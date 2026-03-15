Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

«Уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем официальном канале в мессенджере Max.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В воскресенье ночью Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. Утром того же дня мэр столицы сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!