Azur Air устранила замечания Ространснадзора

Авиакомпания Azur Air устранила выявленные в ходе проверки замечания

Tекст: Вера Басилая

Авиакомпания Azur Air устранила все замечания, выявленные Ространснадзором в ходе недавней проверки, и готовит исчерпывающий отчет для ведомства, который будет направлен на следующей неделе, передает РИА «Новости».

В сообщении компании отмечается, что во время самой проверки Azur Air устранила 75% выявленных недочетов, а остальные 25% были закрыты в течение двух дней после завершения инспекции.

Azur Air также сообщила, что повторно предоставит документы, подтверждающие соответствие квалификации своего технического персонала Федеральным авиационным правилам. В дополнение к этому, 14 марта перевозчик начал подготовку плана корректирующих мероприятий, который будет передан Росавиации.

В пресс-релизе подчеркнули, что Azur Air тесно взаимодействует с Росавиацией для постоянного совершенствования системы безопасности полетов.

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года.

Ространснадзор в ходе внеплановой проверки выявил ряд нарушений обязательных требований воздушного законодательства.

Генеральная прокуратура потребовала провести эту инспекцию из-за систематических задержек рейсов.