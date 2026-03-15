Футбольный матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой в Калининграде

Tекст: Антон Антонов

Матч 21-го тура чемпионата России по футболу состоялся на стадионе в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

В самой концовке матча тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул защитник ЦСКА Энрике Кармо. Этот инцидент спровоцировал потасовку, в которую включились не только футболисты, но и члены тренерских штабов обоих клубов.

Во время конфликта тренер армейцев Фабио Челестини вступил в перепалку с Талалаевым, который, по сообщениям, показал неприличный жест в его адрес. Оба специалиста были удалены с поля и получили красные карточки. Несмотря на это, их конфликт продолжился уже в подтрибунном помещении, где ситуацию контролировали сотрудники клубов.

