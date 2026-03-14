Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Краснодара

Временные ограничения действуют в аэропорту Пашковский с целью гарантировать безопасность полетов, говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ограничения вводились в аэропортах Пензы, Саратова и Краснодара.
ВС России сбили тараном датский RQ-35 и польский FlyEye
Расчёты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбили тараном украинские беспилотники, среди которых был RQ-35 Heidrun производства Дании, передает ТАСС. Об этом проинформировали в Минобороны России.
В министерстве отметили, что воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были также уничтожены многофункциональный беспилотник «Сыч», разведывательные аппараты «Мары», «Лелека» и «Щедрик», а также дроны FlyEye польского производства. Кроме того, сбиты дроны-камикадзе Vector производства Германии и Hornet производства США.
В заявлении уточняется, что среди уничтоженных также были разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70. Все перечисленные беспилотники были сбиты в зоне проведения специальной военной операции на Украине расчетами FPV-дронов центра «Рубикон».
Ранее операторы центра «Рубикон» ранее уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.
Пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения на Ближнем Востоке в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, Центральное командование США отказалось давать комментарии по инциденту. В материале говорится: «Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены».
На текущий момент поврежденные самолеты проходят ремонтные работы. Сообщается, что в результате атаки никто не погиб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский «летающий танкер» KC-135, разбившийся в Ираке, летал без парашютов и катапульт для экипажа. США сообщили о гибели четырех членов экипажа разбившегося самолета. Гибель всего экипажа авиалайнера в Ираке была подтверждена.
В Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля
Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.
Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».
Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.
Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.
Власти признали взрыв в еврейской школе Амстердама нападением на общину
Взрыв в еврейской школе Амстердама произошел в ночь на 14 марта,. Полиция и пожарные службы прибыли на место происшествия сразу после инцидента передает RT.
Власти рассматривают случившееся как преднамеренное нападение на еврейскую общину. Мэр города Фемке Халсема заявила: «Это трусливый акт агрессии». Она отметила, что ущерб зданию школы пока незначителен.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва и человека, который активировал взрывное устройство. Власти начали расследование по факту случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого неизвестные совершили поджог синагоги в Роттердаме, власти назвали случившееся проявлением антисемитизма.
Ранее, 12 марта, в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции. Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.
Нилов: Переход к четырехдневной рабочей неделе в России произойдет эволюционно
Переход к четырехдневной рабочей неделе в России произойдет эволюционно и не затронет все отрасли, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью РИА «Новости». По его словам, подобное изменение должно происходить постепенно, без жесткого законодательного регулирования, чтобы избежать негативных последствий для экономики.
Депутат отметил: «Считаю, что какого-либо законодательного серьезного регулирования даже допускать нельзя, это опасно».
Часть работников, по мнению Нилова, не сможет перейти на новый формат, однако многие компании начнут активно использовать сокращенную неделю. Он подчеркнул, что компенсировать выпадающие рабочие часы с помощью бюджетных средств или увеличения нагрузки на работодателей невозможно, так как это приведет к инфляции и социальным рискам.
В качестве решения Нилов предложил компенсировать сокращение рабочих часов за счет внедрения современных технологий, таких как искусственный интеллект и робототехника, на развитие которых государство уже выделяет субсидии. По его словам, переход должен быть постепенным и не должен приводить к снижению заработной платы или производительности труда, а также не должен создавать дополнительных сложностей для бизнеса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в сентябре 2025 года Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе в России будет постепенным и не затронет все профессии. Он тогда также подчеркнул, что этот процесс должен происходить без давления со стороны государства.
Позже министр труда Антон Котяков заявил, что из-за нехватки специалистов переход на четырехдневную рабочую неделю на общенациональном уровне невозможен.
А в феврале академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что сокращение рабочей недели в России возможно только при условии внедрения новых технологий для поддержания экономических темпов.
The Washington Post,: Китай может выиграть от нового глобального энергетического кризиса
Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.
Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.
По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.
В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.
После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.
На острове Бали за последние годы сформировалась так называемая «русская экономика» с совокупным оборотом, который может достигать миллионов долларов в год. Местные предприниматели сообщили РИА «Новости» , что устойчивое сообщество русскоязычных бизнесов стало заметным явлением на острове.
Один из бизнесменов, Вадим, занимающийся недвижимостью на острове, рассказал агентству: «Если раньше это были отдельные проекты – кафе или школы серфинга, то сейчас это полноценная экосистема. Есть русские риелторы, юристы, маркетологи, IT-команды, продакшн-студии, фитнес-клубы и даже собственные медиа. По сути, люди могут жить и вести бизнес почти полностью внутри русскоязычной среды».
Основная часть русскоязычной экономики на Бали сосредоточена вокруг аренды вилл, ресторанного бизнеса, онлайн-проектов и креативных индустрий. Отдельные направления, такие как рынок аренды вилл, приносят своим владельцам миллионы долларов оборота в год, а многие компании работают не только на рынки России, но и на международную аудиторию.
Другой российский предприниматель, управляющий заведениями в сфере развлечений, утверждает, что русскоязычное сообщество стало одним из самых активных на Бали. Он пояснил, что русские открывают рестораны, студии йоги, маркетинговые агентства и часто работают дистанционно на зарубежные компании, расходуя при этом заработанные средства на местные услуги.
Многие проекты, созданные русскоязычными командами, ориентируются не только на российских клиентов, но и на цифровых кочевников, а также туристов из Европы и Австралии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне на Бали столкнулись с мошенничеством при долгосрочной аренде вилл, когда посредники получают деньги без прав на недвижимость.
Ранее сообщалось, что в ресторанах Бали в чеках появляются лишние позиции, из-за чего итоговая сумма заказа возрастает.
Между тем, в субботу стало известно, что российские туристы начали отменять и перебронировать поездки на Бали и в Таиланд из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, теряя при этом десятки тысяч рублей на штрафах.
Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.
В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.
Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.
Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.
Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.
Вучич сообщил о формировании антисербского союза Албании, Хорватии и Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия и Албания, являющиеся членами НАТО, вместе с частично признанной Республикой Косово готовят нападение на Сербию.
В эфире телерадиокомпании RTS Вучич подчеркнул: «Они формируют союз, чтобы атаковать нас. Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также еще более масштабного на Ближнем Востоке. Думаю, они хотят дождаться подходящего момента, когда во всём мире наступит хаос», пишут «Известия».
В этой связи Вучич подтвердил, что у Сербии есть гиперзвуковые баллистические ракеты CM-400 класса «воздух – земля», способные поражать цели на расстоянии от 200 до 400 км. По его словам, несмотря на наличие такого вооружения, Белград не собирается инициировать нападения на другие страны.
Президент Сербии добавил, что страна продолжает сотрудничество с НАТО, но при этом будет придерживаться политики военного нейтралитета и не рассматривает возможность вступления в альянс. Вучич отметил, что считает Сербию достаточно сильной, чтобы придерживаться выбранного курса.
Ранее, в марте 2025 года Белград назвал декларацию Албании, Хорватии и Косова провокацией и угрозой стабильности. Эксперты считают, что соглашение является рычагом давления на Сербию из-за ее позиции по антироссийским мерам в Европе.
Позже Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.
Как сообщили в ведомстве, иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности с использованием мессенджера Telegram, задержали в Тамбовской области, передает РИА «Новости».
По данным ФСБ, мужчина находился на территории региона и через Telegram призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти и управления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.
Ленинский районный суд Тамбова избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в социальных сетях и мессенджерах, а всех согласившихся на сотрудничество с противником предупреждают о неотвратимости уголовной ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева. Спецслужбы Украины активизировали вербовку российских граждан. ФСБ задержала в ЛНР мужчину, который готовил взрывчатку для терактов.
О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.
По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.
Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.
Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.
Греческий танкер пострадал при атаке неизвестного объекта в Черном море
Кикилиас рассказал, что греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море, ущерб нанесен правому борту судна, экипаж не пострадал, передает ТАСС. Он сообщил: «Несколько часов назад в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска атаке подвергся принадлежащий Греции танкер Maran Homer, на борту которого находились 24 моряка – 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, состояние здоровья у всех хорошее».
По информации ведомства, судно шло из порта Салоники в Новороссийск и на момент атаки было пустым. Танкер находился вне российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума, чтобы забрать груз казахстанской нефти.
Судоходная компания Maran Tankers Management Inc., управляющая судном, уточнила, что атака произошла около 04:35 по местному времени (01:35 GMT). В результате инцидента зафиксированы лишь незначительные повреждения палубы и оборудования, судно осталось на ходу.
Танкер был зафрахтован компанией Chevron и уже покинул Новороссийск. Загрязнения окружающей среды не произошло, экипаж находится в безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на танкеры у объектов КТК спровоцировала рост стоимости страховки судов. Танкер Matilda подал сигнал бедствия в Черном море после удара ВСУ. ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море.
Собянин сообщил об уничтожении 31 БПЛА, летевших к Москве
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву, сообщил в Max Собянин.
Всего за сутки было сбито 31 БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий и обследованием территории.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 25 беспилотников, летевших к столице.
Мерц и лидеры семи стран ЕС потребовали запретить въезд бойцам СВО в Шенген
Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».
Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.
Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.
До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.
Премьер Голоб заявил о рисках присоединения Словении к лагерю Орбана в ЕС
Премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью газете Delo заявил о том, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах 22 марта страна может присоединиться к лагерю противников Брюсселя во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Словения заинтересована в более сильном едином рынке для экономики и стремится к унифицированным европейским механизмам безопасности.
Голоб отметил, что «многие в Европе всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю Орбана, то есть если следующим премьер-министром станет Янез Янша». По его словам, консенсус всех 27 стран Евросоюза по каждому экономическому вопросу не обязателен: «Просто те, кто хочет более тесно сотрудничать, могут сделать шаг вперед, в то время как другие присоединятся позже или не присоединятся вовсе».
Очередные выборы в Государственное собрание Словении пройдут 22 марта. В нижней палате представлены 90 депутатов, для формирования большинства требуется поддержка не менее 46 из них. Партиям необходимо набрать не менее 4% голосов, чтобы пройти в парламент.
По данным соцопросов, опубликованных порталом Siol 11 марта, оппозиционная Словенская демократическая партия во главе с Яншей лидирует с 22,9% поддержки. За движение «Свобода» действующего премьера готовы проголосовать 19,5% избирателей. Партию «Демократы» поддерживают 9,6% респондентов, «Социальные демократы» и объединенный список «Левые» и Vesna – 7,8% и 6,3% соответственно. Правоцентристский блок партий и евроскептическая Resnica тоже преодолевают проходной барьер. Не определились с выбором 8,9% опрошенных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах.
Ранее в словенском обществе и правящей коалиции обострилось обсуждение членства страны в НАТО из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов.
По итогам февраля Словения делит девятое место в «Рейтинге недружественных правительств» с 45 баллами.