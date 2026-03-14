Посольство США в Венесуэле возобновило работу спустя семь лет

США вновь открыли посольство в Венесуэле спустя семь лет

Tекст: Вера Басилая

Дипломатическая миссия США в Каракасе объявила о возобновлении своей работы после семилетнего перерыва, передает РИА «Новости».

В марте 2019 года Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Соединенными Штатами после признания Вашингтоном Хуана Гуайдо временным президентом страны. В тот же период персонал посольства США покинул Венесуэлу.

Поверенная в делах США в Венесуэле Лора Догу заявила: «Утром 14 марта 2019 года американский флаг был в последний раз спущен у посольства США в Каракасе. Этим утром, 14 марта 2026 года, в это же время, моя команда и я подняли флаг – ровно через семь лет после его спуска».

Ранее, в январе 2026 года, США провели военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и отправлены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. По данным венесуэльских властей, в результате бомбардировок Каракаса и других районов погибло не менее 100 человек, еще около ста получили ранения среди военных и гражданских лиц.

Ранее американский дипломат Лора Догу прибыла в Венесуэлу для возобновления деятельности посольства.

Делегация Государственного департамента прилетела в Каракас для анализа возможностей возвращения дипмиссии.