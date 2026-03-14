В России представили первого робота с VR-управлением в реальном времени

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первого в России робота с возможностью управления через VR-технологии представила компания IT Imperial на Фестивале технологий от «Техпросвет ВКонтакте», передает ТАСС. Заместитель гендиректора IT Imperial Анна Багдасарян заявила: «Робот может копировать движения в режиме реального времени. При этом человек в очках виртуальной реальности может видеть все вокруг здесь и сейчас».

По словам Багдасарян, уникальность разработки заключается в телеметрии с трансляцией видеопотока 360 градусов, а также в системе автономной навигации, не требующей подключения к интернету. Эта система позволяет роботу самостоятельно обходить препятствия, следуя заданному маршруту, а при необходимости оператор может «перехватывать» управление через VR при возникновении сложных или опасных ситуаций.

Платформа с телеметрией IT Imperial совместима с любыми роботами, работающими на Robot Operating System 2, включая роботов-собак. Уже сейчас крупнейшие дистрибьюторы проявили интерес к технологии, а на решения компании поступают заказы.

IT Imperial ранее уже представляла своего робота-гуманоида на международной выставке GITEX GLOBAL 2025 в ОАЭ и подписала соглашения о сотрудничестве с компаниями из Саудовской Аравии и Иордании.

Ранее в России зарегистрировали отечественного робота-хирурга, который будет использоваться для высокотехнологичных операций в федеральных клиниках.

До этого президент Владимир Путин отметил, что необходимо активнее внедрять автоматические системы и промышленных роботов для решения проблемы дефицита кадров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для выполнения майских указов страна должна достичь показателя в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов .