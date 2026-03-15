    Президент Польши злит армию и премьера ради интересов Америки
    15 марта 2026, 14:54 • Новости дня

    Герой России перечислил меры поддержки ветеранов СВО для народной программы «Единой России»

    @ Евгений Горбачев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Участникам СВО после возвращения потребуется поддержка в плане трудоустройства и решения жилищных вопросов, особенно тем, кто получил тяжелые ранения, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат ростовской гордумы Андрей Манухин. На этой неделе в Ростове-на-Дону прошел форум партии «Единая Россия», посвященный ЖКХ и жилищному строительству.

    «В рамках форума мы внесли несколько предложений для новой народной программы. Наиболее важная инициатива – создать ипотеку под 2% для участников СВО. Это не только поможет ветеранам обзавестись собственным жильем, но и поддержит рынок новостроек, обеспечив спрос на первичном рынке», – сказал Андрей Манухин, Герой России, ветеран СВО, депутат гордумы Ростова-на-Дону.

    «Также предложили программу «Сельское жилье для ветерана»: льготная ипотека на вторичном рынке в малых городах и сельской местности, где новые ЖК не строятся, но есть потребность в обустройстве жизни», – пояснил он.

    «Отдельно остановились на поддержке маломобильных граждан. Инвалиды-колясочники часто живут в старом фонде, где нет лифтов, а установить их технически невозможно. Мы предложили механизм «бесшовного обмена» жилья: муниципалитет выкупает в том же районе квартиру на первом этаже и обменивает ее на жилье человека с ограниченными возможностями. Переезд и благоустройство помогут организовать депутаты и общественники – бюджет региона не пострадает. Важно, что эта инициатива касается не только ветеранов СВО, но и всех людей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, предложили оснащать социальное жилье для участников СВО системами «умный дом». Речь не просто о ремонте, а о полноценном технологическом оснащении: устройства голосового управления, автоматизация быта. Для незрячего или маломобильного человека это возможность жить самостоятельно, без посторонней помощи. Это не роскошь, а реакция на реальный запрос людей с ограниченными возможностями. Современные технологии способны улучшить их жизнь, и наша обязанность – обеспечить доступ к этим инновациям», – добавил депутат.

    «Еще одна важная тема – трудоустройство ветеранов. В строительной отрасли сегодня нехватка кадров. Мы предлагаем создать на базе строительных компаний четырехмесячные курсы профподготовки. Пройдя обучение, ветераны смогут гарантированно трудоустроиться в этих же фирмах», – рассказал Манухин.

    «Сам форум – отличная идея «Единой России». Он выстраивает прямую коммуникацию между теми, кто предлагает решения, и теми, для кого они создаются. Результаты обсуждений войдут в народную программу, а потом мы начнем их реализовывать. С нашим десантным лозунгом «Нет задач невыполнимых!», – заключил он.

    Напомним, в Ростове-на-Дону прошел второй окружной форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный жилищно-коммунальному хозяйству и жилищному строительству. Участники подвели итоги пяти лет работы и сформировали новые инициативы для народной программы партии. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы регионов ЮФО, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО и эксперты отрасли.

    Участники форума разработали предложения для обновленной народной программы партии. В их числе – газификация новых регионов, выделение земли участникам СВО и молодым семьям, строительство аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Для поддержки ветеранов СВО предложили разработать программу «Сельское жилье для ветерана», трудоустраивать их в строительной отрасли, а также предоставлять инвалидам боевых действий квартиры с системой «умный дом».

    Также внимание уделили развитию речного транспорта, строительству объездных дорог, модернизации вокзалов, расширению участия малых городов в конкурсах благоустройства. Среди инициатив для молодежи – обновление студенческих общежитий и освобождение участников стройотрядов от НДФЛ.

    При этом Якушев сообщил, что в новую народную программу партии поступило уже 14 тыс. предложений со всей страны, из них четыре тыс. касаются тем жилья и благоустройства городской среды. Среди инициатив из Южного федерального округа наиболее востребованными стали темы дорог и транспорта (30% предложений). Еще 18% связаны с газификацией школ и сел, 12% – с водой и водоснабжением. По его словам, такая структура предложений подтверждает актуальность тем, вынесенных на обсуждение форума в Ростове-на-Дону.

    Напомним, обновленная программа «Единой России» будет состоять из двух частей: программы на пять лет и стратегического блока, определяющего образ будущего страны. Ожидается, пятилетний план партии представят в августе ко второму этапу съезда ЕР.

    Ранее замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев рассказал газете ВЗГЛЯД, что народная программа «Единой России» остается ключевым документом, определяющим взаимодействие партии с правительством.

    12 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    В «Единой России» призывают сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядок расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги должен быть прозрачным и понятным для граждан, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

    По его словам, вопросы, связанные с формированием тарифов, вызывают у людей справедливое недоумение, а модернизация ЖКХ должна стать одним из приоритетов народной программы партии, передает ТАСС.

    Якушев сообщил, что в результате масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры уже удалось заменить около 7 тыс. км сетей и завершить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ. Он подчеркнул, что благодаря этим мерам качество услуг улучшилось для миллионов жителей страны.

    В рамках работы по переселению граждан из аварийного жилья удалось расселить около 16 млн кв. метров, а новоселье отпраздновали свыше 920 тыс. человек. Якушев особо отметил, что переезд не был просто сменой плохого жилья на менее плохое – люди получили современные и комфортные квартиры, сообщается на сайте ЕР.

    Также секретарь Генсовета рассказал о расширении программы семейной ипотеки: теперь льготную ставку можно получить не только на новостройки, но и на покупку вторичного жилья в регионах, где мало новых домов. По его данным, более 3 млн граждан воспользовались программами субсидирования ипотечных ставок, что способствует решению жилищного вопроса и поддержке семей.

    В 2024 году «Единая Россия» обеспечила законодательное закрепление стандарта для новых кварталов: их теперь необходимо строить вместе с социальной инфраструктурой – школами, детсадами, поликлиниками. Это, по мнению Якушева, позволит создать для людей комфортное окружение и решить ряд социальных проблем.

    Отдельно Якушев остановился на партийном проекте «Безопасные дороги» – с 2019 по 2025 годы в России построено и отремонтировано свыше 150 тыс. км дорог. Он подчеркнул, что качественные дороги способствуют безопасности, развитию бизнеса и торговли, а также улучшают транспортную доступность для жителей страны.

    Кроме того, Якушев сообщил, что проект «Городская среда» позволил привести в порядок и отремонтировать 50 тыс. общественных пространств и дворов, всего реализовано около 120 тыс. объектов. За период действия народной программы в России введено более полумиллиарда кв. м жилья.

    «Но масштаб будущей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства превосходит достигнутые результаты. В их числе – тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопросы о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей. Поэтому модернизация ЖКХ, влекущая снижение аварий и инцидентов на сетях, повышение качества услуг, должна стать одним из ключевых направлений новой народной программы», – заключил Якушев.

    Ранее Госдума наделила ФАС правом пересматривать завышенные тарифы ЖКХ.

    12 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    13 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    «Единая Россия» отчиталась о масштабном восстановлении жилья и дорог

    Tекст: Вера Басилая

    На форуме в Ростове-на-Дону партия «Единая Россия» подвела итоги пяти лет реализации «Народной программы», включая благоустройство дворов и поддержку семейной ипотеки.

    О достижениях партии «Единая Россия» за пять лет реализации народной программы сообщил Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

    По словам Якушева, по проекту «Городская среда» приведено в порядок 120 тыс. общественных пространств и дворов. Он отметил, что объекты для благоустройства выбирались самими жителями, а в голосованиях за последние годы участвовали почти 70 миллионов человек.

    «Вместе мы преобразили многие города и поселки, сделали их удобнее, безопаснее и привлекательнее для жизни», – заявил Якушев.

    В исторических регионах, по информации секретаря Генсовета, построено и восстановлено более 7 тыс. жилых домов, 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, свыше тысячи школ и детсадов, более 70 фельдшерских пунктов.

    Якушев добавил, что такие восстановительные работы впервые ведутся в современной истории во время боевых действий, и партия продолжит этим заниматься.

    За время действия народной программы введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расселено 16 млн квадратных метров аварийного фонда, а новое жилье получили 920 тыс. человек. Якушев особо выделил, что люди переехали в современные и комфортабельные квартиры.

    Партия расширила семейную ипотеку, теперь льготные условия доступны на вторичном рынке там, где мало новостроек. Более 3 млн граждан получили поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок, обеспечено законодательное закрепление стандарта – новые кварталы строятся с социальной инфраструктурой.

    По проекту «Безопасные дороги» с 2019 по 2025 годы построили и отремонтировали более 150 тыс. километров дорог. В сфере ЖКХ заменено около 7 тыс. километров сетей и завершен ремонт почти 600 объектов. Якушев заявил о необходимости сделать тарифы ЖКХ прозрачными для граждан и отметил, что модернизация этой сферы станет одним из ключевых направлений новой народной программы.

    На пленарном заседании Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» работает в интересах страны даже в сложные времена, а сильная народная программа – главный аргумент на выборах. По его словам, итоги парламентских выборов определят развитие России, а партия опирается на доверие граждан.

    Партия начала сбор предложений в новую Народную программу, которая будет состоять из двух документов: предвыборная часть с планами на срок парламента и стратегический блок с идеологией и ценностями. Для подготовки программы создан экспертный совет с участием представителей науки, промышленности, участников СВО и других отраслей.

    13 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России

    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильный рынок России продолжает меняться: часть китайских моделей исчезает из витрин дилеров, но это не связано с одной или двумя причинами. По словам автомобильного эксперта Петра Баканова, каждая история ухода с рынка – отдельный кейс, где пересекаются маркетинг, обновление линейки и экономика.

    Он отметил, что для некоторых моделей речь идет о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, для других – об обновлении линейки, передает «Российская газета». «Когда мы видим, что ушел Chery Tiggo 4, мы прекрасно понимаем, что на его смену пришел Tenet T4. Держать две конкурирующие между собой модели недальновидно», – подчеркнул Баканов.

    Эксперт обратил внимание на то, что устаревшие кроссоверы, такие как Jetour X50 и X70, уходят из-за появления новых поколений – Jetour T1 и T2. Также Баканов выделил, что, например, GAC GS3 был вовсе не самым дешевым, но при этом уступал по оснащению конкурентам.

    Эксперт обращает внимание, что в 2026 году ключевым фактором стал именно утильсбор: его корректировка сильно бьет по конечной цене и вынуждает компании менять моторную линейку или полностью снимать отдельные версии с продаж. Ярким примером эксперт назвал отказ Haval от дизельного мотора для модели H9 из-за чрезмерного удорожания – переплата могла достигать 1,5 млн рублей.

    В феврале поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44%.

    13 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    @ sledcom.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к третьему пожизненному сроку командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в России в перечень террористов).

    Суд признал его виновным в организации террористического акта – в 2024 году Дзяман приказал сбить российский Ил-76М над Белгородской областью, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, передает РИА «Новости».

    Как отметили в суде, Дзяман был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Наказание включает первые 15 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны России – с осужденного взыскано более 207 млн рублей, а иски потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены полностью.

    По данным пресс-службы СК России, Ил-76М перед атакой был полностью исправен, что подтверждает расшифровка бортового самописца. На месте крушения найдены фрагменты американских ракет Patriot, экспертные исследования подтвердили их принадлежность к этому комплексу. В результате следствия установлено, что первая ракета поразила самолет на высоте около 4 тыс. метров, вторая – самоликвидировалась.

    В СК уточнили, что ракеты были запущены с территории Харьковской области Украины, это зафиксировано средствами радиолокационной разведки. Следствие провело поэлементную выкладку обломков, показавшую, что подрыв боевой части ракеты произошел у кабины экипажа, а сам самолет получил многочисленные сквозные повреждения, характерные для удара зенитной управляемой ракетой.

    Ранее Дзяман уже дважды заочно был приговорен в России к пожизненному заключению – за уничтожение самолёта в районе хутора Трудовая Армения в феврале 2024 года, а также за крушения двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области в мае 2023 года.

    Напомним, расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными ВСУ над Белгородом было завершено в середине января.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    СМИ: Иранский шафран перестал поступать в Россию из-за войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    14 марта 2026, 21:05 • Новости дня
    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Отсутствие новых лиц и кадровый кризис, устаревшие методы политической агитации, технологическое отставание и неспособность обновить повестку – эти и другие факторы, по мнению политологов, стали причиной падения рейтингов КПРФ и утраты партией места в тройке крупнейших политических сил страны. Согласно исследованию ВЦИОМ, в марте «Новые люди» вышли на третье место в рейтинге доверия к партиям, опередив КПРФ и «Справедливую Россию», но уступив «Единой России» и ЛДПР.

    «Главная беда КПРФ – нарастающий разрыв между устаревшей риторикой и актуальными запросами общества. Коммунисты продолжают тиражировать лозунги 90-х (критика олигархов, неприятие экономического курса), тогда как избиратель ждет не ностальгии по прошлому, а внятной экономической программы. В отличие от «Новых людей» и «Единой России», которые говорят с населением на языке конкретных решений, КПРФ использует архаичную риторику, не находящую отклика за пределами своего ядерного электората», – считает политолог Олег Матвейчев.

    По его мнению, партия не смогла предложить содержательной альтернативы политике президента и  текущим вызовам, подменив конструктивную позицию постоянной критикой: «В условиях, когда страна ориентирована на развитие, такая стратегия превращает партию в источник информационного шума, а не в значимого игрока».

    Матвейчев отмечает, что КПРФ также потеряла статус «главной оппозиционной силы», не став при этом конструктивной оппозицией. «В результате образовался вакуум: радикалы уходят к спойлерам, а умеренные избиратели – к партиям, которые предлагают перемены здесь и сейчас», – поясняет он.

    Политолог отмечает, что КПРФ также оказалась не готова к цифровой реальности: «Пока «Новые люди» осваивают соцсети и делегируют полномочия молодым (кейс Владислава Даванкова), коммунисты продолжают делать ставку на «вечных старцев». Геннадий Зюганов с рейтингом 32% (падающим) уже не воспринимается как живой и яркий лидер. Партия не умеет и, видимо, не хочет выращивать новые лица».

    «Все эти факторы – идеологическая слепота, кадровая старость, технологическая отсталость и организационный паралич – ведут к одному: неуклонной маргинализации КПРФ. Если партия не осознает глубину кризиса и не предложит ничего, кроме надоевших лозунгов, она рискует потерять даже тех избирателей, которые поддерживали ее по привычке», – делает вывод Матвейчев.

    Политтехнолог, эксперт ЭИСИ, член Росийской ассоциации политконсультантов Анна Федорова связывает падение рейтингов КПРФ как с проблемами в самой партии, так и с мировым трендом – кризисом левых партий и ростом интереса к партиям правого толка.

    «Как ни странно, я сейчас скажу не о мире в целом, а приведу российский пример – потому что с КПРФ тоже произошло именно это. Когда-то грозная вторая сила стремительно маргинализируется и превращается в политическую погрешность. И никто в этом не виноват, кроме них самих», – пишет она.

    По ее мнению, главная проблема партии заключается в неспособности к переменам:  «Люди меняются, общество меняется, страна меняется – а КПРФ не меняется. Как будто тексты не особенно обновляли с девяностых годов. Есть усталость металла, а есть усталость повестки».

    Федорова считает, что партия уже не воспринимается как реальный представитель интересов социальных групп, на которые она традиционно опиралась. «Попробуйте сказать вслух: "КПРФ выражает интересы рабочих, цифрового пролетариата и незащищенных социальных групп". Ну как? Достоверно звучит? Нет и нет. В этом и есть трагедия – живая политическая сила замариновалась и осталась в прошлом», – отмечает эксперт.

    Кроме того, политолог указывает и на еще одну проблему КПРФ: «Молодые левые избиратели (а они безусловно существуют) не будут голосовать за Зюганова – невозможно даже в теории придумать аргумент, чтобы они на это согласились».

    Политолог Павел Данилин, называет пять причин падения рейтинга КПРФ. Первая из них – содержательный кризис: «В 2026 году больше нельзя «продавать» риторику и лозунги 30-летней давности. Избиратель устал. Программа КПРФ по-прежнему строится на критике экономического курса и «олигархов», но общество давно ушло от этой повестки».

    Еще одной причиной он, как и Федорова, считает «кадровуя старость и доминирование "устаревших вождей"». «Умение выращивать «звезд» – это важнейший навык, которого у КПРФ просто нет», – поясняет он.

    Кроме того, коммунисты продолжают терять позиции в регионах – становится меньше дееспособных отделений, способных мобилизовать сторонников, и спонсоров.

    Четвертой причиной Данилин считает технологическую отсталость КПРФ. «Партия застряла в агитации 90-х с образами Ленина и Сталина. Когда-то их пытались «оживлять» нейросетями, но после запрета на генерацию лиц этот инструмент исчез, а нового ничего не появилось. Попытка организовать праймериз выглядит как откровенное и плохое копирование практик «Единой России» – очередное подтверждение отсутствия собственных идей и технологий», – отмечает он.

    Пятой причиной выпадения коммунитов из тройки политических лидеров Данилин называет изменившуюся политическую ситуацию: «Время протеста ушло. В условиях консолидации общества вокруг фигуры президента (рейтинг доверия 77,3%) работать с протестом сложно. Но КПРФ привыкла к тому, что «недовольные» бегут к ней сами. А сейчас - не бегут».

    По его мнению, все эти факторы ведут к маргинализации КПРФ, а партия теряет даже самых преданных сторонников.

    Заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR, политолог Никита Сетов полагает, что главная причина – несоответствие партийной повестки ожиданиям избирателей.

    «Повестка любой партии требует постоянного обновления и должна быть как минимум реактивной в соответствии с потребностями избирателя. Политическое предложение коммунистов статично и не меняется годами», – подчеркивает он.

    Он также обращает внимание на слабую работу партии с каналами коммуникации и новыми технологиями: «Повестку нужно не только формировать, но и сообщать о ней своему электорату. Тут тоже «красные решения» находятся, скажем так, в застое. Нет новых лиц, нет релевантных технологических решений. Это в итоге приводит к расщеплению традиционного ядра сторонников партии».

    При этом Сетов подчеркивает, что «левое» наследие мировой политической мысли – это кладезь идей и решений. «Но почему-то не для КПРФ», – недоумевает эксперт.

    Согласно последним рейтингам ВЦИОМ о доверии к власти и политическим партиям, уровень поддержки партии «Единая Россия» в начале марта составил 32,1%, увеличившись за неделю на 0,3 процентного пункта. Рейтинг ЛДПР снизился на 0,1 п.п. до 10,1% . Партия «Новые люди» прибавила 0,4 п.п. и обогнала КПРФ, набрав 9,5%. Поддержка КПРФ составила 9,3%, снизившись на 0,8 п.п. Показатель «Справедливой России» снизился до 5,4% – минус 0,7 процентного пункта.

    12 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД вновь рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Германии из-за продолжающейся дискриминации со стороны германских властей по национальному признаку.

    Министерство иностранных дел РФ вновь рекомендовало россиянам не посещать Германию без крайней необходимости, передает ТАСС. На брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти Германии сознательно относятся с подозрением к российским гражданам, проживающим или временно находящимся в стране, создают вокруг них атмосферу недоверия и подвергают их дискриминации.

    «Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости. Настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенным на сайте Министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», – сказала Захарова.

    По ее словам, формы дискриминации включают изъятие предметов одежды, личных вещей и наличных денег на таможне, а также назначение крупных штрафов за нарушение антироссийских санкций. Помимо этого, отмечаются ограничения банковского обслуживания, в том числе постоянные проверки различного рода справок у российских граждан и русскоговорящих соотечественников.

    Ранее Мария Захарова упомянула Христа и демократию в комментарии к позиции Германии по ситуации вокруг Ирана. До этого МИД России указывал на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в антироссийских заявлениях.

    Напомним, Германия опустилась с первого на четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД за февраль.


    14 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший премьер-министр России охарактеризовал события на Украине после распада СССР как трагедию, отметив, что это мнение разделяют все, включая президента.

    Вся постсоветская история Украины является трагедией, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, подобное мнение разделяют многие, включая руководство России.

    «Я вам честно скажу, после распада Советского Союза, то, что случилось сейчас с Украиной, – я считаю, это трагедия», – подчеркнул Степашин. Он отметил, что эти взгляды разделяет и президент России Владимир Путин.

    По мнению экс-премьера, понимание трагичности ситуации на Украине лежит в основе решения о проведении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Ранее Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь.

    Экс-премьер также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев.


    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    13 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания, продававшая «Ниву» в Германии, прекратила деятельность из-за отсутствия покупателей и резкого падения спроса на автомобили.

    Компания Lada Deutschland GmbH, бывший официальный импортер автомобилей Lada в Германию, объявила о банкротстве после 25 лет работы, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Bild. Решение о прекращении деятельности было принято основателем фирмы Дитером Трзаской. Кризисный управляющий Хендрик Хирма сообщил, что покупателей для предприятия не нашлось, а одной из ключевых причин банкротства стали снижающиеся продажи.

    Внедорожник «Нива», реализуемый в Германии под маркой Taiga, пользовался большим спросом благодаря своей простоте и низкой цене. В 2000-х годах купить новый автомобиль можно было менее чем за 10 тыс. евро. Однако ужесточение экологических стандартов Евросоюза и санкции против России серьезно затруднили дальнейшие продажи.

    Бренд Lada ушел с европейского рынка в мае 2019 года. К этому моменту в Lada Deutschland GmbH работали 44 человека, но к моменту банкротства штат сократился до 10 сотрудников. В 2024 году в Германии зарегистрировали лишь 33 новых автомобиля Lada, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в январе сократился импорт новых автомобилей на четверть.

    13 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    @ Scott Mc Kiernan/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правнучка Никиты Хрущева, бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР, Нина Хрущева внесена в перечень иноагентов, сообщил Минюст России.

    Хрущева распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине, подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

    Министерство уточняет, что Хрущева принимала участие в создании материалов и сообщений иностранных агентов для неограниченного круга лиц, а также выступала респондентом на информационной площадке иностранного источника. Ведомство отмечает, что Хрущева проживает за пределами России.

    Нина Хрущева – американский политолог российского происхождения, более 30 лет живет в США и строит там академическую карьеру. В публичном поле она продвигает антироссийскую повестку. В феврале 2026 года Хрущева заявила, что передача Хрущевым Крыма Украине в советский период была «менеджерским решением» для привязки республики к России.

    Кроме Хрущевой, в реестр иностранных агентов включен журналист Сергей Резник. Минюст указал, что он распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

    В список также вошли философ и публицист Вадим Штепа, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская и активист Алексей Нестеренко.

    Ранее правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине.

    13 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минск приобрел у России ракетные комплексы «Орешник», при этом белорусский лидер выразил благодарность за личную помощь президента России.

    Белоруссия приобрела у России новый ракетный комплекс «Орешник», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Александра Лукашенко. По его словам, сделка состоялась при личном содействии российского президента Владимира Путина:

    «Спасибо Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – отметил Лукашенко.

    В ходе беседы белорусский лидер также подчеркнул, что не считает законными целями какие-либо украинские батареи под Киевом, а также польские и немецкие установки, даже если они нацелены на Белоруссию. Лукашенко добавил, что республика придерживается исключительно оборонительной позиции и не собирается использовать полученное вооружение для атак.

    Ранее в пятницу Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «чтобы не бахнул «Орешник».

    До этого белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится «Орешник». Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.


    13 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания Azur Air завершает чартерную программу в Паттайю раньше срока, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    По информации из Telegram-канала АТОР, с 25 марта 2026 года прекращаются чартерные рейсы из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга в Паттайю. В то же время полеты на Пхукет из этих городов продолжатся без изменений.

    Как отмечают представители туристического рынка, программа завершится примерно на месяц раньше запланированного времени. Причиной называют рекомендацию Росавиации – ведомство рекомендовало сократить полетную программу, чтобы Azur Air могла выровнять расписание и снизить число задержек рейсов.

    В Azur Air пообещали в ближайшее время представить план корректирующих мероприятий и отчитаться об их реализации.

    «Авиакомпания Azur Air в кратчайшие сроки подготовит план необходимых корректирующих мероприятий и представит в Росавиацию исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки», – сообщается в Telegram-канале перевозчика.

    В компании подчеркнули: все действующие обязательства перед пассажирами будут выполнены полностью, а ограничения не скажутся на работе рейсов и уровне обслуживания.

    Ранее Росавиация установила ограниченный срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года после проверки Ространснадзора.

    Напомним, Ространснадзор выявил нарушения в деятельности авиакомпании Azur Air.

