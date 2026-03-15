Дубль Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Чикаго»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Павел Дорофеев стал главным героем матча между «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхокс», сообщает РИА «Новости». Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дорофеев отметился двумя шайбами на 9-й и 33-й минутах, а также укрепил лидерство среди снайперов команды в нынешнем сезоне, доведя свой счет до 34 голов.

Помимо Дорофеева, результативными действиями отличились Расмус Андерссон и Киган Колесар, забившие на 12-й и 13-й минутах соответственно. Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл отразил 21 бросок по своим воротам, оформив первый «шатаут» в этом сезоне и двенадцатый в карьере. Его признали первой звездой матча.

После этой победы «Вегас» с 76 очками возглавил таблицу Тихоокеанского дивизиона, а «Чикаго» с 61 очком остался на последнем месте в Центральном дивизионе. Для Дорофеева эта игра стала седьмой в сезоне, когда он набрал два и более очков, что является вторым результатом в истории клуба – только Джонатан Маршессо делал это чаще (10 раз).

В других матчах дня отличились и другие российские хоккеисты. Андрей Свечников принес «Каролине Харрикейнз» победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2), набрав гол и передачу, а Егора Чинахова из «Питтсбург Пингвинз» отметили за два результативных паса, обеспечивших победу над «Юта Маммот» (4:3). Ян Кузнецов из «Калгари Флэймз», несмотря на результативную передачу, не смог помочь своей команде избежать поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3).

Иван Демидов из «Монреаль Канадиенс» отдал голевой пас в матче против «Сан-Хосе Шаркс» (2:4), что позволило ему возглавить список самых результативных новичков нынешнего сезона – на его счету теперь 52 очка (14 голов и 38 передач).

Он стал первым из российских хоккеистов, кто оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ.