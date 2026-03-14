Аракчи заявил о закрытии Ормузского пролива только для США и Израиля

Тегеран не ограничивал проход через Ормузский пролив для всех судов, а запрет распространяется исключительно на танкеры и корабли США и Израиля, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS Now.
По словам Аракчи, Ормузский пролив остается открытым, но для судов и танкеров, принадлежащих «нашим врагам, тем, кто атакует нас и наших союзников», проход невозможен. Министр подчеркнул, что остальные суда могут использовать пролив, хотя многие предпочитают воздержаться от прохода из соображений безопасности.
Аракчи уточнил, что ограничения касаются исключительно кораблей из США и Израиля. Он добавил, что решение связано с действиями этих стран в отношении Ирана и его союзников.
Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири объявил о закрытии Ормузского пролива для судов США и Израиля.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжить нанесение авиаударов по побережью Ирана для защиты судоходства в Ормузском проливе.