Полиция Японии арестовала якудза за похищение чемоданов с 2,7 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семь членов преступного синдиката якудза были задержаны в Японии по делу о громком похищении чемоданов с 2,7 млн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK. Преступление было совершено 29 января в токийском районе Тайто, известном своим кварталом ювелирных магазинов. Трое злоумышленников напали на пятерых граждан Китая и Японии, распылили слезоточивый газ и похитили три чемодана с наличными.

Организаторы ограбления попытались скрыться на автомобиле, выехали на встречную полосу и сбили пешехода. Позже они пересели в другую машину, за рулем которой был еще один руководитель налета. Все пятеро, непосредственно участвовавшие в ограблении, были задержаны, еще двое арестованы за подготовку преступления.

Через два с половиной часа после этого инцидента похожее нападение было совершено на японцев, вылетающих в Гонконг из аэропорта Ханэда. Преступники вновь использовали слезоточивый газ и пытались похитить сумку с 1,24 млн долларов, но попытка оказалась неудачной. Жертвами оба раза становились предприниматели, занимавшиеся обменом валюты и продажей золота.

В Гонконге те же люди стали объектом нового нападения – прямо перед пунктом обмена валюты у них похитили 377 тыс. долларов. Полиция Гонконга задержала по данному делу четырех человек, в том числе одного японца. По версии следствия, именно этот человек сообщил преступникам о перемещении крупных сумм денег.

