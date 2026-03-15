ЦТАК сообщило о явке почти 40% на выборах Верховного народного собрания в КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выборы депутатов Верховного народного собрания 15-го созыва проходят в КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По информации Центральной избирательной комиссии, голосование организовано по всей стране, а к полудню по местному времени явка составила 38,21%.

В официальном сообщении ЦТАК подчеркивается, что выборы проходят «в торжественной обстановке, когда весь народ и военнослужащие Народной армии всей страны в ходе небывалой трудной борьбы успешно добились перемены и приступили к новому этапу борьбы за преобразование». Также отмечается, что все избиратели «участвуют в выборах с большой гордостью за то, что они являются гражданами КНДР, где народные массы стали подлинным хозяином государства и общества».

Кроме того, голосование доступно не только для жителей страны, но и для граждан КНДР, проживающих за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, съезд в Пхеньяне переизбрал Ким Чен Ына генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын пообещал всегда поддерживать политику России и президента Владимира Путина.