План «Ковер» введен в Пензенской области

В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС

Премьер Голоб заявил о рисках присоединения Словении к лагерю Орбана в ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью газете Delo заявил о том, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах 22 марта страна может присоединиться к лагерю противников Брюсселя во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Словения заинтересована в более сильном едином рынке для экономики и стремится к унифицированным европейским механизмам безопасности.

Голоб отметил, что «многие в Европе всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю Орбана, то есть если следующим премьер-министром станет Янез Янша». По его словам, консенсус всех 27 стран Евросоюза по каждому экономическому вопросу не обязателен: «Просто те, кто хочет более тесно сотрудничать, могут сделать шаг вперед, в то время как другие присоединятся позже или не присоединятся вовсе».

Очередные выборы в Государственное собрание Словении пройдут 22 марта. В нижней палате представлены 90 депутатов, для формирования большинства требуется поддержка не менее 46 из них. Партиям необходимо набрать не менее 4% голосов, чтобы пройти в парламент.

По данным соцопросов, опубликованных порталом Siol 11 марта, оппозиционная Словенская демократическая партия во главе с Яншей лидирует с 22,9% поддержки. За движение «Свобода» действующего премьера готовы проголосовать 19,5% избирателей. Партию «Демократы» поддерживают 9,6% респондентов, «Социальные демократы» и объединенный список «Левые» и Vesna – 7,8% и 6,3% соответственно. Правоцентристский блок партий и евроскептическая Resnica тоже преодолевают проходной барьер. Не определились с выбором 8,9% опрошенных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

Ранее в словенском обществе и правящей коалиции обострилось обсуждение членства страны в НАТО из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов.

По итогам февраля Словения делит девятое место в «Рейтинге недружественных правительств» с 45 баллами.



