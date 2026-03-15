Видение России XXII века разработали эксперты Платформы «Дигория»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мероприятие, прошедшее в Национальном центре «Россия», объединило более ста специалистов, включая политиков, историков, философов, креативных экспертов и промпт-инженеров. Участники в течение более десяти часов обсуждали сценарии общественного и технологического развития страны на следующие сто лет и выделили ключевые вызовы, которые ожидают россиян в будущем. Итоги работы стали конкретными форматами и подходами, призванными заложить ценностные ориентиры и компетенции для граждан России XXII века.

В ходе сессии выступили ведущие социологи, футурологи и представители государственных органов, а результаты обсуждений обобщили достижения первой стратегической сессии и онлайн-программы. По словам заместителя начальника Управления Президента по общественным проектам Алексея Жарича, «цель очень простая: чтобы следующие поколения имели ту же веру в будущее России, что и мы».

Футуролог Руслан Юсуфов отметил: «Совсем скоро, еще в нашем веке «полем битвы» станет субъект. Сколько мы оставим за собой права на собственные мысли, суждения, решения?». Он подчеркнул важность формировать у будущих поколений критическое мышление и информационную гигиену в условиях ускоряющихся изменений.

Разработанные продукты стратегических сессий станут основой для выставочных пространств и просветительских проектов по всей стране. Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев напомнил, что необходимо мыслить на столетия вперед, чтобы сохранить суверенитет и ценности России.

Организаторами выступили Платформа «Дигория», Центр социальной архитектуры Государственного университета управления и АНО «Институт гуманитарных программ» при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства науки и высшего образования.

