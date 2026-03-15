Посол Ирана Джалали заявил о снижении эффективности «Железного купола» Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Джалали заявил, что израильская система противоракетной обороны «Железный купол» с каждым днем работает все хуже, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что с каждым днем по-разному, их возможности сокращаются изо дня в день. В начале степень перехвата была выше, однако сейчас она стала сильно ниже, поскольку по прошествии времени их возможности для противодействия падают», – отметил дипломат.

Ранее иранские военные утверждали, что им стало значительно проще наносить удары по целям на территории Израиля. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф также отмечал, что если в начале конфликта Иран осуществлял масштабные пуски ракет, то сейчас для нанесения ударов требуется меньше запусков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.