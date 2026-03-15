Референдум в Казахстане признали состоявшимся при явке более 50%

«Главная беда КПРФ – нарастающий разрыв между устаревшей риторикой и актуальными запросами общества. Коммунисты продолжают тиражировать лозунги 90-х (критика олигархов, неприятие экономического курса), тогда как избиратель ждет не ностальгии по прошлому, а внятной экономической программы. В отличие от «Новых людей» и «Единой России», которые говорят с населением на языке конкретных решений, КПРФ использует архаичную риторику, не находящую отклика за пределами своего ядерного электората», – считает политолог Олег Матвейчев.
По его мнению, партия не смогла предложить содержательной альтернативы политике президента и текущим вызовам, подменив конструктивную позицию постоянной критикой: «В условиях, когда страна ориентирована на развитие, такая стратегия превращает партию в источник информационного шума, а не в значимого игрока».
Матвейчев отмечает, что КПРФ также потеряла статус «главной оппозиционной силы», не став при этом конструктивной оппозицией. «В результате образовался вакуум: радикалы уходят к спойлерам, а умеренные избиратели – к партиям, которые предлагают перемены здесь и сейчас», – поясняет он.
Политолог отмечает, что КПРФ также оказалась не готова к цифровой реальности: «Пока «Новые люди» осваивают соцсети и делегируют полномочия молодым (кейс Владислава Даванкова), коммунисты продолжают делать ставку на «вечных старцев». Геннадий Зюганов с рейтингом 32% (падающим) уже не воспринимается как живой и яркий лидер. Партия не умеет и, видимо, не хочет выращивать новые лица».
«Все эти факторы – идеологическая слепота, кадровая старость, технологическая отсталость и организационный паралич – ведут к одному: неуклонной маргинализации КПРФ. Если партия не осознает глубину кризиса и не предложит ничего, кроме надоевших лозунгов, она рискует потерять даже тех избирателей, которые поддерживали ее по привычке», – делает вывод Матвейчев.
Политтехнолог, эксперт ЭИСИ, член Росийской ассоциации политконсультантов Анна Федорова связывает падение рейтингов КПРФ как с проблемами в самой партии, так и с мировым трендом – кризисом левых партий и ростом интереса к партиям правого толка.
«Как ни странно, я сейчас скажу не о мире в целом, а приведу российский пример – потому что с КПРФ тоже произошло именно это. Когда-то грозная вторая сила стремительно маргинализируется и превращается в политическую погрешность. И никто в этом не виноват, кроме них самих», – пишет она.
По ее мнению, главная проблема партии заключается в неспособности к переменам: «Люди меняются, общество меняется, страна меняется – а КПРФ не меняется. Как будто тексты не особенно обновляли с девяностых годов. Есть усталость металла, а есть усталость повестки».
Федорова считает, что партия уже не воспринимается как реальный представитель интересов социальных групп, на которые она традиционно опиралась. «Попробуйте сказать вслух: "КПРФ выражает интересы рабочих, цифрового пролетариата и незащищенных социальных групп". Ну как? Достоверно звучит? Нет и нет. В этом и есть трагедия – живая политическая сила замариновалась и осталась в прошлом», – отмечает эксперт.
Кроме того, политолог указывает и на еще одну проблему КПРФ: «Молодые левые избиратели (а они безусловно существуют) не будут голосовать за Зюганова – невозможно даже в теории придумать аргумент, чтобы они на это согласились».
Политолог Павел Данилин, называет пять причин падения рейтинга КПРФ. Первая из них – содержательный кризис: «В 2026 году больше нельзя «продавать» риторику и лозунги 30-летней давности. Избиратель устал. Программа КПРФ по-прежнему строится на критике экономического курса и «олигархов», но общество давно ушло от этой повестки».
Еще одной причиной он, как и Федорова, считает «кадровуя старость и доминирование "устаревших вождей"». «Умение выращивать «звезд» – это важнейший навык, которого у КПРФ просто нет», – поясняет он.
Кроме того, коммунисты продолжают терять позиции в регионах – становится меньше дееспособных отделений, способных мобилизовать сторонников, и спонсоров.
Четвертой причиной Данилин считает технологическую отсталость КПРФ. «Партия застряла в агитации 90-х с образами Ленина и Сталина. Когда-то их пытались «оживлять» нейросетями, но после запрета на генерацию лиц этот инструмент исчез, а нового ничего не появилось. Попытка организовать праймериз выглядит как откровенное и плохое копирование практик «Единой России» – очередное подтверждение отсутствия собственных идей и технологий», – отмечает он.
Пятой причиной выпадения коммунитов из тройки политических лидеров Данилин называет изменившуюся политическую ситуацию: «Время протеста ушло. В условиях консолидации общества вокруг фигуры президента (рейтинг доверия 77,3%) работать с протестом сложно. Но КПРФ привыкла к тому, что «недовольные» бегут к ней сами. А сейчас - не бегут».
По его мнению, все эти факторы ведут к маргинализации КПРФ, а партия теряет даже самых преданных сторонников.
Заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR, политолог Никита Сетов полагает, что главная причина – несоответствие партийной повестки ожиданиям избирателей.
«Повестка любой партии требует постоянного обновления и должна быть как минимум реактивной в соответствии с потребностями избирателя. Политическое предложение коммунистов статично и не меняется годами», – подчеркивает он.
Он также обращает внимание на слабую работу партии с каналами коммуникации и новыми технологиями: «Повестку нужно не только формировать, но и сообщать о ней своему электорату. Тут тоже «красные решения» находятся, скажем так, в застое. Нет новых лиц, нет релевантных технологических решений. Это в итоге приводит к расщеплению традиционного ядра сторонников партии».
При этом Сетов подчеркивает, что «левое» наследие мировой политической мысли – это кладезь идей и решений. «Но почему-то не для КПРФ», – недоумевает эксперт.
Согласно последним рейтингам ВЦИОМ о доверии к власти и политическим партиям, уровень поддержки партии «Единая Россия» в начале марта составил 32,1%, увеличившись за неделю на 0,3 процентного пункта. Рейтинг ЛДПР снизился на 0,1 п.п. до 10,1% . Партия «Новые люди» прибавила 0,4 п.п. и обогнала КПРФ, набрав 9,5%. Поддержка КПРФ составила 9,3%, снизившись на 0,8 п.п. Показатель «Справедливой России» снизился до 5,4% – минус 0,7 процентного пункта.