    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    14 марта 2026, 21:05 • Новости дня

    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий России

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Отсутствие новых лиц и кадровый кризис, устаревшие методы политической агитации, технологическое отставание и неспособность обновить повестку – эти и другие факторы, по мнению политологов, стали причиной падения рейтингов КПРФ и утраты партией места в тройке крупнейших политических сил страны. Согласно исследованию ВЦИОМ, в марте «Новые люди» вышли на третье место в рейтинге доверия к партиям, опередив КПРФ и «Справедливую Россию», но уступив «Единой России» и ЛДПР.

    «Главная беда КПРФ – нарастающий разрыв между устаревшей риторикой и актуальными запросами общества. Коммунисты продолжают тиражировать лозунги 90-х (критика олигархов, неприятие экономического курса), тогда как избиратель ждет не ностальгии по прошлому, а внятной экономической программы. В отличие от «Новых людей» и «Единой России», которые говорят с населением на языке конкретных решений, КПРФ использует архаичную риторику, не находящую отклика за пределами своего ядерного электората», – считает политолог Олег Матвейчев.

    По его мнению, партия не смогла предложить содержательной альтернативы политике президента и  текущим вызовам, подменив конструктивную позицию постоянной критикой: «В условиях, когда страна ориентирована на развитие, такая стратегия превращает партию в источник информационного шума, а не в значимого игрока».

    Матвейчев отмечает, что КПРФ также потеряла статус «главной оппозиционной силы», не став при этом конструктивной оппозицией. «В результате образовался вакуум: радикалы уходят к спойлерам, а умеренные избиратели – к партиям, которые предлагают перемены здесь и сейчас», – поясняет он.

    Политолог отмечает, что КПРФ также оказалась не готова к цифровой реальности: «Пока «Новые люди» осваивают соцсети и делегируют полномочия молодым (кейс Владислава Даванкова), коммунисты продолжают делать ставку на «вечных старцев». Геннадий Зюганов с рейтингом 32% (падающим) уже не воспринимается как живой и яркий лидер. Партия не умеет и, видимо, не хочет выращивать новые лица».

    «Все эти факторы – идеологическая слепота, кадровая старость, технологическая отсталость и организационный паралич – ведут к одному: неуклонной маргинализации КПРФ. Если партия не осознает глубину кризиса и не предложит ничего, кроме надоевших лозунгов, она рискует потерять даже тех избирателей, которые поддерживали ее по привычке», – делает вывод Матвейчев.

    Политтехнолог, эксперт ЭИСИ, член Росийской ассоциации политконсультантов Анна Федорова связывает падение рейтингов КПРФ как с проблемами в самой партии, так и с мировым трендом – кризисом левых партий и ростом интереса к партиям правого толка.

    «Как ни странно, я сейчас скажу не о мире в целом, а приведу российский пример – потому что с КПРФ тоже произошло именно это. Когда-то грозная вторая сила стремительно маргинализируется и превращается в политическую погрешность. И никто в этом не виноват, кроме них самих», – пишет она.

    По ее мнению, главная проблема партии заключается в неспособности к переменам:  «Люди меняются, общество меняется, страна меняется – а КПРФ не меняется. Как будто тексты не особенно обновляли с девяностых годов. Есть усталость металла, а есть усталость повестки».

    Федорова считает, что партия уже не воспринимается как реальный представитель интересов социальных групп, на которые она традиционно опиралась. «Попробуйте сказать вслух: "КПРФ выражает интересы рабочих, цифрового пролетариата и незащищенных социальных групп". Ну как? Достоверно звучит? Нет и нет. В этом и есть трагедия – живая политическая сила замариновалась и осталась в прошлом», – отмечает эксперт.

    Кроме того, политолог указывает и на еще одну проблему КПРФ: «Молодые левые избиратели (а они безусловно существуют) не будут голосовать за Зюганова – невозможно даже в теории придумать аргумент, чтобы они на это согласились».

    Политолог Павел Данилин, называет пять причин падения рейтинга КПРФ. Первая из них – содержательный кризис: «В 2026 году больше нельзя «продавать» риторику и лозунги 30-летней давности. Избиратель устал. Программа КПРФ по-прежнему строится на критике экономического курса и «олигархов», но общество давно ушло от этой повестки».

    Еще одной причиной он, как и Федорова, считает «кадровуя старость и доминирование "устаревших вождей"». «Умение выращивать «звезд» – это важнейший навык, которого у КПРФ просто нет», – поясняет он.

    Кроме того, коммунисты продолжают терять позиции в регионах – становится меньше дееспособных отделений, способных мобилизовать сторонников, и спонсоров.

    Четвертой причиной Данилин считает технологическую отсталость КПРФ. «Партия застряла в агитации 90-х с образами Ленина и Сталина. Когда-то их пытались «оживлять» нейросетями, но после запрета на генерацию лиц этот инструмент исчез, а нового ничего не появилось. Попытка организовать праймериз выглядит как откровенное и плохое копирование практик «Единой России» – очередное подтверждение отсутствия собственных идей и технологий», – отмечает он.

    Пятой причиной выпадения коммунитов из тройки политических лидеров Данилин называет изменившуюся политическую ситуацию: «Время протеста ушло. В условиях консолидации общества вокруг фигуры президента (рейтинг доверия 77,3%) работать с протестом сложно. Но КПРФ привыкла к тому, что «недовольные» бегут к ней сами. А сейчас - не бегут».

    По его мнению, все эти факторы ведут к маргинализации КПРФ, а партия теряет даже самых преданных сторонников.

    Заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR, политолог Никита Сетов полагает, что главная причина – несоответствие партийной повестки ожиданиям избирателей.

    «Повестка любой партии требует постоянного обновления и должна быть как минимум реактивной в соответствии с потребностями избирателя. Политическое предложение коммунистов статично и не меняется годами», – подчеркивает он.

    Он также обращает внимание на слабую работу партии с каналами коммуникации и новыми технологиями: «Повестку нужно не только формировать, но и сообщать о ней своему электорату. Тут тоже «красные решения» находятся, скажем так, в застое. Нет новых лиц, нет релевантных технологических решений. Это в итоге приводит к расщеплению традиционного ядра сторонников партии».

    При этом Сетов подчеркивает, что «левое» наследие мировой политической мысли – это кладезь идей и решений. «Но почему-то не для КПРФ», – недоумевает эксперт.

    Согласно последним рейтингам ВЦИОМ о доверии к власти и политическим партиям, уровень поддержки партии «Единая Россия» в начале марта составил 32,1%, увеличившись за неделю на 0,3 процентного пункта. Рейтинг ЛДПР снизился на 0,1 п.п. до 10,1% . Партия «Новые люди» прибавила 0,4 п.п. и обогнала КПРФ, набрав 9,5%. Поддержка КПРФ составила 9,3%, снизившись на 0,8 п.п. Показатель «Справедливой России» снизился до 5,4% – минус 0,7 процентного пункта.

    12 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    В «Единой России» призывают сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядок расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги должен быть прозрачным и понятным для граждан, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

    По его словам, вопросы, связанные с формированием тарифов, вызывают у людей справедливое недоумение, а модернизация ЖКХ должна стать одним из приоритетов народной программы партии, передает ТАСС.

    Якушев сообщил, что в результате масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры уже удалось заменить около 7 тыс. км сетей и завершить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ. Он подчеркнул, что благодаря этим мерам качество услуг улучшилось для миллионов жителей страны.

    В рамках работы по переселению граждан из аварийного жилья удалось расселить около 16 млн кв. метров, а новоселье отпраздновали свыше 920 тыс. человек. Якушев особо отметил, что переезд не был просто сменой плохого жилья на менее плохое – люди получили современные и комфортные квартиры, сообщается на сайте ЕР.

    Также секретарь Генсовета рассказал о расширении программы семейной ипотеки: теперь льготную ставку можно получить не только на новостройки, но и на покупку вторичного жилья в регионах, где мало новых домов. По его данным, более 3 млн граждан воспользовались программами субсидирования ипотечных ставок, что способствует решению жилищного вопроса и поддержке семей.

    В 2024 году «Единая Россия» обеспечила законодательное закрепление стандарта для новых кварталов: их теперь необходимо строить вместе с социальной инфраструктурой – школами, детсадами, поликлиниками. Это, по мнению Якушева, позволит создать для людей комфортное окружение и решить ряд социальных проблем.

    Отдельно Якушев остановился на партийном проекте «Безопасные дороги» – с 2019 по 2025 годы в России построено и отремонтировано свыше 150 тыс. км дорог. Он подчеркнул, что качественные дороги способствуют безопасности, развитию бизнеса и торговли, а также улучшают транспортную доступность для жителей страны.

    Кроме того, Якушев сообщил, что проект «Городская среда» позволил привести в порядок и отремонтировать 50 тыс. общественных пространств и дворов, всего реализовано около 120 тыс. объектов. За период действия народной программы в России введено более полумиллиарда кв. м жилья.

    «Но масштаб будущей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства превосходит достигнутые результаты. В их числе – тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопросы о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей. Поэтому модернизация ЖКХ, влекущая снижение аварий и инцидентов на сетях, повышение качества услуг, должна стать одним из ключевых направлений новой народной программы», – заключил Якушев.

    Ранее Госдума наделила ФАС правом пересматривать завышенные тарифы ЖКХ.

    13 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    «Единая Россия» отчиталась о масштабном восстановлении жилья и дорог

    Tекст: Вера Басилая

    На форуме в Ростове-на-Дону партия «Единая Россия» подвела итоги пяти лет реализации «Народной программы», включая благоустройство дворов и поддержку семейной ипотеки.

    О достижениях партии «Единая Россия» за пять лет реализации народной программы сообщил Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

    По словам Якушева, по проекту «Городская среда» приведено в порядок 120 тыс. общественных пространств и дворов. Он отметил, что объекты для благоустройства выбирались самими жителями, а в голосованиях за последние годы участвовали почти 70 миллионов человек.

    «Вместе мы преобразили многие города и поселки, сделали их удобнее, безопаснее и привлекательнее для жизни», – заявил Якушев.

    В исторических регионах, по информации секретаря Генсовета, построено и восстановлено более 7 тыс. жилых домов, 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, свыше тысячи школ и детсадов, более 70 фельдшерских пунктов.

    Якушев добавил, что такие восстановительные работы впервые ведутся в современной истории во время боевых действий, и партия продолжит этим заниматься.

    За время действия народной программы введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расселено 16 млн квадратных метров аварийного фонда, а новое жилье получили 920 тыс. человек. Якушев особо выделил, что люди переехали в современные и комфортабельные квартиры.

    Партия расширила семейную ипотеку, теперь льготные условия доступны на вторичном рынке там, где мало новостроек. Более 3 млн граждан получили поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок, обеспечено законодательное закрепление стандарта – новые кварталы строятся с социальной инфраструктурой.

    По проекту «Безопасные дороги» с 2019 по 2025 годы построили и отремонтировали более 150 тыс. километров дорог. В сфере ЖКХ заменено около 7 тыс. километров сетей и завершен ремонт почти 600 объектов. Якушев заявил о необходимости сделать тарифы ЖКХ прозрачными для граждан и отметил, что модернизация этой сферы станет одним из ключевых направлений новой народной программы.

    На пленарном заседании Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» работает в интересах страны даже в сложные времена, а сильная народная программа – главный аргумент на выборах. По его словам, итоги парламентских выборов определят развитие России, а партия опирается на доверие граждан.

    Партия начала сбор предложений в новую Народную программу, которая будет состоять из двух документов: предвыборная часть с планами на срок парламента и стратегический блок с идеологией и ценностями. Для подготовки программы создан экспертный совет с участием представителей науки, промышленности, участников СВО и других отраслей.

    «Единая Россия» анонсировала проведение в Ростове-на-Дону форума «Есть результат!» по вопросам жилищного строительства и ЖКХ.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев призвал сделать механизм формирования коммунальных тарифов прозрачным и понятным для граждан.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    12 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Иран запросил помощь в связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, пояснила Захарова, передает ТАСС.

    Запрос был направлен к дружественным государствам, включая Россию.

    Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что отправка гуманитарной помощи иранскому народу осуществляется по личному указанию президента Владимира Путина.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    Иранские власти сообщали о гибели более 200 мирных жителей и повреждении десятков медицинских учреждений.

    12 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин сменил первого замглавы МВД

    Путин назначил Курносенко первым замглавы МВД России

    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал приказ об освобождении Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел и назначении на этот пост Андрея Курносенко.

    Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя главы МВД и назначил на этот пост начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства Андрея Курносенко. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

    В документе говорится: «Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Горовой начал службу в органах внутренних дел в 1982 году, работал в Красноярском крае, затем возглавил ГУ МВД по Ставропольскому краю. С июня 2011 года он занимал пост первого заместителя министра внутренних дел.

    Курносенко работает в системе МВД с 1995 года. В разное время он занимал руководящие должности в Башкортостане, а с декабря 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России принял участие в итоговой коллегии МВД и назвал повышение раскрываемости приоритетом работы ведомства. Также глава государства отметил рост числа экстремистских преступлений в России.


    14 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Посол Ирана допустил первую встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в столице Ирана уже в этом году на Каспийском саммите.

    О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.

    По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.

    Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.

    13 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий страны
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия к власти и политическим партиям. Впервые «Новые люди» показали высокий результат. Уровень доверия Путину достиг 77,3%, а партия «Новые люди» вышла на третье место в рейтинге доверия к власти и политическим партиям, опередив КПРФ и «Справедливую Россию», следует из опроса.

    На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,3% респондентов, следует из данных опроса ВЦИОМ.

    Деятельность президента одобряют 72,9% граждан. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 48,9% участников опроса, а правительства в целом – 47,1%.

    Уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 32,1%, главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,6%. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий получил 18,9%, снизив результат на 3,5 п. п. Рейтинг лидера «Новых людей» Алексея Нечаева вырос до 10,9%, прибавив за неделю 2,6 п. п.

    Электоральная поддержка «Единой России» достигла 32,1%. В тройку лидеров вошли ЛДПР с 10,1% и «Новые люди», набравшие 9,5%.

    Уровень поддержки КПРФ снизился до 9,3%, а «Справедливой России» – до 5,4%.

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан с 2 по 7 марта 2026 год.

    13 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание защите и эвакуации российских сотрудников, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Президент глубоко погружен в ситуацию на ядерном объекте и лично контролирует вопросы безопасности персонала, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что главе государства регулярно докладывают о положении дел.

    «Могу сказать, что президентом предпринят целый ряд шагов по дополнительному обеспечению безопасности как наших товарищей на станции, так и наших караванов, которые были направлены на эвакуацию людей с площадки», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

    По словам Лихачева, доклады касаются не только защиты людей, но и перспектив развития строительных и производственных процессов. Особое внимание уделяется маршрутам вывоза сотрудников.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока иранской АЭС.

    До этого Росатом временно остановил строительство новых энергоблоков из-за боевых действий.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал о взрывах вблизи линии защиты объекта.

    14 марта 2026, 11:56 • Новости дня
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин направил вдове первого главы государства Наине Ельциной поздравительную телеграмму по случаю ее 94-летия и пожелал здоровья и благополучия.

    Президент России Владимир Путин поздравил вдову первого главы государства Наину Ельцину с днем рождения, ей исполнилось 94 года. В поздравительной телеграмме Путин отметил: «Ваши замечательные человеческие качества – искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям – вызывают глубокое уважение». Также президент пожелал Ельциной крепкого здоровья, благополучия ей, ее родным и близким.

    Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в деревне Титовка Оренбургской области в большой семье. Во время учебы она познакомилась с Борисом Ельциным, их брак состоялся в 1956 году. В 1985 году супруги переехали в Москву, где Борис Ельцин занял руководящие посты в ЦК КПСС. После его избрания президентом России в 1991 году Наина стала первой леди страны.

    Свою роль Наина Ельцина всегда трактовала скромно, считая себя, в первую очередь, женой, мамой и бабушкой. После смерти Бориса Ельцина в 2007 году она старалась оставаться в тени. С 2007 года Наина Ельцина получает ежемесячное пособие как вдова первого президента, установленное указом Владимира Путина. В 2017 году она была награждена орденом Святой великомученицы Екатерины за вклад в гуманитарные программы и благотворительность.

    Ранее, 1 февраля, Путин позвонил Наине Ельциной и поздравил ее с 95-летием со дня рождения Бориса Ельцина. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Борис Ельцин занимает важное место в истории страны и память о нем сохраняется.

    12 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин поддержал продвижение многодетности как нового бренда России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева сделать многодетность престижной, отметив 50% рост числа многодетных семей в регионе за десять лет.

    Владимир Путин поддержал идею популяризации многодетности на встрече с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым, сообщается на сайте Кремля.

    Солнцев отметил, что в регионе существует широкий спектр мер поддержки семей с детьми, однако ключевым считает именно формирование моды на многодетность.

    «Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, это крепкая семья. Это должно как бренд быть», – заявил губернатор.

    «Согласен, это так и есть», – поддержал его Путин. Он отметил, что число многодетных семей в регионе растет.

    Солнцев уточнил, что за последние десять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 50%. По его словам, сейчас в Оренбургской области проживают 32 100 многодетных семей, в которых воспитывается 105 тысяч детей. Он также сообщил, что для таких семей предусмотрены специальные выплаты и помощь с первоначальным взносом на ипотеку.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    Путин назвал поддержку таких семей безусловным стратегическим приоритетом для страны. До этого российский лидер призвал сделать большую традиционную семью модным трендом развития государства.

    13 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Эксперт: «Новые люди» могут закрепить себя в статусе третьей политической силы страны

    Политолог Ухов объяснил вхождение «Новых людей» в тройку популярных партий России

    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Новые люди», являясь самой молодой и малочисленной думской фракцией, демонстрируют высокую эффективность: партия лидирует по числу законотворческих инициатив, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. По его мнению, третью строчку в рейтинге ВЦИОМ партии обеспечила работа в цифровой повестке, взвешенная позиция в вопросах интернет‑регулирования, выстроенный диалог с молодежью, городским электоратом и взаимодействие с независимыми региональными лидерами.

    «Новые люди» – самая молодая парламентская партия и обладатель самой малочисленной фракции в Госдуме. Однако именно они показали наибольшую эффективность по количеству внесенных и принятых законопроектов», – объяснил политолог Илья Ухов.

    «Кроме того, партия успешно работает с повесткой регулирования в интернете и построением Россией безопасного цифрового контура. «Новые люди» выступают за поиск правильного баланса в вопросах блокировок и сами ведут это направление», – продолжил спикер.

    «В целом партии удалось найти верный тон в диалоге с молодежью, а также с бизнесом, ориентированным на сферу услуг. Это помогло «Новым людям» заслужить доверие у значительной части городского электората», – детализировал аналитик.

    «Помимо этого, партия аккумулировала независимых лидеров в регионах. Яркий пример – замруководителя фракции Сардана Авксентьева, которая выстроила правильную рамку взаимодействия с властями Якутии и активно работает над повышением информированности избирателей о деятельности партии», – указал эксперт.

    «Важно, что «Новые люди» не являются политической силой «вождистского» толка. Их лидер Алексей Нечаев не стремится замкнуть на себе все вопросы. Партийные структуры, работающие в медиаполе, находят оптимальные инструменты для информирования населения о работе партии», – подчеркнул политолог.

    «Все перечисленное позволило «Новым людям» занять третье место в электоральном рейтинге по итогам опроса ВЦИОМ. Думаю, если нынешний тренд сохранится до парламентской кампании, у партии есть реальные шансы стать третьей политической силой в стране», – резюмировал Ухов.

    Ранее аналитический центр ВЦИОМ обнародовал в своем Telegram-канале рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержки политических партий на основе опроса, проведенного со 2 по 8 марта.

    «Новые люди» в электоральном рейтинге партий набрали 9,5% и заняли третье место после «Единой России» и ЛДПР. Лидер партии Алексей Нечаев 2,6 п.п. за неделю – больше других, предложенных в опросе политиков.

    Ранее участники круглого стола Экспертного института социальных исследований рассказали об итогах, планах и перспективах «Новых людей». По словам спикеров, партия претендует на второе место в Госдуме. Для увеличения поддержки ей необходимо мобилизовывать электорат, усиливать сигналы и мотивацию для голосования.

    13 марта 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин поздравил Алферову с 75-летием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия, особо отметив ее творческую самоотдачу, сообщила пресс-служба Кремля.

    Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил: «Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу». Путин также пожелал актрисе здоровья, успехов и всего наилучшего.

    Ранее с юбилеем Ирину Алферову поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что творчество актрисы способствует укреплению дружбы между Россией и Белоруссией, а созданные ею образы стали примером женственности и красоты для миллионов поклонников, передает ТАСС.

    Лукашенко пожелал Алферовой доброго здоровья, вдохновения и благополучия.

    Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. С 1993 года она выступает на сцене московского Театра на Трубной, ранее известного как «Школа современной пьесы». Широкую известность актрисе принесла роль Констанции Бонасье в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» 1978 года.

    За свою карьеру Алферова снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, став одной из самых узнаваемых артисток отечественного кино и театра.

    Напомним, 17 января Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником.

    13 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить новые меры защиты инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

    «У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», – заявил Путин.

    В совещании приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Антон Вайно, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев, Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

    С докладами выступили Александр Новак, Виталий Савельев и Ирек Файзуллин. Участники рассмотрели предложения по усилению безопасности и координации действий различных ведомств для защиты объектов инфраструктуры.

    Ранее Владимир Путин заявил о необходимости усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры.

    14 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Спецназ ВС РФ дронами уничтожил бронемашину MaxxPro под Добропольем

    Tекст: Денис Тельманов

    Бронеавтомобиль MaxxPro с мощной западной системой РЭБ был уничтожен российскими ударными беспилотниками в районе Доброполья вместе с украинским экипажем.

    Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ, оборудованный современными натовскими средствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил агентству: «Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск 'Центр' в районе Доброполья, выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США».

    По его словам, на бронемашине находилась группа украинских боевиков и десант, которые были хорошо подготовлены и экипированы. MaxxPro был оснащен многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО. Однако оператор российского беспилотника на оптоволокне смог обойти защиту и нанести точный удар, полностью уничтожив машину.

    Уцелевшие при ударе украинские бойцы попытались эвакуироваться и скрыться, но второй российский ударный БПЛА выследил, догнал и уничтожил их. Кадры объективного контроля подтвердили успешность операции.

    Доброполье, где произошел инцидент, является важным логистическим центром к северу от Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин назвал будущее освобождение Доброполья стратегически важным для хода боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России утром в пятницу перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа.

    Вооруженные силы России с 7 по 13 марта нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Киева, поразив предприятия ВПК Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры. Системы ПВО России за десять часов сбили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

    12 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Путин наградил главу Боткинской больницы орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Боткинской больницы Алексей Шубинин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за значительный вклад в развитие медицины и науки.

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении директора Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексея Шубинина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, следует из указа на сайте опубликования правовых актов.

    В документе отмечено, что Шубинин удостоен высокой награды за значительный вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

    Ранее Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    12 марта 2026, 11:21 • Новости дня
    Путин присвоил орден «За заслуги в культуре и искусстве» Елене Камбуровой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин присвоил орден «За заслуги в культуре и искусстве» художественному руководителю Театра музыки и поэзии Елене Камбуровой.

    Президент Владимир Путин присвоил Елене Камбуровой орден «За заслуги в культуре и искусстве», следует из указа на портале официального публикования правовых актов .

    В указе отмечается, что награда вручена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

    Помимо Елены Камбуровой, орденами также отмечены генеральный директор и художественный руководитель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов и артист, член Союза кинематографистов России Валентин Смирнитский.

    Ранее президент России Владимир Путин  присвоил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» режиссеру Константину Богомолову.

    Певица Татьяна Буланова получила медаль «За труды в культуре и искусстве».

