.

    Представители иранских вооруженных сил не уточнили, о какой именно разновидности американской ракеты идет речь, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США использовали «противобункерные» бомбы для ударов по подземным объектам, связанным с ядерными разработками Ирана. Израильские военные осенью уничтожили лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу американской противобункерной бомбой в подземном командном пункте.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе. Как сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.

    СЕНТКОМ сообщило, что США нанесли удары более чем по 90 военным целям на острове Харк в Персидском заливе, передает ТАСС. Там добавили, что нефтяная инфраструктура Ирана не пострадала в ходе атаки.

    В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится: «Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный точечный удар по острову Харк в Иране. В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

    Военные США отдельно подчеркнули, что все удары были нацелены исключительно на военные объекты и не затронули инфраструктуру нефтяной отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата». Вашингтон задумался о захвате иранского острова Харк. Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором.

    Комментарии (4)
    14 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении исследовательского центра иранского космического агентства

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля заявила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО.

    Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о ликвидации ключевых объектов военной инфраструктуры исламской республики, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны», – говорится в официальном сообщении.

    В ведомстве уточнили, что на территории комплекса располагались стратегические лаборатории. Там велись исследования и разработка военных спутников, предназначенных для наблюдения, шпионажа и корректировки огня по целям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран, 28 февраля, что привело к жертвам среди гражданских. Иран отвечает атаками на израильские земли и американские военные базы в регионе.

    Изначально союзники объясняли операцию превентивными мерами из-за ядерной угрозы. Однако сейчас они открыто заявляют о желании сменить действующую власть в Иране.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее израильские ВВС ранее атаковали подземную часть научно-исследовательского комплекса КСИР в Тегеране.

    Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шести пусковых установок и трех комплексов ПВО.

    Госдепартамент США объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

    Комментарии (6)
    15 марта 2026, 02:48 • Новости дня
    Трамп собрался вернуть антироссийские санкции после стабилизации цен на нефть
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут восстановлены после стабилизации цен на энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Как только кризис завершится, они вернутся», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Глава Белого дома отметил, что нынешние шаги призваны смягчить последствия энергетического кризиса. «Я хочу нефти для мира», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. В результате конфликта мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (3)
    14 марта 2026, 15:57 • Новости дня
    Россиянка Ворончихина стала двукратной чемпионкой Паралимпиады

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия завоевала пятую золотую медаль на Паралимпиаде, горнолыжница Варвара Ворончихина победила в слаломе и стала двукратной чемпионкой.

    Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль Паралимпиады в Италии в дисциплине слалом. Эта победа сделала россиянку двукратной чемпионкой Игр, передает ТАСС.

    Второе место на пьедестале заняла представительница Китая Чжу Вэньцзин. Бронзовым призером соревнований стала канадская спортсменка Микаэла Госселин.

    Двадцатитрехлетняя спортсменка демонстрирует выдающиеся результаты на текущих соревнованиях. Ранее она уже стала чемпионкой в супергиганте, выиграла серебро в гигантском слаломе и заняла третье место в скоростном спуске.

    Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант.

    Позднее спортсменка принесла сборной России серебро в гигантском слаломе.

    Президент Владимир Путин направил победительнице поздравительную телеграмму.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Иран объявил об ударах по целям в ОАЭ и призвал эвакуироваться

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран предупредил о готовящихся атаках на арабские порты Фуджайра, Халифа и Джебель-Али в качестве ответа на нападение на остров Харк, и призвал жителей эвакуироваться.

    Иран объявил о подготовке к ударам по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что речь идет о портах Фуджайра, Халифа и Джебель-Али, которые объявлены законными целями из-за присутствия там американских военных среди гражданских объектов.

    Власти Ирана опубликовали срочное предупреждение для населения ОАЭ. В тексте говорится: «Срочное предупреждение для населения ОАЭ. Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али».

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Сообщается, что эти порты могут быть поражены в ближайшие часы в ответ на нападение на принадлежащий Ирану остров Харк. Причиной указано размещение американских военных среди гражданских объектов в этих районах.

    Ранее американские военные нанесли удары более чем по 90 целям на иранском острове Харк.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил атаками на крупнейшие технологические корпорации США.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с Россией

    Барт де Вевер назвал сделку с Россией единственным решением по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа не способна бесконечно оказывать поддержку Украине без участия США, и назвал переговоры с Москвой единственным выходом.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением», – заявил в интервью бельгийскому изданию Echo де Вевер.

    По его словам, Европа не может бесконечно поддерживать Украину и продолжать поставки вооружений Киеву без участия США.

    Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз не способен повлиять на президента России Владимира Путина ни военными, ни экономическими методами без американской поддержки. «Поскольку мы не можем угрожать Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку», – пояснил премьер Бельгии.

    Он отметил, что без мандата на ведение переговоров в Москве европейские страны не будут иметь роли за столом переговоров, где США будут оказывать давление на Украину. Де Вевер также добавил, что ожидаемая сделка окажется невыгодной для Евросоюза.

    Де Вевер ранее назвал поражение Москвы в конфликте с Украиной иллюзией.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о тайных контактах европейских лидеров с российской стороной.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как усадить Европу за стол переговоров.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Иран озвучил условия для окончания конфликта

    Иран потребовал компенсаций и ухода США из Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в зоне Персидского залива.

    Иран требует от США компенсаций за нанесенный ущерб и вывода всех американских сил из зоны Персидского залива. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи в эфире иранского телеканала SNN, передает РИА «Новости».

    «Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США компенсации за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие – уход США из Персидского залива», – подчеркнул Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран настаивает на полной компенсации ущерба, отмене санкций и получении гарантий от США, а также подчеркивает, что победа страны возможна как на переговорах, так и военным путем, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

    Ранее Иран выдвинул три ключевых условия для диалога с Вашингтоном: гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.


    Комментарии (0)
