Трамп опроверг уничтожение американских заправщиков в Саудовской Аравии

Трамп обвинил СМИ во лжи о потерях самолетов- заправщиков в Саудовской Аравии

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп заявил, что самолеты-заправщики американских ВВС уцелели во время атаки на объект в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Соответствующую запись политик опубликовал в соцсети Truth Social.

«Удар по базе случился несколько дней назад, но самолеты не были «поражены» или «уничтожены», – подчеркнул глава государства.

Трамп уточнил, что четыре из пяти самолетов практически не пострадали и уже вернулись в строй, а пятый получил небольшие повреждения, однако в скором времени тоже сможет подняться в воздух. Он особо отметил, что ни один не был уничтожен или даже близок к этому.

В своем заявлении Трамп также подверг критике американские СМИ, в частности The New York Times и The Wall Street Journal, обвиняя их в искажении информации и желании поражения США в войне. По словам президента, «их ужасные репортажи прямо противоположны реальным фактам». Он назвал репортажи этих изданий о потерях авиации вымыслом «больных и невменяемых людей».

Ране издание The Wall Street Journal сообщило о повреждении пяти заправщиков ВВС США при ударе по базе в Саудовской Аравии.

СМИ писали, что в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о гибели членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135 над Ираком.

Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа.