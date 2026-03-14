Пособник мошенников убил женщину в квартире в Москве ради денег в сейфе

Tекст: Вера Басилая

Трагедия произошла после того, как несовершеннолетней дочери погибшей позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Мужчина настоял, чтобы девушка впустила его в квартиру и дала доступ к сейфу, ссылаясь на проведение оперативно-розыскных мероприятий, передает РБК.

Оказавшись в квартире, злоумышленник попросил девочку задержать мать по дороге домой, однако она все же предупредила женщину. Когда обе зашли в квартиру, мошенник нанес хозяйке несколько ножевых ранений и похитил деньги из сейфа, пишут «Известия».

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России – убийство. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Следствие предпринимает все меры по установлению и задержанию преступника, отмечается в сообщении.

Семья погибшей считается благополучной, муж работает в Иране, а у убитой женщины был собственный бизнес.

Московский пенсионер потерял более 10,4 млн рублей из-за действий мошенников.

Мошенники освоили новый способ обмана, угрожая гражданам арестом счетов из-за выдуманных нарушений правил дорожного движения.

Злоумышленники звонят россиянам, представляясь судебными приставами, чтобы взыскать несуществующие штрафы ГАИ.