Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 13 человек

Tекст: Дарья Григоренко

По словам источника в правоохранительных органах, все пострадавшие были госпитализированы, при этом состояние 11 из них оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

В результате аварии один из трамваев сошел с рельсов, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. На место ДТП прибыли 20 машин скорой помощи, осуществляется транспортировка пострадавших в медицинские учреждения.

Проезд по трамвайным путям в обе стороны перекрыт. Источник сообщил, что один из водителей трамваев был зажат в кабине, но спасатели его деблокировали.

Ранее сообщалось о семи пострадавших, однако обновленные данные свидетельствуют о возрастании числа пострадавших. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трамвай, сошедший с рельсов, спровоцировал массовую аварию на Пролетарском мосту в Туле, в которой погибли четыре человека.

Ранее в ДТП с трамваем и автобусом в Казани пострадали восемь человек.