На запасные аэродромы ушли три летевших в Москву самолета

В справочной службе воздушной гавани уточнили, что «три самолета перенаправлены в другие аэропорты – московский Шереметьево и нижегородский Стригино», передает ТАСС.

Речь идет о самолетах, прилетавших из Тбилиси, Ульяновска и Махачкалы.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В воскресенье ночью Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. Утром того же дня мэр столицы сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.