Дети выпали из окна многоэтажки в Тульской области

Tекст: Антон Антонов

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования детей. По предварительным данным, «оперевшись на москитную сетку», из окна «выпали девочка 2023 года рождения и ее брат 2021 года рождения», сообщается на сайте ведомства.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Следователь Алексинского межрайонного следственного отдела осуществляет необходимые мероприятия для установления обстоятельств случившегося.

В ведомстве напомнили родителям, что «ни одна москитная сетка не способна уберечь ребенка от падения из окна».

