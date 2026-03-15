Росавиация сняла ограничения на рейсы в аэропорту Внуково

На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

На острове Бали за последние годы сформировалась так называемая «русская экономика» с совокупным оборотом, который может достигать миллионов долларов в год. Местные предприниматели сообщили РИА «Новости» , что устойчивое сообщество русскоязычных бизнесов стало заметным явлением на острове.

Один из бизнесменов, Вадим, занимающийся недвижимостью на острове, рассказал агентству: «Если раньше это были отдельные проекты – кафе или школы серфинга, то сейчас это полноценная экосистема. Есть русские риелторы, юристы, маркетологи, IT-команды, продакшн-студии, фитнес-клубы и даже собственные медиа. По сути, люди могут жить и вести бизнес почти полностью внутри русскоязычной среды».

Основная часть русскоязычной экономики на Бали сосредоточена вокруг аренды вилл, ресторанного бизнеса, онлайн-проектов и креативных индустрий. Отдельные направления, такие как рынок аренды вилл, приносят своим владельцам миллионы долларов оборота в год, а многие компании работают не только на рынки России, но и на международную аудиторию.

Другой российский предприниматель, управляющий заведениями в сфере развлечений, утверждает, что русскоязычное сообщество стало одним из самых активных на Бали. Он пояснил, что русские открывают рестораны, студии йоги, маркетинговые агентства и часто работают дистанционно на зарубежные компании, расходуя при этом заработанные средства на местные услуги.

Многие проекты, созданные русскоязычными командами, ориентируются не только на российских клиентов, но и на цифровых кочевников, а также туристов из Европы и Австралии.

