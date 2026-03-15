Мошенники шантажировали подростков угрозами терактов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники в интернете используют новую схему обмана, сообщают в материалах МВД России, передает ТАСС. Преступники знакомятся с подростками в сети, убеждают их сделать фотографии торговых центров и других общественных мест, а затем утверждают, что сами находятся на Украине и объекты на снимках станут целями теракта или диверсии.

После пересылки фото аферисты запугивают подростков, заявляя, что теперь на территории этих объектов совершат противоправные действия. Далее к схеме подключаются так называемые «силовики», которые угрожают возбуждением уголовного дела против несовершеннолетних за якобы содеянное.

Подросткам предлагают избежать ответственности, если они передадут все свои сбережения для проверки «подлинности». МВД РФ призывает родителей и детей быть бдительными, не идти на контакт с незнакомыми в интернете и не выполнять подобные просьбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы ищут на территории России уязвимых подростков для проведения диверсий. Мужчину в Нальчике оштрафовали за то, что он не сообщил о готовящейся диверсии. Подросток по указанию мошенников поджег автомобиль полиции в Химках.