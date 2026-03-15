Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Саратове

В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе

Нилов: Переход к четырехдневной рабочей неделе в России произойдет эволюционно

Tекст: Тимур Шайдуллин

Переход к четырехдневной рабочей неделе в России произойдет эволюционно и не затронет все отрасли, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью РИА «Новости». По его словам, подобное изменение должно происходить постепенно, без жесткого законодательного регулирования, чтобы избежать негативных последствий для экономики.

Депутат отметил: «Считаю, что какого-либо законодательного серьезного регулирования даже допускать нельзя, это опасно».

Часть работников, по мнению Нилова, не сможет перейти на новый формат, однако многие компании начнут активно использовать сокращенную неделю. Он подчеркнул, что компенсировать выпадающие рабочие часы с помощью бюджетных средств или увеличения нагрузки на работодателей невозможно, так как это приведет к инфляции и социальным рискам.

В качестве решения Нилов предложил компенсировать сокращение рабочих часов за счет внедрения современных технологий, таких как искусственный интеллект и робототехника, на развитие которых государство уже выделяет субсидии. По его словам, переход должен быть постепенным и не должен приводить к снижению заработной платы или производительности труда, а также не должен создавать дополнительных сложностей для бизнеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в сентябре 2025 года Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе в России будет постепенным и не затронет все профессии. Он тогда также подчеркнул, что этот процесс должен происходить без давления со стороны государства.

Позже министр труда Антон Котяков заявил, что из-за нехватки специалистов переход на четырехдневную рабочую неделю на общенациональном уровне невозможен.

А в феврале академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что сокращение рабочей недели в России возможно только при условии внедрения новых технологий для поддержания экономических темпов.



