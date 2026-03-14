В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога после пуска ракет из Ирана

Tекст: Вера Басилая

Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве после того, как армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана, передает РИА «Новости». Это уже четвертый ракетный обстрел, который произошел за текущие сутки, что подтверждает рост напряженности в регионе.

Сигнал тревоги был активирован не только в Тель-Авиве, но также на значительной части центрального Израиля, юге страны и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает израильская система оповещения о ракетных обстрелах, указывая на масштаб угрозы.

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. Также отмечается, что военные немедленно начали действия по перехвату ракет после очередного обстрела.

Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по иранскому ядерному центру «Талеган».

Израильские военные объявили о начале масштабных атак на инфраструктуру в столице Ирана.