    15 марта 2026, 06:48 • Новости дня

    Глава МИД Ирана высмеял «дырявый зонтик безопасности США»

    Глава МИД Ирана Аракчи: Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них», – заявил Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что США «умоляют других, даже Китай, помочь обеспечить безопасность в Ормузе». Он подчеркнул, что « братским соседям» следует «изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Китаю и другим странам с просьбой направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Он пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.

    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    В Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля

    Иран назвал Украину законной военной целью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    СМИ: Иранский шафран перестал поступать в Россию из-за войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    15 марта 2026, 01:15 • Видео
    Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

    Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    14 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    @ Master Sgt. Mark Bucher/U.S. Air Force

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт, пишет The Wall Street Journal.

    Пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения на Ближнем Востоке в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, Центральное командование США отказалось давать комментарии по инциденту. В материале говорится: «Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены».

    На текущий момент поврежденные самолеты проходят ремонтные работы. Сообщается, что в результате атаки никто не погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский «летающий танкер» KC-135, разбившийся в Ираке, летал без парашютов и катапульт для экипажа. США сообщили о гибели четырех членов экипажа разбившегося самолета. Гибель всего экипажа авиалайнера в Ираке была подтверждена.

    14 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса

    The Washington Post,: Китай может выиграть от нового глобального энергетического кризиса

    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    @ Ng Han Guan/AP/ТАСС

    Эскалация конфликта вокруг Ирана и рост цен на нефть могут неожиданно укрепить позиции Китая в мировой энергетике.

    Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.

    Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.

    По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.

    В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.

    После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.

    14 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Ирана, были задержаны в центральной иранской провинции Кум, у них были конфискованы три спутника Starlink, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны, были задержаны в провинции Кум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По информации КСИР, у задержанных изъяли три терминала спутниковой связи Starlink. В заявлении подчеркивается, что использование этих устройств в Иране незаконно.

    По оценкам аналитиков, несмотря на запрет, десятки тысяч иранцев продолжают пользоваться спутниковым интернетом Starlink для обхода государственного контроля и передачи информации. За владение подобными терминалами в стране может грозить многолетнее заключение.

    Кроме того, государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о задержании еще четверых человек, которые якобы передавали каналу Iran International сведения о последствиях недавних ракетных и бомбовых атак. Напомним, этот персоязычный канал, базирующийся в Лондоне, в Иране признан террористической организацией и его деятельность запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана открыли доступ к поисковой системе Google после длительной блокировки. Иран принял решение подготовиться к возможному отключению от глобального интернета. Компания SpaceX сделала бесплатным доступ к спутниковому интернету Starlink на территории страны.

    14 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе. Как сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.

    СЕНТКОМ сообщило, что США нанесли удары более чем по 90 военным целям на острове Харк в Персидском заливе, передает ТАСС. Там добавили, что нефтяная инфраструктура Ирана не пострадала в ходе атаки.

    В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится: «Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный точечный удар по острову Харк в Иране. В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

    Военные США отдельно подчеркнули, что все удары были нацелены исключительно на военные объекты и не затронули инфраструктуру нефтяной отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата». Вашингтон задумался о захвате иранского острова Харк. Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором.

    14 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении исследовательского центра иранского космического агентства

    Армия Израиля отчиталась об уничтожении завода ПВО и космического центра Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля заявила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО.

    Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о ликвидации ключевых объектов военной инфраструктуры исламской республики, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны», – говорится в официальном сообщении.

    В ведомстве уточнили, что на территории комплекса располагались стратегические лаборатории. Там велись исследования и разработка военных спутников, предназначенных для наблюдения, шпионажа и корректировки огня по целям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран, 28 февраля, что привело к жертвам среди гражданских. Иран отвечает атаками на израильские земли и американские военные базы в регионе.

    Изначально союзники объясняли операцию превентивными мерами из-за ядерной угрозы. Однако сейчас они открыто заявляют о желании сменить действующую власть в Иране.

    Ранее израильские ВВС ранее атаковали подземную часть научно-исследовательского комплекса КСИР в Тегеране.

    Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шести пусковых установок и трех комплексов ПВО.

    Госдепартамент США объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

    15 марта 2026, 02:48 • Новости дня
    Трамп собрался вернуть антироссийские санкции после стабилизации цен на нефть
    Трамп собрался вернуть антироссийские санкции после стабилизации цен на нефть
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут восстановлены после стабилизации цен на энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Как только кризис завершится, они вернутся», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Глава Белого дома отметил, что нынешние шаги призваны смягчить последствия энергетического кризиса. «Я хочу нефти для мира», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. В результате конфликта мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    14 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Иран объявил об ударах по целям в ОАЭ и призвал эвакуироваться

    Иран анонсировал удары по трем портам ОАЭ и призвал жителей эвакуироваться

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран предупредил о готовящихся атаках на арабские порты Фуджайра, Халифа и Джебель-Али в качестве ответа на нападение на остров Харк, и призвал жителей эвакуироваться.

    Иран объявил о подготовке к ударам по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что речь идет о портах Фуджайра, Халифа и Джебель-Али, которые объявлены законными целями из-за присутствия там американских военных среди гражданских объектов.

    Власти Ирана опубликовали срочное предупреждение для населения ОАЭ. В тексте говорится: «Срочное предупреждение для населения ОАЭ. Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али».

    Сообщается, что эти порты могут быть поражены в ближайшие часы в ответ на нападение на принадлежащий Ирану остров Харк. Причиной указано размещение американских военных среди гражданских объектов в этих районах.

    Ранее американские военные нанесли удары более чем по 90 целям на иранском острове Харк.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил атаками на крупнейшие технологические корпорации США.

    14 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Иран озвучил условия для окончания конфликта

    Иран потребовал компенсаций и ухода США из Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в зоне Персидского залива.

    Иран требует от США компенсаций за нанесенный ущерб и вывода всех американских сил из зоны Персидского залива. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи в эфире иранского телеканала SNN, передает РИА «Новости».

    «Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США компенсации за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие – уход США из Персидского залива», – подчеркнул Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран настаивает на полной компенсации ущерба, отмене санкций и получении гарантий от США, а также подчеркивает, что победа страны возможна как на переговорах, так и военным путем, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

    Ранее Иран выдвинул три ключевых условия для диалога с Вашингтоном: гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.


    14 марта 2026, 21:29 • Новости дня
    США отвергли план арабских монархий по перемирию на Ближнем Востоке

    Reuters: США отвергли план арабских монархий по перемирию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа отвергла предложение арабских монархий по прекращению огня, несмотря на попытки Омана наладить диалог, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа отвергла инициативы монархий Персидского залива по установлению режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Отмечается, что Оман неоднократно пытался выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, однако американская сторона не проявила интереса к диалогу. Представитель Белого дома заявил: «Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас».

    Иран, со своей стороны, также отказался обсуждать перемирие, пока США и Израиль продолжают бомбардировки и не соглашаются на частичную выплату репараций за ущерб.

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в Персидском заливе.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.

    15 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    14 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Посольство России опровергло обвинения Британии по удару в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения министра обороны Британии Джона Хили о содействии России удару по базе западной коалиции в Эрбиле.

    Заявления министра обороны Британии Джона Хили о причастности России к удару по базе войск западной коалиции в иракском Эрбиле не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    В заявлении российского посольства в Лондоне говорится: «Мы не можем не отметить еще одно утверждение, выдвинутое господином Хили, который вчера заявил, что Россия помогала Ирану в нанесении удара по базе в Эрбиле. Он дал волю воображению».

    Дипломаты обратили внимание, что даже высокопоставленные представители США признали отсутствие доказательств подобной связи. В посольстве считают, что нагнетание темы угрозы со стороны Москвы преследует исключительно внутриполитические цели.

    В дипмиссии также напомнили, что именно Британия передает Киеву вооружение и разведданные для атак по российской территории.

    По данным посольства, британский персонал находится на Украине и помогает в обучении, оснащении и консультировании украинских военных, а также оказывает поддержку в планировании и командовании операциями. В заявлении отмечается, что вопрос о соответствии этой деятельности заявлениям Лондона о непричастности к конфликту на Украине остается открытым.

    Ранее, 12 марта, Минобороны Британии сообщило, что по военной базе в Эрбиле был нанесен удар с использованием беспилотников.

    Во время атаки беспилотников на британо-американскую базу в Эрбиле американские военные получили легкие ранения.

    14 марта 2026, 12:43 • Новости дня
    В Иране задержаны 54 сторонника монархии за подготовку бунта

    В Иране задержаны 54 сторонника монархии за подготовку бунта с оружием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силовые структуры Ирана за три дня задержали группу лидеров монархистов, у которых обнаружили огнестрельное и холодное оружие, а также ручную гранату, пишут местные информагентства.

    В Иране правоохранительные органы задержали сторонников монархии, которые, по информации агентства Fars, планировали организовать социальный бунт. Сообщается, что операция по задержанию длилась трое суток, за это время было арестовано 54 человека.

    По данным агентства, среди задержанных оказались лидеры и основные подстрекатели январских беспорядков в стране. У 11 человек были обнаружены три единицы огнестрельного оружия, 76 единиц холодного оружия и ручная граната.

    Кроме того, по информации Fars, среди задержанных оказались двое подозреваемых в шпионаже. Эти люди, как отмечает агентство, занимались передачей геолокаций важных объектов израильской разведке «Моссад», а также снимали места падения ракет и передавали записи антииранским СМИ.

    Ранее в субботу в центральной иранской провинции Кум были задержаны тринадцать человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны. До этого управление разведки иранской провинции Керман задержало шестерых человек по подозрению в работе на иностранные государства и попытке спровоцировать массовые волнения.

    Напомним, в январе в Иране в ходе массовых беспорядков были ранены более 3,7 тыс. человек и были повреждены более 250 школ, 300 мечетей, 90 духовных учебных заведений и 2221 автомобиль сил охраны правопорядка.


    14 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп пообещал «адски бомбить» побережье Ирана ради безопасности пролива

    Трамп пообещал бомбить побережье Ирана ради безопасности Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжить нанесение авиаударов по побережью Ирана для защиты судоходства в Ормузском проливе, отметив полное уничтожение военного потенциала страны.

    Президент США Дональд Трамп выпустил заявление о планах Вашингтона продолжить бомбардировки иранского побережья, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Тruth Social Трамп подчеркнул, что США «будут адски бомбить побережье и уничтожать иранские корабли и катера» для гарантии безопасности Ормузского пролива.

    Трамп также заявил, что США уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, однако иранская сторона, по его словам, сохраняет возможность атаковать водный путь с помощью беспилотников, мин или ракет ближнего действия. По его мнению, другие государства, в том числе Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Британия, должны направить свои корабли для защиты пролива.

    «Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным!», – заявил американский президент. Он также призвал мировое сообщество активнее участвовать в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли за попытки минирования Ормузского пролива.

    Тегеран отказался пропускать связанные с Вашингтоном и его союзниками нефтегрузы через эту акваторию.

    Глава Белого дома объявил войну с Ираном практически завершенной из-за отсутствия у противника флота.

