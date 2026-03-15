В Москве назвали причину столкновения двух трамваев

Причиной столкновения двух трамваев в Москве стала техническая неисправность

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве заявили: «По предварительным данным, из-за технической неисправности один из трамваев сошел с рельсов, после чего произошло столкновение с другим трамваем», передает ТАСС.

Авария произошла на улице Водников, возле дома № 1. По информации столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали 13 человек, среди них двое детей.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины технической неисправности трамвая.



Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек.

