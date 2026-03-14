Аракчи заявил о закрытии Ормузского пролива только для США и Израиля

Аракчи: Иран закрыл Ормузский пролив только для судов США и Израиля

Tекст: Вера Басилая

Тегеран не ограничивал проход через Ормузский пролив для всех судов, а запрет распространяется исключительно на танкеры и корабли США и Израиля, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS Now.

По словам Аракчи, Ормузский пролив остается открытым, но для судов и танкеров, принадлежащих «нашим врагам, тем, кто атакует нас и наших союзников», проход невозможен. Министр подчеркнул, что остальные суда могут использовать пролив, хотя многие предпочитают воздержаться от прохода из соображений безопасности.

Аракчи уточнил, что ограничения касаются исключительно кораблей из США и Израиля. Он добавил, что решение связано с действиями этих стран в отношении Ирана и его союзников.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири объявил о закрытии Ормузского пролива для судов США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжить нанесение авиаударов по побережью Ирана для защиты судоходства в Ормузском проливе.