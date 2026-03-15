Хуситы заявили о возможности блокировки Баб-эль-Мандебского пролива

Движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее север Йемена, рассматривает возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает РИА «Новости». Заместитель главы управления моральной подготовки вооруженных сил движения Абед ас-Саур заявил, что среди возможных действий – «закрытие Баб-эль-Мандебского пролива и полный запрет на морское движение для судов, направляющихся к израильскому противнику».
Ранее высокопоставленный иранский военный источник в беседе с катарским телеканалом Al Jazeera отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг Ормузского пролива, может повториться теперь и в Баб-эль-Мандебском проливе, если США допустят стратегическую ошибку. Этот пролив является одним из ключевых маршрутов для международной торговой и энергетической логистики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы заявили о потоплении судна Magic Seas в том же районе. Один член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.