  Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    15 марта 2026, 00:59 • Новости дня

    Захарова охарактеризовала подход России к отношениям с США

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва выстраивает диалог с Вашингтоном на основе реалистичной оценки действий американской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мы как сохраняем те оценки, которые были даны в связи с конкретными действиями и шагами, так мы и выстраиваем наши контакты – исходя из реалистичного, еще раз подчеркну это слово, восприятия и оценки того, что они делают», – заявила Захарова в эфире «ТВ Центр».

    Она также подчеркнула, что Москва поддерживает связи со всеми странами, с которыми это необходимо для национальных интересов, передает РИА «Новости».

    В ходе эфира Захарова прокомментировала ситуацию в Западной Европе, отметив, что местные страны ожидают возвращения «ультралибералов» в Белый дом. Она пояснила, что европейцы надеются на учет их мнения в политике США и на то, что их будут воспринимать не как радостных вассалов или несчастных рабов, а как равных. Однако, по мнению Захаровой, этого не произойдет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетил США по поручению президента России Владимира Путина и провел переговоры о совместных экономических проектах и ситуации на энергетических рынках. В конце января Дмитриев провел переговоры в Майами с делегацией США.

    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    12 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    США отказались снимать санкции с российской нефти

    @ EPA/BONNIE CASH/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что речь идет лишь о временных логистических решениях.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в интервью CNN заявил, что у Вашингтона отсутствуют планы по снятию санкций с российской нефти. Он подчеркнул, что временное разрешение на импорт российской нефти для Индии не означает смягчения ограничений против России, отмечает РИА «Новости».

    Райт объяснил, что большая часть российской нефти сейчас находится в танкерах, ожидая разгрузки в Китае. По его словам, «вся эта нефть – это нефть на воде, которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР».

    Министр отметил, что такие решения приняты для преодоления краткосрочного дефицита энергоресурсов, возникшего из-за ситуации вокруг Ирана. Райт также заверил, что США продолжают придерживаться прагматичного подхода в энергетической политике и не собираются ослаблять давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября США заявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители. О временной отмене части санкций после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил и президент США Дональд Трамп.

    Между тем накануне лидеры Группы семи также договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    15 марта 2026, 01:15 • Видео
    Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

    Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    12 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что страна планирует полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана, не уточнив сроки.

    Министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN отметил, что США смогут отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран – как и Европа, и большая часть остального мира». Однако точные сроки прекращения импорта урана из России Райт не назвал.

    В начале января министерство энергетики США объявило о планах инвестировать 2,7 млрд долларов в развитие собственных мощностей по обогащению урана в течение ближайших десяти лет. Это должно позволить сократить зависимость от зарубежных поставщиков.

    Напомним, в 2024 году власти России ввели временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключения допускаются только по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Решение связано с ответными мерами на американские ограничения и было принято по указанию президента России Владимира Путина.

    Ранее в четверг Райт заявил, что Вашингтон не планирует снимать санкции с российской нефти. Между тем в сентябре 2025 года тот же Райт отмечал, что США не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американского министерства энергетики, доля России на рынке обогащенного урана для США осталась самой крупной среди всех поставщиков.


    14 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе

    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночного взрыва в еврейской школе Амстердама зафиксирован незначительный ущерб, ведется расследование по факту нападения, сообщают местные власти.

    Взрыв в еврейской школе Амстердама произошел в ночь на 14 марта,. Полиция и пожарные службы прибыли на место происшествия сразу после инцидента передает RT.

    Власти рассматривают случившееся как преднамеренное нападение на еврейскую общину. Мэр города Фемке Халсема заявила: «Это трусливый акт агрессии». Она отметила, что ущерб зданию школы пока незначителен.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва и человека, который активировал взрывное устройство. Власти начали расследование по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого неизвестные совершили поджог синагоги в Роттердаме, власти назвали случившееся проявлением антисемитизма.

    Ранее, 12 марта, в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции. Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.


    13 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций

    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций
    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрешение Вашингтона на операции с российской нефтью не означает глобального пересмотра рестрикций в отношении России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Действия американской стороны носят ситуативный характер и не ведут к полному снятию рестрикций, сказал Макрон, передает ТАСС.

    По словам политика, государства G7 и Евросоюза не намерены прекращать давление на Москву. Макрон добавил, что текущая обстановка совершенно не способствует подобным послаблениям со стороны Парижа или Брюсселя.

    Напомним, Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о снятии американских ограничений с 100 млн баррелей транзитного сырья.

    13 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Каллас заявила о планах США разделить Европу

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты стремятся разделить европейские правительства, поскольку каждая страна по отдельности обладает меньшим влиянием.

    В интервью Financial Times Каллас подчеркнула: «Важно, чтобы все [страны] поняли то, что США очень ясно дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», передает ТАСС.

    По словам Каллас, Вашингтон воспользовался тактикой, которую обычно применяют оппоненты ЕС.

    Ранее в четверг вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за мягкую позицию по военным действиям США и Израиля против Ирана.

    До этого премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.

    12 марта 2026, 20:08 • Новости дня
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал, главнокомандующий ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что Москва может оперативно сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы альянса благодаря выгодной логистике.

    Способность Вооруженных сил России в кратчайшие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом участке восточного фланга НАТО представляет стратегическую дилемму для блока. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, на восточном фланге альянса географическая близость России и развитые транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы Североатлантического альянса. «Это представляет стратегическую дилемму для способности НАТО эффективно мобилизовать силы для синхронизированной, упреждающей обороны в случае кризисной ситуации», – заявил Гринкевич.

    Ранее в четверг Гринкевич отметил, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, который представляет угрозу для США. Он также заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    13 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года. Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

    Согласно документу, все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на любые суда, включая находящиеся под санкциями, по состоянию на 00.01 по восточному времени 12 марта 2026 года, разрешены до 00.01 11 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    При этом глава минфина США Скотт Бессент заявил, что это разрешение имеет краткосрочный характер и не принесет «значительной выгоды» российским властям.

    «Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море. Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – написал он в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство США заявило, что исключает отмену ограничительных мер на поставки российской нефти.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    14 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил опасения, что победа оппозиции приведет к сближению страны с политикой Венгрии в отношении Брюсселя.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью газете Delo заявил о том, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах 22 марта страна может присоединиться к лагерю противников Брюсселя во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Словения заинтересована в более сильном едином рынке для экономики и стремится к унифицированным европейским механизмам безопасности.

    Голоб отметил, что «многие в Европе всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю Орбана, то есть если следующим премьер-министром станет Янез Янша». По его словам, консенсус всех 27 стран Евросоюза по каждому экономическому вопросу не обязателен: «Просто те, кто хочет более тесно сотрудничать, могут сделать шаг вперед, в то время как другие присоединятся позже или не присоединятся вовсе».

    Очередные выборы в Государственное собрание Словении пройдут 22 марта. В нижней палате представлены 90 депутатов, для формирования большинства требуется поддержка не менее 46 из них. Партиям необходимо набрать не менее 4% голосов, чтобы пройти в парламент.

    По данным соцопросов, опубликованных порталом Siol 11 марта, оппозиционная Словенская демократическая партия во главе с Яншей лидирует с 22,9% поддержки. За движение «Свобода» действующего премьера готовы проголосовать 19,5% избирателей. Партию «Демократы» поддерживают 9,6% респондентов, «Социальные демократы» и объединенный список «Левые» и Vesna – 7,8% и 6,3% соответственно. Правоцентристский блок партий и евроскептическая Resnica тоже преодолевают проходной барьер. Не определились с выбором 8,9% опрошенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

    Ранее в словенском обществе и правящей коалиции обострилось обсуждение членства страны в НАТО из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов.

    По итогам февраля Словения делит девятое место в «Рейтинге недружественных правительств» с 45 баллами.


    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    12 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    Алиев сообщил о планах расширить экспорт энергии в Европу
    @ Darko Vojinovic/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Азербайджан планирует существенно расширить экспорт электроэнергии в Европу, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

    Алиев заявил, что в ближайшие пять-шесть лет республика рассчитывает создать потенциал экспорта от шести до восьми гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников, передает Anadolu Ajansi.

    Он подчеркнул, что для этого Баку активно инвестирует в развитие ветровой, солнечной и гидроэнергетики и уже ведёт работу с европейскими партнёрами по вопросам строительства линий электропередачи и подводных кабелей.

    Алиев отметил, что сотрудничество с Евросоюзом в энергетике заметно активизировалось после заключения стратегического партнёрства с Еврокомиссией в 2022 году. Сейчас ЕС является основным торговым партнёром Азербайджана: примерно половина внешнеторгового оборота страны связана с Евросоюзом. По словам главы государства, этот показатель может вырасти благодаря новым инвестициям.

    Президент Азербайджана также напомнил, что поставки азербайджанского газа в Европу продолжают расти: сейчас газ получают десять стран ЕС, а всего импортируют топливо шестнадцать государств. В ближайшие два-три года, после начала разработки нового месторождения, Баку рассчитывает увеличить экспорт газа как минимум на 10 млрд кубометров.

    Алиев отдельно выделил важность развития транспортных маршрутов между Европой и Азией и отметил новые возможности для расширения Среднего коридора после парафирования мирного соглашения с Арменией. Он добавил, что Азербайджан уже снял ограничения на транзит грузов в Армению и начал поставки нефтепродуктов.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе визита заявил, что «Евросоюз рассматривает Азербайджан как ключевого партнёра, особенно в вопросах энергетической безопасности». По его словам, стороны также сотрудничают в сферах транспорта, цифровых технологий и безопасности, а завершение железнодорожной линии Баку – Нахчыван может стать важным инфраструктурным проектом в регионе. Кошта выразил солидарность с Азербайджаном на фоне ситуации на Ближнем Востоке и подчеркнул поддержку ЕС в достижении долгосрочного мира на Южном Кавказе.

    Ранее Южный Кавказ во вторник заявил о росте значимости региона в плане добычи энергоносителей и их поставок в Европу и другие страны на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Алиев на форуме сообщил, что в настоящий момент его страна поставляет газ в 16 стран, в том числе десять из них – это государства ЕС.

    12 марта 2026, 03:31 • Новости дня
    США начали расследования против Китая и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении Китая, Евросоюза и еще 14 стран.

    «Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах», – приводит РИА «Новости» текст заявления офиса торгпреда.

    В заявлении говорится, что в ходе расследований будет определено, являются ли действия и практики указанных стран необоснованными или дискриминационными по отношению к Соединенным Штатам, а также ограничивают ли они американскую торговлю.

    Грир подчеркнул, что список стран, попавших под расследование, включает Китай, Европейский союз, Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японию и Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США признал введение президентской администрацией импортных пошлин превышением полномочий. Белый дом пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней.

    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    13 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Еврокомиссара Марту Кос вновь обвинили в работе на спецслужбы Югославии
    @ IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос вновь оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах, сообщает Politico.

    Новые обвинения в адрес еврокомиссара по расширению Марты Кос о сотрудничестве с югославской секретной полицией в 1980-х годах прозвучали на фоне предстоящих выборов в Словении, пишет Politico.

    Словенский депутат Европарламента Романа Томц, представляющая крупнейшую группу в парламенте – Европейскую народную партию, направила письмо Еврокомиссии, в котором заявила о наличии новых доказательств и потребовала расследования.

    Томц подчеркнула, что Кос не была честна, когда заявляла, что не сотрудничала со спецслужбой. По словам представителя группы ЕНП, Кос не опровергла новые обвинения, и теперь ей предстоит дать разъяснения. В то же время официальный представитель Еврокомиссии отметил, что Кос прошла тщательную проверку при назначении и была утверждена парламентом вместе с другими комиссарами.

    Близкий к офису комиссара источник отметил, что Кос осознает возможное использование обвинений в политической борьбе перед выборами, однако продолжает работу в прежнем режиме. Ожидается, что на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник Кос зададут вопросы по поводу этих обвинений.

    Во вторник Томц представила книгу словенского автора Игора Омерзы с документами, которые, по ее словам, подтверждают связь Кос с разведкой Югославии. На слушаниях в 2024 году Кос заявила: «Я никогда не была сотрудником или осведомителем секретной службы Югославии», назвав обвинения ложью и дезинформацией.

    Ранее Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах Евросоюза.

