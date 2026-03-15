Иранские военные заявили о перехвате «противобункерной ракеты» США

Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.
В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.
Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.
Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.
Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.