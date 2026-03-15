  ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
    15 марта 2026, 10:38 • Новости дня

    Посол Ирана Джалали заявил о снижении эффективности «Железного купола» Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» с каждым днем работает все хуже, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Джалали заявил, что израильская система противоракетной обороны «Железный купол» с каждым днем работает все хуже, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, что с каждым днем по-разному, их возможности сокращаются изо дня в день. В начале степень перехвата была выше, однако сейчас она стала сильно ниже, поскольку по прошествии времени их возможности для противодействия падают», – отметил дипломат.

    Ранее иранские военные утверждали, что им стало значительно проще наносить удары по целям на территории Израиля. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф также отмечал, что если в начале конфликта Иран осуществлял масштабные пуски ракет, то сейчас для нанесения ударов требуется меньше запусков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    СМИ: Иранский шафран перестал поступать в Россию из-за войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    15 марта 2026, 01:15 • Видео
    Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

    Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    14 марта 2026, 21:29 • Новости дня
    США отвергли план арабских монархий по перемирию на Ближнем Востоке

    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа отвергла предложение арабских монархий по прекращению огня, несмотря на попытки Омана наладить диалог, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа отвергла инициативы монархий Персидского залива по установлению режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Отмечается, что Оман неоднократно пытался выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, однако американская сторона не проявила интереса к диалогу. Представитель Белого дома заявил: «Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас».

    Иран, со своей стороны, также отказался обсуждать перемирие, пока США и Израиль продолжают бомбардировки и не соглашаются на частичную выплату репараций за ущерб.

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в Персидском заливе.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.

    15 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    15 марта 2026, 06:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана высмеял «дырявый зонтик безопасности США»

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них», – заявил Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что США «умоляют других, даже Китай, помочь обеспечить безопасность в Ормузе». Он подчеркнул, что « братским соседям» следует «изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Китаю и другим странам с просьбой направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Он пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.

    15 марта 2026, 00:44 • Новости дня
    Иранские военные заявили о перехвате «противобункерной ракеты» США

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана заявили о перехвате американской «противобункерной ракеты» в районе города Ленде, сообщило гостелевидение исламской республики.

    Представители иранских вооруженных сил не уточнили, о какой именно разновидности американской ракеты идет речь, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США использовали «противобункерные» бомбы для ударов по подземным объектам, связанным с ядерными разработками Ирана. Израильские военные осенью уничтожили лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу американской противобункерной бомбой в подземном командном пункте.

    14 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе. Как сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.

    СЕНТКОМ сообщило, что США нанесли удары более чем по 90 военным целям на острове Харк в Персидском заливе, передает ТАСС. Там добавили, что нефтяная инфраструктура Ирана не пострадала в ходе атаки.

    В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится: «Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный точечный удар по острову Харк в Иране. В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

    Военные США отдельно подчеркнули, что все удары были нацелены исключительно на военные объекты и не затронули инфраструктуру нефтяной отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата». Вашингтон задумался о захвате иранского острова Харк. Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором.

    14 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении исследовательского центра иранского космического агентства

    Армия Израиля отчиталась об уничтожении завода ПВО и космического центра Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля заявила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО.

    Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о ликвидации ключевых объектов военной инфраструктуры исламской республики, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны», – говорится в официальном сообщении.

    В ведомстве уточнили, что на территории комплекса располагались стратегические лаборатории. Там велись исследования и разработка военных спутников, предназначенных для наблюдения, шпионажа и корректировки огня по целям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран, 28 февраля, что привело к жертвам среди гражданских. Иран отвечает атаками на израильские земли и американские военные базы в регионе.

    Изначально союзники объясняли операцию превентивными мерами из-за ядерной угрозы. Однако сейчас они открыто заявляют о желании сменить действующую власть в Иране.

    Ранее израильские ВВС ранее атаковали подземную часть научно-исследовательского комплекса КСИР в Тегеране.

    Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шести пусковых установок и трех комплексов ПВО.

    Госдепартамент США объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

    15 марта 2026, 02:48 • Новости дня
    Трамп собрался вернуть антироссийские санкции после стабилизации цен на нефть
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут восстановлены после стабилизации цен на энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Как только кризис завершится, они вернутся», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Глава Белого дома отметил, что нынешние шаги призваны смягчить последствия энергетического кризиса. «Я хочу нефти для мира», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. В результате конфликта мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    14 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Иран объявил об ударах по целям в ОАЭ и призвал эвакуироваться

    Иран анонсировал удары по трем портам ОАЭ и призвал жителей эвакуироваться

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран предупредил о готовящихся атаках на арабские порты Фуджайра, Халифа и Джебель-Али в качестве ответа на нападение на остров Харк, и призвал жителей эвакуироваться.

    Иран объявил о подготовке к ударам по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что речь идет о портах Фуджайра, Халифа и Джебель-Али, которые объявлены законными целями из-за присутствия там американских военных среди гражданских объектов.

    Власти Ирана опубликовали срочное предупреждение для населения ОАЭ. В тексте говорится: «Срочное предупреждение для населения ОАЭ. Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али».

    Сообщается, что эти порты могут быть поражены в ближайшие часы в ответ на нападение на принадлежащий Ирану остров Харк. Причиной указано размещение американских военных среди гражданских объектов в этих районах.

    Ранее американские военные нанесли удары более чем по 90 целям на иранском острове Харк.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил атаками на крупнейшие технологические корпорации США.

    14 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Иран озвучил условия для окончания конфликта

    Иран потребовал компенсаций и ухода США из Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в зоне Персидского залива.

    Иран требует от США компенсаций за нанесенный ущерб и вывода всех американских сил из зоны Персидского залива. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи в эфире иранского телеканала SNN, передает РИА «Новости».

    «Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США компенсации за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие – уход США из Персидского залива», – подчеркнул Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран настаивает на полной компенсации ущерба, отмене санкций и получении гарантий от США, а также подчеркивает, что победа страны возможна как на переговорах, так и военным путем, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

    Ранее Иран выдвинул три ключевых условия для диалога с Вашингтоном: гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.


    14 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Посольство России опровергло обвинения Британии по удару в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения министра обороны Британии Джона Хили о содействии России удару по базе западной коалиции в Эрбиле.

    Заявления министра обороны Британии Джона Хили о причастности России к удару по базе войск западной коалиции в иракском Эрбиле не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    В заявлении российского посольства в Лондоне говорится: «Мы не можем не отметить еще одно утверждение, выдвинутое господином Хили, который вчера заявил, что Россия помогала Ирану в нанесении удара по базе в Эрбиле. Он дал волю воображению».

    Дипломаты обратили внимание, что даже высокопоставленные представители США признали отсутствие доказательств подобной связи. В посольстве считают, что нагнетание темы угрозы со стороны Москвы преследует исключительно внутриполитические цели.

    В дипмиссии также напомнили, что именно Британия передает Киеву вооружение и разведданные для атак по российской территории.

    По данным посольства, британский персонал находится на Украине и помогает в обучении, оснащении и консультировании украинских военных, а также оказывает поддержку в планировании и командовании операциями. В заявлении отмечается, что вопрос о соответствии этой деятельности заявлениям Лондона о непричастности к конфликту на Украине остается открытым.

    Ранее, 12 марта, Минобороны Британии сообщило, что по военной базе в Эрбиле был нанесен удар с использованием беспилотников.

    Во время атаки беспилотников на британо-американскую базу в Эрбиле американские военные получили легкие ранения.

    15 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Ynet: Нетаньяху обратился к Зеленскому по вопросу борьбы с иранскими БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Ynet и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками.

    По версии Ynet, Израиль проявил интерес к опыту Украины по перехвату дронов и рассматривает возможность сотрудничества в этой сфере, передает РИА «Новости».

    По данным портала, Корнийчук подтвердил факт обращения, однако отметил, что прямой беседы между Нетаньяху и Зеленским пока не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Однако Вашингтон заявил, что «последний человек, от которого (США) нужна помощь – это Зеленский».

    14 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп пообещал «адски бомбить» побережье Ирана ради безопасности пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжить нанесение авиаударов по побережью Ирана для защиты судоходства в Ормузском проливе, отметив полное уничтожение военного потенциала страны.

    Президент США Дональд Трамп выпустил заявление о планах Вашингтона продолжить бомбардировки иранского побережья, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Тruth Social Трамп подчеркнул, что США «будут адски бомбить побережье и уничтожать иранские корабли и катера» для гарантии безопасности Ормузского пролива.

    Трамп также заявил, что США уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, однако иранская сторона, по его словам, сохраняет возможность атаковать водный путь с помощью беспилотников, мин или ракет ближнего действия. По его мнению, другие государства, в том числе Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Британия, должны направить свои корабли для защиты пролива.

    «Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным!», – заявил американский президент. Он также призвал мировое сообщество активнее участвовать в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли за попытки минирования Ормузского пролива.

    Тегеран отказался пропускать связанные с Вашингтоном и его союзниками нефтегрузы через эту акваторию.

    Глава Белого дома объявил войну с Ираном практически завершенной из-за отсутствия у противника флота.

    14 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Анкара отказалась вступать в конфликт на Ближнем Востоке

    Фидан заявил о нежелании Турции участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара занимает жесткую позицию на фоне кризиса на Ближнем Востоке и не намерена допускать втягивания Турции в вооружённый конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Бангладеш, что Турция не позволит втянуть себя в конфликт на Ближнем Востоке благодаря решительной позиции и воле президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Фидана, Анкара рассматривает инциденты с ракетами на военном и дипломатическом уровнях и сообщает свои опасения и предупреждения иранским коллегам, передает РИА «Новости».

    Как сообщил Фидан, иранская сторона отрицает свою причастность к пускам ракет в направлении Турции и заявляет, что приказов на атаку не отдавалось. Турция, в свою очередь, обсуждает имеющиеся технические данные и другие свидетельства с Ираном откровенно, учитывая, что эти вопросы решаются как на военном, так и на дипломатическом уровне, передает ТАСС.

    В пятницу министерство обороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, что стало третьим подобным инцидентом с начала эскалации конфликта.

    Ранее посол Ирана в Анкаре назвал третьи лица возможными виновниками пусков ракет по Турции.

    Анкара потребовала от Тегерана не допускать роста напряженности после перехвата снаряда.

    Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения об атаке на турецкую территорию.

