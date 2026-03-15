Референдум по новой конституции стартовал в Казахстане

Tекст: Антон Антонов

Всего открыто 10413 избирательных участков, проголосовать могут свыше 12 млн граждан. На референдуме казахстанцы отвечают на вопрос о принятии новой конституции, текст которой был опубликован в СМИ 12 февраля 2026 года, передает РИА «Новости».

Наблюдение за ходом голосования осуществляют 359 представителей от 38 иностранных государств и 11 международных организаций. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (18.00 мск).

Граждане Казахстана, проживающие за границей, также могут принять участие: для них открыты 71 участок в городах 54 стран, включая Москву, Петербург, Казань, Астрахань и Омск в России.

Официальные результаты референдума Центральная комиссия опубликует в СМИ в течение семи дней после завершения голосования, то есть до 21 марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте обновленной Конституции Казахстана предлагается изменить 77 статей, что затрагивает 84% всего основного закона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстан сменит суперпрезидентскую модель управления на президентскую республику с усилением роли парламента и пересмотром конституционных основ.