  Число сбитых над Москвой БПЛА превысило 30
    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    14 марта 2026, 21:29 • Новости дня

    США отвергли план арабских монархий по перемирию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа отвергла предложение арабских монархий по прекращению огня, несмотря на попытки Омана наладить диалог, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа отвергла инициативы монархий Персидского залива по установлению режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Отмечается, что Оман неоднократно пытался выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, однако американская сторона не проявила интереса к диалогу. Представитель Белого дома заявил: «Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас».

    Иран, со своей стороны, также отказался обсуждать перемирие, пока США и Израиль продолжают бомбардировки и не соглашаются на частичную выплату репараций за ущерб.

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в Персидском заливе.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.

    14 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    @ Master Sgt. Mark Bucher/U.S. Air Force

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт, пишет The Wall Street Journal.

    Пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения на Ближнем Востоке в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, Центральное командование США отказалось давать комментарии по инциденту. В материале говорится: «Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены».

    На текущий момент поврежденные самолеты проходят ремонтные работы. Сообщается, что в результате атаки никто не погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский «летающий танкер» KC-135, разбившийся в Ираке, летал без парашютов и катапульт для экипажа. США сообщили о гибели четырех членов экипажа разбившегося самолета. Гибель всего экипажа авиалайнера в Ираке была подтверждена.

    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    В Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    14 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса

    The Washington Post,: Китай может выиграть от нового глобального энергетического кризиса

    @ Ng Han Guan/AP/ТАСС

    Эскалация конфликта вокруг Ирана и рост цен на нефть могут неожиданно укрепить позиции Китая в мировой энергетике.

    Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.

    Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.

    По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.

    В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.

    После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.

    14 марта 2026, 05:42 • Новости дня
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана изучают вариант открытия Ормузского пролива для танкеров при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.

    Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.

    В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.

    Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.

    Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.

    Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.

    Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.

    14 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Посол Ирана допустил первую встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в столице Ирана уже в этом году на Каспийском саммите.

    О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.

    По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.

    Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.

    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    СМИ: Иранский шафран перестал поступать в Россию из-за войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    14 марта 2026, 02:01 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР

    Стало известно о награде до 10 млн долларов за сведения о Моджтабе Хаменеи и ключевых иранских чиновниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США предложил выплату до 10 млн долларов за полезную информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях КСИР.

    Как сообщает РИА «Новости», Госдепартамент США официально объявил награду до 10 миллионов долларов за сведения, способствующие задержанию или осуждению ключевых руководителей Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним структур.

    В перечень лиц, за информацию о которых назначена награда, вошли Моджтаба Хаменеи, новый верховный лидер Ирана, а также секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Кроме того, в списке разыскиваемых значатся заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази и военный советник Яхья Рахим Сафави. Также награда предлагается за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.

    В официальном заявлении на сайте Госдепа отмечается: «Программа госдепартамента 'Вознаграждение за помощь правосудию' предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур».

    Объявление о награде прозвучало на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам на территории страны, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иранские беспилотники были направлены на американские и израильские базы на Ближнем Востоке, одной из целей стала авиабаза Неватим в Израиле.

    14 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Ирана, были задержаны в центральной иранской провинции Кум, у них были конфискованы три спутника Starlink, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны, были задержаны в провинции Кум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По информации КСИР, у задержанных изъяли три терминала спутниковой связи Starlink. В заявлении подчеркивается, что использование этих устройств в Иране незаконно.

    По оценкам аналитиков, несмотря на запрет, десятки тысяч иранцев продолжают пользоваться спутниковым интернетом Starlink для обхода государственного контроля и передачи информации. За владение подобными терминалами в стране может грозить многолетнее заключение.

    Кроме того, государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о задержании еще четверых человек, которые якобы передавали каналу Iran International сведения о последствиях недавних ракетных и бомбовых атак. Напомним, этот персоязычный канал, базирующийся в Лондоне, в Иране признан террористической организацией и его деятельность запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана открыли доступ к поисковой системе Google после длительной блокировки. Иран принял решение подготовиться к возможному отключению от глобального интернета. Компания SpaceX сделала бесплатным доступ к спутниковому интернету Starlink на территории страны.

    14 марта 2026, 00:37 • Новости дня
    ВВС США: Разбившийся в Ираке Stratotanker летал без парашютов и катапульт для экипажа

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-заправщик KC-135R Stratotanker, потерпевший крушение в Ираке, не имел ни парашютов, ни системы катапультирования для экипажа.

    Как передает РИА «Новости», самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, разбившийся на западе Ирака, не был оборудован парашютами или катапультами.

    В четверг Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета в результате инцидента с другим воздушным судном, отметив, что причиной не были действия Ирана или дружественный огонь. СМИ писали, что два заправщика столкнулись в воздухе при дозаправке истребителей.

    Военные официально заявили, что все шесть членов экипажа разбившегося KC-135 погибли. Как выяснил корреспондент, изначально экипажи этих самолетов имели на борту парашюты, но в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Решение объяснили крайне низкой вероятностью успешного покидания судна с парашютом, а также необходимостью регулярного обслуживания парашютов и дополнительной подготовки экипажа.

    Систему катапультирования на KC-135 никогда не устанавливали из-за технической невозможности интеграции подобных решений на самолетах данного класса. В Пентагоне агентству не предоставили комментариев относительно спасательного оборудования, переадресовав запрос в Центральное командование, где ответа не последовало.

    KC-135 Stratotanker – самолет-заправщик, разработанный Boeing в 1950-х годах на базе гражданского лайнера Boeing 707 и предназначенный для дозаправки боевых самолетов в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о гибели членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135 над Ираком.

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа.

    14 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе. Как сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.

    СЕНТКОМ сообщило, что США нанесли удары более чем по 90 военным целям на острове Харк в Персидском заливе, передает ТАСС. Там добавили, что нефтяная инфраструктура Ирана не пострадала в ходе атаки.

    В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится: «Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный точечный удар по острову Харк в Иране. В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

    Военные США отдельно подчеркнули, что все удары были нацелены исключительно на военные объекты и не затронули инфраструктуру нефтяной отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата». Вашингтон задумался о захвате иранского острова Харк. Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором.

    14 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении исследовательского центра иранского космического агентства

    Армия Израиля отчиталась об уничтожении завода ПВО и космического центра Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля заявила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО.

    Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о ликвидации ключевых объектов военной инфраструктуры исламской республики, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны», – говорится в официальном сообщении.

    В ведомстве уточнили, что на территории комплекса располагались стратегические лаборатории. Там велись исследования и разработка военных спутников, предназначенных для наблюдения, шпионажа и корректировки огня по целям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран, 28 февраля, что привело к жертвам среди гражданских. Иран отвечает атаками на израильские земли и американские военные базы в регионе.

    Изначально союзники объясняли операцию превентивными мерами из-за ядерной угрозы. Однако сейчас они открыто заявляют о желании сменить действующую власть в Иране.

    Ранее израильские ВВС ранее атаковали подземную часть научно-исследовательского комплекса КСИР в Тегеране.

    Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шести пусковых установок и трех комплексов ПВО.

    Госдепартамент США объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

    14 марта 2026, 03:13 • Новости дня
    Рейтер: Минимум двенадцать медиков погибли при ударе Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара израильских военных по медицинскому центру на юге Ливана погибли как минимум двенадцать сотрудников здравоохранения.

    Израильские военные нанесли авиаудар по центру здравоохранения в южной части Ливана, передает Рейтер. По информации ливанского государственного агентства, жертвами атаки стали минимум двенадцать медицинских работников.

    В сообщении уточняется: «Минимум 12 медицинских работников были убиты в результате израильского удара по центру здравоохранения в южном Ливане».

    Детали об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших среди гражданского населения пока не уточняются. Местные власти продолжают оценку последствий атаки и ведут поисково-спасательные работы.

    Представители международных гуманитарных организаций выразили обеспокоенность происходящим и призвали к обеспечению безопасности медицинских учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиаудары израильских ВВС нанесли удары по девяти населенным пунктам на юге Ливана, что привело к гибели четырех человек и ранениям среди мирных жителей.

    Минздрав Ливана зафиксировал увеличение числа погибших в результате израильских атак, среди которых почти сто детей и десятки женщин.

    Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане ранее потерял нескольких родственников, включая племянницу и племянника, при израильском ударе по Ливану.

    14 марта 2026, 08:44 • Новости дня
    Посол Джалали пообещал США суровое возмездие за покушение на нового лидера Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США столкнутся с суровым возмездием и в случае покушения на нового руководителя страны, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

    Как заявил посол Ирана в России Казем Джалали, США ожидает жесткое возмездие в случае покушения на нового руководителя Ирана, передает РИА «Новости». Он отметил, что народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Али Хаменеи, а США уже сталкиваются и столкнутся в дальнейшем с суровой реакцией.

    На вопрос, каким будет ответ Тегерана, если США или Израиль попытаются устранить нового лидера Моджтабу Хаменеи, дипломат подчеркнул: «Ответ Ирана вы видите сегодня». Он добавил, что общество разгневано и требует возмездия за пролитую кровь.

    С конца февраля Соединенные Штаты и Израиль наносят удары по территории Ирана, включая Тегеран. В результате атак сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран бомбит военные объекты США на Ближнем Востоке и наносит удары по израильским целям.

    В первый день нападения погиб аятолла Али Хаменеи. Его преемником 8 марта стал его сын Моджтаба Хаменеи, который пока не выступал публично. По словам представителя иранского МИДа Исмаила Багаи, новый лидер был ранен, однако его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти аятоллы Хаменеи. Убийство Хаменеи назвали фатальнее смертей Каддафи и Хусейна. Корпус стражей исламской революции пообещал отмщение за смерть аятоллы Хаменеи.

    14 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Иран озвучил условия для окончания конфликта

    Иран потребовал компенсаций и ухода США из Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в зоне Персидского залива.

    Иран требует от США компенсаций за нанесенный ущерб и вывода всех американских сил из зоны Персидского залива. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи в эфире иранского телеканала SNN, передает РИА «Новости».

    «Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США компенсации за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие – уход США из Персидского залива», – подчеркнул Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран настаивает на полной компенсации ущерба, отмене санкций и получении гарантий от США, а также подчеркивает, что победа страны возможна как на переговорах, так и военным путем, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

    Ранее Иран выдвинул три ключевых условия для диалога с Вашингтоном: гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.


    14 марта 2026, 02:30 • Новости дня
    Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы страны сообщили о перехвате ракет в ночь на субботу, подробности атаки не раскрываются.

    Министерство обороны Катара заявило в социальной сети Х, что силы противовоздушной обороны отразили новую ракетную атаку на территорию страны, передает РИА «Новости».

    Ведомство подчеркнуло, что ракеты были перехвачены, однако не привело подробностей о типе вооружения или возможных последствиях атаки. Также не уточняется, откуда была выпущена ракета и были ли зафиксированы разрушения или пострадавшие.

    Сообщается, что инцидент произошел в ночь на субботу и был оперативно нейтрализован военными Катара. Представители министерства пообещали предоставить дополнительную информацию по итогам расследования происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иран перестроил военную тактику, сместив главный прицел на американскую ПВО и системы раннего предупреждения в ответ на удары США и Израиля.

    Главное
    Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию
    Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Израиль заявил об уничтожении космического исследовательского центра Ирана
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из магазинов
    Лепс назвал срок завершения своей музыкальной карьеры